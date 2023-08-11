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США відкриті до навчань українських пілотів на F-16 на своїй території - Кірбі
США відкриті до тренувань українських пілотів на літаках F-16 на своїй території, якщо "потенціал для навчання в Європі буде досягнуто". Про це у пʼятницю, 11 серпня, під час аудіо брифінгу заявив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, відповідаючи на запитання журналістів про ймовірні затримки процесу підготовки українських пілотів.
"Наші європейські союзники, як я вже сказав, очолюють ці зусилля. Але якщо потенціал для навчання в Європі буде досягнуто, ми, безумовно, відкриті до тренувань українських пілотів тут, у Сполучених Штатах", - сказав Кірбі.
Він нагадав, що президент США Джо Байден на саміті G7 у Хіросімі чітко дав зрозуміти, що Вашингтон підтримує надання F-16 українським Військово-повітряним силам.
"І причина того, чому ми робимо це, є складовою ширших зусиль, щоб переконатися, що ми продовжуємо покращувати українську самооборону та військовий потенціал у довгостроковій перспективі," - зазначив Кірбі.
Водночас він наголосив, що отримання таких сучасних літаків, як F-16, займає певний час.
"Це не тільки функція передачі фактичних планерів, але навчання, відповідна підготовка пілотів, а також організація всіх зусиль із технічного обслуговування, логістики та підтримки, які необхідні для того, щоб мати сучасні літаки, такі як F-16, у вашому флоті. Все це займає певний час. Тож це буде довгостроковою роботою", - сказав Кірбі.
Представник Білого дому зауважив, що процес отримання Україною F-16 буде багатоетапним процесом, і США прагнуть допомогти союзникам "просувати цей процес настільки швидко, наскільки це можливо".
"Ми працюємо з нашими європейськими партнерами, ви згадали про Данію та Нідерланди, щоб розробити навчальну програму, яку українські пілоти зможуть розпочати. Ця робота ще триває. Ми продовжуємо підтримувати зв’язок із нашими європейськими партнерами щодо розробки навчального плану. І є англомовний компонент, який ми не можемо ігнорувати, тому що всі технічні посібники - англомовні, а також усі елементи керування всередині літака - англомовні, тому пілоту потрібно мати принаймні певні базові знання мови, щоб мати можливість просто потрапити туди та літати," - сказав Кірбі.
Як повідомили у Пентагоні на початку серпня у відповідь на запит Голосу Америки, президент США Джо Байден готовий затвердити план для навчань українських пілотів на винищувачах F-16, коли будуть готові європейські партнери. У письмовій відповіді Голосу Америки також пояснили, що "план тренувань іще не затверджений, однак США готові затвердити його, щойно отримають цей план."
Представники міжнародної авіаційної коаліції вказували, що підготовка пілотів ЗСУ проходитиме у Данії та Румунії, і розпочнеться у серпні. Але пізніше Білий дім заявив, що США все ще чекають від європейських партнерів остаточної програми навчань українських пілотів.
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Голод 1933-го і терор 2023-го. Що між ними спільного та як відновити експорт зерна? Дискусія експертів і політиків
Для відновлення зернового судноплавства з України потрібні додаткові системи ППО і супровід кораблів НАТО. Аби це зерно безпечно потрапляло в країни Африки, слід зменшити на континенті вплив Росії та розмноження місцевих “путінів”.
Світ повинен зрозуміти, що Росія в 2023-му займається схожим терором, що робив СРСР під час Голодомору 33-го. Такі головні тези політиків та експертів - учасників дискусії у Вашингтоні “Перетворення Путіним їжі на зброю. Як це загрожує продовольчій безпеці у світі, а особливо в Африці”, яку організував “Фонд США-Україна”.
Відколи Росія минулого місяця односторонньо вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, яка гарантувала безпеку комерційним суднам, війна на морі перейшла в гарячу фазу. Росіяни погрожують атакувати будь-які судна в українській акваторії та цілять ракетами по портах і елеваторах. Ціни на зерно у світі, за даними Держдепу, зросли на 8 %. В ООН попереджають про загрозу голоду в найбідніших країнах світу.
