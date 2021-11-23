США та інші країни продадуть нафту з резервів, щоб знизити світові ціни

США, Велика Британія, Індія, Японія та Південна Корея планують продати частину нафтових резервів, щоб знизити рівень цін на нафту в світі.

США планують забрати 50 мільйонів нафти з резервів. З них 32 мільйони буде згодом придбано назад до резервів. Продаж 18 мільйонів тон узгоджено з Конгресом США, пояснили в Білому домі.

"Президент готовий вжити додаткових заходів, за необхідності, і готовий вкористати повною мірою свої повноваження у співпраці та координації з рештою світу, щоб утримати адекватні поставки при нашому виході з пандемії", - йдеться в заяві Білого дому.

Перед цим країни ОПЕК+ не погодились на заклики США та інших країн збільшити поставки нафти. Представники ОПЕК заявили у вівторок, що збільшення поставок нафти іншими країнами викличе реакцію організації.

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