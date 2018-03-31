Сталлоне про Шварценеґґера: він сильний і швидко одужає, але сигари не кине

Арнольд Шварценеґґер у стабільному стані після термінової операції на відкритому серці, повідомив його прес-секретар. Він прийшов до тями й першими його словами стало: "Я повернувся".

70-річний голлівудський актор, 38-й губернатор штату Каліфорнія (2003-2011) та власник титулу "Містер Олімпія" (1970-1975, 1980) потрапив у шпиталь Cedars-Sinai у п'ятницю для заміни пульмонального клапана на серці. Але під час процедури виникли ускладнення, і лікарі вирішили провести невідкладну операцію, що тривала кілька годин.

Його давній приятель, 71-річний Сільвестер Сталлоне заявив журналістам: "Арнольд - сильний чоловік, і буде більший і сильніший, ніж раніше". Сталлоне сказав, що за нагоди залюбки відвідає його в лікарні.

А на запитання журналістів про те, чи змусить Шварценеґґера операція покинути їхню зі Сталлоне улюблену звичку курити сигари, той пожартував: "Є речі, від яких неможливо відмовитись, курити сигари й дихати".

Шварценеґґер мав першу операцію на серці у 1997 році, і як пишуть американські медіа, попри ризики для здоров'я, не полишав сигари.

Колеги "Залізного Арні" також висловили йому підтримку. Актор Роб Лоу написав: "Він повернеться".

А прихильники згадали моменти, коли Шварценеґґер потрапляв до лікарні, й підписали фотоколаж: "Що не вбиває нас, робить лише сильнішими".

Дивіться також: Громадський центр здоров’я - медична допомога для знедолених іммігрантів та бідних американців