“Використання голоду і перетворення їжі на зброю - це одна з найжорстокіших форм тортур та підкорення людей. Ця дискусія проходить у дуже знаковий період в історії - 90-та річниця примусового голоду, якому Йосип Сталін піддав народ України”, - наголосила конгресвумен Марсі Каптур, яка очолює групу підтримки України в конгресі США.
Законодавиця проводить пряму паралель між Голодомором в 30-х роках в Україні і тим, як Росія штучно створює продовольчу кризу у світі сьогодні. Тоді Москва намагалась задушити українське селянство, а зараз тероризує увесь світ, - каже пані Каптур.
“Близько 7 мільйонів українців та інших народів, які живуть в Україні, померли в 32-33-му роках, коли Радянський Союз вилучав силою зерно. Так само як Росія зараз забирає його, бомбардуючи зернові сховища в Одесі та інших місцях” - розповіла Каптур.
Аби зупинити Росію, потрібно дві речі, вважає депутат Верховної Ради України та член Парламентської Асамблеї Ради Європи Олексій Гончаренко. По-перше, надати Україні додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot, щоб захистити порти, по-друге, відправити баржі під іноземними прапорами для транспортування зерна.
“Путін показав, що він не може атакувати судна. Це пов’язано з тим, що його флот вже частково знищений українськими силами.... Але Путін також боїться атакувати кораблі під іноземними прапорами, тому що згідно з міжнародним правом, це означає оголошення війни іншим країнам”, - пояснює свою позицію український парламентар Гончаренко.
Старший науковий співробітник "Атлантичної ради" Андерс Аслунд додає: міжнародне право також дозволяє кораблям НАТО супроводжувати комерційні судна в Чорному морі. І це було б додатковою гарантією безпеки зернового судноплавства.
“Кораблі НАТО можуть увійти в Чорне море і можуть там знаходитись три тижні, згідно з конвенцією Монтре. Окрім того, є три країни НАТО з виходом до Чорного моря - Румунія, Болгарія і Туреччина” - заявив Аслунд.
Щоправда, головна військова потуга НАТО - Сполучені Штати до таких кроків поки не готова. Про в інтерв’ю Голосу Америки 28 липня заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
“Немає зараз активної дискусії про введення військових кораблів у Чорне море. Я думаю, це лише посилить напругу і збільшить можливості для потенційного конфлікту між заходом і Росією, а це не те, чого ми прагнемо.” - підкреслив Кірбі.
Конгресвумен Марсі Каптур вважає, що для просування своїх інтересів у Вашингтоні Україна має активніше використовувати інформаційну зброю. Вона додає, що не дарма порівняла Голодомор Сталіна і зерновий шантаж Путіна.
“Як громадянка США та представниця чудових людей, яким я маю честь служити, більшість американців мають невелике уявлення про глибину страждань під час голоду. Я хочу сказати моїм українським друзям - не слід недооцінювати значення ваших архівів та музеїв. Потрібно розповідати особисті історії людей...” - пояснила Каптур.
Для відновлення безпечного експорту зерна слід розширити підтримку і серед африканських країн, вважає професор університету Індіани та заступник редактора видання “Africa Journal of Management” Герман Ндофор. Попри те, що африканські країни чи не найбільше страждають від припинення зернових постачань з України, на континенті зростає кількість диктаторів, які прихильно ставляться до Росії Путіна.
“Серед лідерів 17-ти африканських країн, які нещодавно їздили на саміт до Росії, більшість з них, можна сказати, є копіями Путіна. Більшість з них більше зацікавлені в інвестиціях у свою розкіш і мілітаризацію, ніж в забезпечення їжею своїх народів та в розвиток сільського господарства”, - підкреслив Ндофор.
На думку експерта-африканіста, Сполучені Штати Америки могли б сприяти розвитку демократій в цих країнах. Там є на кого опертись. За словами професора Германа Ндофора, більша частина населення Африки - це молоді люди до 30-ти, і багато з них поділяють цінності демократії та вільного світу.
