USAID: ми працюємо над "планом Б" із експорту українського зерна

США сподіваються, що угода щодо експорту українського зерна, підписана в Стамбулі в п'ятницю, "якимось чином спрацює", однак працюють над "планом Б" для експорту. Про це в коментарі CNN заявила адміністраторіка Агентства з міжнародної допомоги США (USAID) Саманта Пауер.

"План Б", заявила посадовиця, включає перевезення залізницею, річковим транспортом та автошляхами.

Пауер, яка перебуває з візитом в Африці, відвідала Кенію, Сомалі та Найробі. Вона вказала на надзвичайно складні умови, до яких спричинила посуха в цьому регіоні.

"Єдина невелика надія, яку я почула в моїх обговореннях з людьми тут, які є такими вразливими і стали такими бідними, через цю посуху, це те, що Росія нарешті погодилась дозволити вийти 20 мільйонам тонн зерна, які зберігались в Україні. Люди казали: "Добре, може знизяться ціни, може буде доступ до пшениці", - заявила Пауер у відеозверненні за результатами візиту.

Вона назвала бомбування Одеського порту Росією ще одним свідченням "холодної байдужості Путіна до втрат, які приносить створена ним без причини війна, - втрат людських життів в Україні та вплив на весь світ".

Більше 18 мільйонів людей потребують негайної гуманітарної допомоги, в основному через посуху, і ця проблема погіршується через війну Росії в Україні, йдеться в повідомленні USAID. США оголосили, що надають майже 1,3 млрд допомоги на подолання голоду в країнах Африканського рогу.

Як повідомляв Голос Америки, в п'ятницю Росія та Україна підписали окремі домовленості з ООН та Туреччиною, які, за очікуваннями, мають розблокувати експорт українського зерна через Чорне море. Однак, вже наступного дня Росія обстріляла порт Одеси і таким чином поставила виконання угоди під сумнів.

ООН, США, ЄС засудили російські обстріли. Росія ж заявила, що удари були спрямовані проти військових об'єктів. Український президент Володимир Зеленський сказав, що російські удари продемонстрували неможливість домовленостей з Путіним. "Це очевидне російське варварство ще більше наближає нас до отримання саме тієї зброї, яка потрібна для нашої перемоги", - заявив Зеленський в суботу.

На тлі обстрілів порту, в понеділок на Чиказькій біржі на 3,6% зросли ціни на фьючерси на вересневі поставки пшениці, повідомляє CNBC.