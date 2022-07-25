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- Голос Америки
USAID: ми працюємо над "планом Б" із експорту українського зерна
США сподіваються, що угода щодо експорту українського зерна, підписана в Стамбулі в п'ятницю, "якимось чином спрацює", однак працюють над "планом Б" для експорту. Про це в коментарі CNN заявила адміністраторіка Агентства з міжнародної допомоги США (USAID) Саманта Пауер.
"План Б", заявила посадовиця, включає перевезення залізницею, річковим транспортом та автошляхами.
Пауер, яка перебуває з візитом в Африці, відвідала Кенію, Сомалі та Найробі. Вона вказала на надзвичайно складні умови, до яких спричинила посуха в цьому регіоні.
"Єдина невелика надія, яку я почула в моїх обговореннях з людьми тут, які є такими вразливими і стали такими бідними, через цю посуху, це те, що Росія нарешті погодилась дозволити вийти 20 мільйонам тонн зерна, які зберігались в Україні. Люди казали: "Добре, може знизяться ціни, може буде доступ до пшениці", - заявила Пауер у відеозверненні за результатами візиту.
Вона назвала бомбування Одеського порту Росією ще одним свідченням "холодної байдужості Путіна до втрат, які приносить створена ним без причини війна, - втрат людських життів в Україні та вплив на весь світ".
Більше 18 мільйонів людей потребують негайної гуманітарної допомоги, в основному через посуху, і ця проблема погіршується через війну Росії в Україні, йдеться в повідомленні USAID. США оголосили, що надають майже 1,3 млрд допомоги на подолання голоду в країнах Африканського рогу.
Як повідомляв Голос Америки, в п'ятницю Росія та Україна підписали окремі домовленості з ООН та Туреччиною, які, за очікуваннями, мають розблокувати експорт українського зерна через Чорне море. Однак, вже наступного дня Росія обстріляла порт Одеси і таким чином поставила виконання угоди під сумнів.
ООН, США, ЄС засудили російські обстріли. Росія ж заявила, що удари були спрямовані проти військових об'єктів. Український президент Володимир Зеленський сказав, що російські удари продемонстрували неможливість домовленостей з Путіним. "Це очевидне російське варварство ще більше наближає нас до отримання саме тієї зброї, яка потрібна для нашої перемоги", - заявив Зеленський в суботу.
На тлі обстрілів порту, в понеділок на Чиказькій біржі на 3,6% зросли ціни на фьючерси на вересневі поставки пшениці, повідомляє CNBC.
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Джонсон планує прощальну поїздку до України - ЗМІ
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що він планує «прощальну поїздку» в Україну, щоб зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським перед тим як залишити свій кабінет на Даунінг-стріт в вересні. Про це повідомляє британське медіа The Telegraph з посиланням на співрозмовника в уряді Великої Британії.
The Telegraph наводить слова свого співрозмовника про третю поїздку Джонсона: «Він не може піти просто так». Про наміри Джонсона стало відомо після телефонного дзвінка Джонсона із Зеленським у п’ятницю, 22 липня.
За інформацією The Telegraph, під час дзвінка Зеленський сказав Джонсону, що спостерігав за його заключним виступом та процитував його фінальне "Hasta la vista, baby". Найближчим тижнем планується ще один дзвінок між президентом України і прем’єр-міністром Великої Британії.
Я просто хочу, щоб ви знали, що народ Сполученого Королівства підтримує народ України та підтримує вас у вашій боротьбі. І я абсолютно переконаний, що ви можете перемогти і що ви переможете.Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон
Також цього тижня Борис Джонсон відвідав українських військових, які проходять навчання на базі британської армії у Північному Йоркширі.
«Я просто хочу, щоб ви знали, що народ Сполученого Королівства підтримує народ України та підтримує вас у вашій боротьбі. І я абсолютно переконаний, що ви можете перемогти і що ви переможете», – заявив Джонсон.
На відео, опублікованому на сторінці Джонсона у твітері, видно, як глава уряду Великої Британії одягає камуфляжне спорядження та тактичні навушники та випробовує зброю, а також спостерігає, як тренуються українські військові.
«Цього тижня я відвідав українських військових, які навчаються із британськими збройними силами у Північному Йоркширі. Велика Британія прагне зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати відбивати російську агресію», – йдеться у коментарі Джонсона.
Нагадаємо, що Борис Джонсон оголосив про свою відставку 7 липня на тлі хвилі скандалів і звільнень міністрів його кабінету. Він сказав, що залишатиметься на своїй посаді, доки партія не обере нового лідера у вересні. Два кандидати, які претендують на його посаду – ексміністр фінансів Ріші Сунак і міністерка закордонних справ Ліз Трасс – заявили, що продовжуватимуть потужну дипломатичну та військову підтримку Києва.
Джонсон був одним із найактивніших і найгучніших прихильників України на Заході. Він двічі відвідав Київ з початку повномасштабної війни та підтримав виділення мільярдів фунтів британської військової допомоги.
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Білий дім закликає світову спільноту запобігти розповсюдженню мавпячої віспи
У відповідь на рішення Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) про визнання спалаху мавпячої віспи надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я, Білий дім закликав світову спільноту до дій, щоб зупинити розповсюдження віспи. Про це заявив координатор Білого дому з питань пандемії Радж Панджабі.
Скоординована міжнародна реакція має важливе значення, щоб зупинити поширення мавпячої віспи, захистити громади з найбільшим ризиком зараження цією хворобою та боротися з поточним спалахомкоординатор Білого дому з питань пандемії Радж Панджабі
«Скоординована міжнародна реакція має важливе значення, щоб зупинити поширення мавпячої віспи, захистити громади з найбільшим ризиком зараження цією хворобою та боротися з поточним спалахом», - йдеться в заяві Білого дому.
