Росіянам подобається Сталін, бо вони слухають Кремль, але незадоволені корупцією - правозахисник

При цьому почуття захоплення вождем, повагу чи симпатію до нього відчувають більше половини (51%) населення. Такими є дані, отримані у результаті останнього дослідження Левада-центру. Це рекордні показники за всі роки подібних опитувань.

Вони бачать у диктаторі ніби альтернативу нинішньому свавіллю і виступають не стільки за Сталіна, скільки проти сформованих завдяки політиці Кремля підвалин

Особливо зросла (на 12 пунктів) частка тих, хто тих, хто зізнався у «повазі» до «батька народів». Одночасно відбувається помітне зниження числа росіян, негативно налаштованих до нього громадян (19%).

Окрім того, 70% респондентів вважають, що Сталін зіграв «скоріше позитивну» або «цілком позитивну» роль в житті країни. А кількість людей, які вважають невиправданими «людські жертви, які поніс радянський народ в сталінську епоху», у порівнянні з 2008 роком значно зменшилася (з 60 до 45%).

Байдуже ставлення до вождя частіше за інших висловлювала наймолодша категорія опитаних у віці від 18 до 24 років.

У коментарях соціологів також відзначається, що рівень позитивного ставлення до Сталіна серед росіян вище, ніж до політичних діячів постсталінських пори: Леоніда Брежнєва, Михайла Горбачова та Бориса Єльцина.

Коментуючи дані опитування, співголова Московської Гельсінської групи (МГХ) Валерій Борщов розповів журналісту Російської служби «Голосу Америки» Віктору Владімірову, що популярність Сталіна є з одного боку "заслугою кремлівської пропаганди", а з іншого - відображає невдоволення росіян корумпованістю Росії.

У Росії існує "небезпека сповзання до націонал-соціалізму"

"Для великої частини населення це реакція на сьогоднішні реалії. Вони бачать у диктаторі ніби альтернативу нинішньому свавіллю і виступають не стільки за Сталіна, скільки проти сформованих завдяки політиці Кремля підвалин".

Правозахисник також зазначив, що вбачає небезпеку у тому, що невдоволення населення корупцією може зіграти на руку політикам, які виступають з недемократичних позицій.

"Так що заклик (Олексія) Навального об'єднуватися з комуністами на виборах я вважаю дуже небезпечним. Що стосується консолідації консервативних сил, то вона завжди була. Так що в цьому сенсі вони все рано виступатимуть проти демократичних сил. Головне питання полягає у стані суспільства" , - зазначив Борщов.

За його словами в Росії існує "небезпека сповзання до націонал-соціалізму".

"Виправдання Сталіна, сталінізму - один із серйозних симптомів такого захворювання", - заявив Борщов.

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