Збереження нейтральності Китаю - велике досягнення української дипломатії - професор Макфол
Україні та державам Заходу потрібно посилити роботу із так званими “нейтральними країнами”, які досі не висловили чіткої позиції щодо російської війни. Про це в інтерв’ю для Голосу Америки заявив колишній посол США в Росії, а нині - професор Стенфордського університету Майкл Макфол.
Він вважає тривожною тенденцією, що чимало країн Африки, Латинської Америки, Близького Сходу та Азії після майже двох років війни в України досі стоять осторонь і не підтримують ні Росію, ні Україну під час міжнародних дискусій чи голосувань. Нещодавні перемовини в Саудівській Аравії допомогли Україні налагодити зв’язок із такими країнами, втім попереду у Києва чимало роботи, каже дипломат.
В інтерв’ю Голосу Америки професор Макфол аналізує, яку позицію може відіграти Китай у мирних перемовинах щодо України.
Він також розповів, що стримує Білий дім від більшої допомоги Україні, як у США переоцінюють можливість Третьої світової війни та хвилюються через можливість прямої участі НАТО у війні в Україні.
Михайло Комадовський, Голос Америки: Пане Макфол, український уряд називає успішними переговори щодо України у Саудівській Аравії. Проте видимого прориву немає, як власне і розколу серед учасників. Чи можете ви назвати ці переговори успішними?
Майкл Макфол, професор університету Стенфорда, колишній посол США в Росії: Ми побачили певну єдність у групі країн, які не говорять про війну одностайно. Те, навколо чого вони об’єдналися, було скромним. Давайте будемо відвертими щодо цього. Але я вважаю, що для української дипломатії ця зустріч була значним просуванням інтересів і спробою інтернаціоналізувати симпатії країн на власну користь.
М.К.: Чи вдалося Єрмаку та його делегації під час перемовин у Саудівській Аравії переконати країни Глобального Півдня переглянути своє бачення війни Росії в Україні?
М.М.: У світі спостерігається тривожна тенденція: більшість демократичної Європи об’єднується навколо підтримки України разом з іншими союзниками, як то Сполучені Штати. Утім Глобальний Південь - Африка, Латинська Америка, Близький Схід, Азія, у цих регіонах є багато країн, які стоять осторонь. Вони голосують нейтрально в ООН. Вони не голосують разом із проукраїнською коаліцією.
Але тут важливо розуміти, що за Росію вони також не голосують. Під час першого великого голосування в Генасамблеї, Росія мала лише 6 голосів на свою користь. А під час останнього голосування, кілька місяців тому, вони отримали 7 таких голосів. Малі змінила позицію після державного перевороту, якому, до речі, допомагали і підтримують росіяни.
Тож справа не в тому, що ці держави проросійські. Вони нейтральні. І я вважаю, що нам на Заході, як також і Україні, потрібно краще пояснювати таким країнам, чому війна Путіна є війною імперіалізму. Це така сама війна імперіалізму, проти якого усі ці країни боролись 30 або 40 років тому.
М.К.: Китай офіційно не підтримує ані Росію, ані Україну. Як ви думаєте, Китай продовжить просувати власні мирні пропозиції чи підтримає мирний план президента Зеленського?
М.М.: Я думаю, що вони намагаються грати дуже тонку гру. З одного боку, вони намагаються триматись поруч зі своїм автократичним партнером та союзником, Росією. Дотримуватись так званого пакту «друзі без обмежень» - документ, який вони підписали з Росією перед тим, як Путін вторгнувся в Україну.
З іншого боку, вони намагаються не відштовхувати Захід і не заходити надто далеко, щоб не накликати на себе санкції. Для мене дуже примітно, що вони так і не підтримали ані анексію Криму в 2014-му, ані нинішню анексію чотирьох інших регіонів. І я думаю, що робота президента Зеленського та його партнерів на Заході, включаючи США, полягає в тому, щоб тримати Китай осторонь.
Сподіватися на те, що Китай відіграє більш проактивну роль, марно. Але зберігання певної нейтральності Китаю, як це відбувалося досі, я вважаю є великим досягненням української дипломатії.