Панджабі наголошує, що з перших днів спалаху мавпячої віспи, адміністрація Байдена розгорнула потужну і комплексну стратегію боротьби із хворобою у США, включно із різким збільшенням закупівлі, виробництва і розповсюдження вакцин, розширення доступу до тестування і лікування, а також обговорення ризиків хвороби із спільнотами, які найбільш вразливі для цієї хвороби.
Нагадаємо, що ВООЗ оголосила глобальний спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я, що має міжнародне значення.
«Генеральний директор визначив, що спалах мавпячої віспи у кількох країнах є надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я міжнародного значення», – йдеться у повідомленні ВООЗ, опублікованому на сайті організації 23 липня 2022 року за результатами засідання комітету експертів у четвер.
Це вже сьоме таке оголошення ВООЗ про надзвичайні ситуації в сфері охорони здоров’я з 2009 року, останнє було в 2020 році щодо Covid-19. Мавпяча віспа – це вірусна інфекція, яка зазвичай зустрічається у тварин у Центральній і Західній Африці, хоча може викликати спалахи і в людському організмі.
У Польщі зібрали майже 5 млн доларів на «Байрактар» для ЗСУ
У Польщі в неділю зібрали 22,7 млн злотих (близько 5 млн доларів) на безпілотник Bayraktar для України. Про це повідомив у фейсбуці польський журналіст Славомір Сєраковський, який ініціював збір коштів на безпілотник.
Збір на краудфандинговій платформі Zrzutka.pl розпочався 28 червня, кошти переказали понад 200 тисяч людей.
«Придбаймо для українців Байрактар! Литовці зібрали кошти миттєво, і фірма, що виготовляє Байрактари, вирішила віддати безпілотник Україні безкоштовно, а зібрані гроші перерахувати на допомогу населенню…Тепер наша черга. Придбаймо польський Байрактар. Потрібна велика сума, але збір коштів проходить чудово! Якщо ми зберемо менше, то все перерахуємо для ЗСУ через Національний банк України. Так само зробимо з різницею коштів, якщо зберемо більше. Діймо!», – йдеться в описі збору.
У квітні в Литві ініціювали кампанію зі збору коштів на придбання безпілотника для України. Тоді за три дні вдалося зібрати 5 мільйонів євро на дрон «Байрактар». Але керівництво компанії-виробника заявило, що настільки зворушене кампанією, що вирішило подарувати безпілотник.
Також у червні в Україні Фонд Сергія Притули оголосив збір коштів на три безпілотники «Байрактар». Але фонд Притули зібрав 600 млн – цих коштів достатньо для купівлі чотирьох безпілотників. Компанія BAYKAR заявила, що також надасть безкоштовно Україні три безпілотники.
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- Голос Америки
Українські сили, ймовірно, готуються до контрнаступу в Херсонській області – Інститут дослідження війни
Американський аналітичний центр Інститут дослідження війни вважає, що українські сили, ймовірно, готуються до контрнаступу в Херсонській області, або вже почали цей контрнаступ. Про це в аналітичному центрі заявили в оновленому звіті 23 липня, який оцінює хід російського втручання в Україні.
«Станом на 23 липня, українські війська, ймовірно, готуються або вже розпочали контрнаступ у Херсонській області, але інформація про хід і темпи контрнаступу у відкритому доступі буде обмеженою та відставатиме від подій», - заявляють в Інституті дослідження війни.
В аналітичному центрі зауважують, що місцевість між лінією фронту та Херсоном переважно сільська та повідомляти про переміщення сил та бойові дії там важче, керуючись інформацією із відкритих джерел. Це пояснює відставання між подіями та аналітичними оцінками.
Станом на 23 липня, українські війська, ймовірно, готуються або вже розпочали контрнаступ у Херсонській області, але інформація про хід і темпи контрнаступу у відкритому доступі буде обмеженою та відставатиме від подійАмериканський аналітичний центр Інститут дослідження війни
В Інституті дослідження війни повідомляють, що «російська окупаційна влада продовжує підготовку до референдумів щодо приєднання окупованих територій та вживає заходи для ізоляції окупованих територій від неросійського інформаційного простору».
За інформацією британської розвідки, станом на 24 липня, на сході України російський наступ фокусується на напрямку Бахмута, але досягає «мінімального прогресу».
Коментуючи заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про розширення географії російської агресії, в Міністерстві оборони Великої Британії наполягають, що заяви Росії про «розширення» військових дій не є правдивими: «Росія не «розширювала» свою війну. Збереження довгострокового контролю над цими територіями (Херсонською та Запорізькою областю, - ГА) було, скоріш за все, початковою метою вторгнення».
Українські офіційні особи повідомляють, що за допомогою високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, які вже надійшли в Україну, вдалося знищити російський склад боєприпасів у місті Нова Каховка, а перед тим серйозно пошкодити Антонівський міст поблизу Херсона, який є критично важливим для російських поставок.
Збройні сили України атакували понад 200 цілей на півдні, що на думку аналітиків, з якими говорив кореспондент New York Times, є передвістям початку контрнаступу на півдні, метою якого є відвоювання Херсонської області.
Як написав на своїй сторінці у Twitter 21 липня голова спеціальної комісії Верховної Ради з питань моніторингу отримання та використання озброєння Рустем Умеров: «ЗСУ звільнили 1028 населених пунктів. Ще 2621 досі перебувають під контролем загарбників. Ми повернемо всі окуповані території. Завдяки підтримці наших партнерів наші передові позиції зміцнюються. І ще #HIMARS надходять…», – твітив український депутат, обраний від Криму.
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