М.К.: Як адміністрація Байдена бачить розв’язання російської війни в Україні?
М.М.: Загалом, ми бачимо занепокоєння адміністрації Байдена щодо ескалації війни, яка може призвести до прямого втручання Сполучених Штатів. Про це вже заявляли високопосадовці та сам президент Байден. США не бажають опинитись у третій світовій війні. Особисто я вважаю, що адміністрація переоцінює таку загрозу. Я думаю, що ймовірність цього дуже-дуже низька.
По-перше, тому що Путін не хоче прямої війни з НАТО і США. Він ледве виживає у війні з Україною. Уявіть, якби Сполучені Штати та НАТО вступили у цю війну. Я думаю, що такий сценарій завершився б дуже швидко. Важливо пам’ятати, що Росія досі була дуже обережною та не завдавала ударів по країнах НАТО. Що вони могли зробити, бо країни НАТО постачають зброю Україні. Але росіяни дуже обережні, і не роблять цього. Тому я вважаю, що загроза прямої війни з Росією є дуже низькою.
Я розумію тривоги Білого дому та небажання прямої участі, але якщо ви прагнете якнайшвидше покласти край цій війні, стратегія повинна включати більшу кількість та кращу якість зброї для України. А також - більші та потужніші санкції проти Росії. Тому що краща зброя (я, зокрема, кажу про ракетні системи великої дальності ATACMS та винищувачі F-16) надання такої зброї прискорить кінець війни.
Тоді як брак цієї зброї заведе нас у глухий кут, який може затягнутися на роки і роки. Тому, у цьому питанні, я не згоден з адміністрацією Байдена. Але я знаю, що вони розглядають можливість надання цієї зброї. І я думаю, що ця дискусія триває.
Російський рубль падає, попри зростання цін на нафту - експерт
Курс російського рубля досяг найнижчої позначки за 16 місяців і в п'ятницю торгувався на рівні 99 рублів за долар. Те, що курс рубля падає в той час, як ростуть ціни на нафту, є дуже незвичним, адже продаж нафти - серед основних джерел надходжень валюти в Росії, про це заявляють в Міжнародному інституті фінансів США.
У своєму дописі у Twitter аналітик вашингтонського Міжнародного інституту фінансів Робін Брукс припускає, що через санкції ріст цін на нафту більше не означає негайного збільшення доходів Кремля.
Брукс наводить графік, де показано, що російський рубль падає, а світові ціни на нафту "брент" зростають.
Аналітик побачив в такій динаміці ефективність обмеження ціни на нафту, яке міжнародна спільнота запровадила для Росії, щоб зменшити здатність Путіна фінансувати війну.
"Таке відокремлення дуже незвичне і є найкращим доказом того, що обмеження ціни на нафту від "Групи семи" працює. Путін не отримує великих надходжень від зростання нафтових цін, як це було в 2022 році".
Британський економіст Тімоті Еш з BlueBay Investments погоджується з Бруксом. Еш вбачає в послабленні курсу рубля, намаганнях Кремля конфіскувати активи іноземців в країні - ознаками складнощів в російській економіці.
Це друге падіння курсу російської валюти з початку повномасштабного вторгнення Росії до України. В лютому 2022 року курс рубля впав до 135 рублів за долар, однак кроки російського Центробанку з обмеження руху капіталу, а також зростання цін на нафту, дозволили стабілізувати курс, і він зріс до 60 рублів за долар влітку.
Тепер ситуація інша, пише журналіст Пол Зонн в статті для The New York Times. Він вказує, що ембарго та цінові обмеження позначились на нафтових надходженнях Росії, а після спроби бунту бойовиків "Групи Вагнера", росіяни почали виводити кошти за кордон.
В російському Центробанку пов'язали теперішнє падіння курсу із зростанням попиту на імпортні товари і відкинули думку, що падіння пов'язане з відтоком капіталу з країни.
З таким поясненням банку не згоден російський опозиціонер Сергій Алексашенко. Він навів дані експорту та імпорту Росії в доларах та євро, з яких видно стрімке падіння експортних надходжень, в той час, як імпорт змінюється незначним чином.
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