Які санкції? Статки російських багатіїв швидко зростали цього року - Bloomberg

Хоча пересічні росіяни потерпають від економічних негараздів, адже інфляція боляче вдарила по їх купівельній спроможності, найбагатші росіяни швидко нарощують свої статки, пише Bloomberg.

10 найбагатших людей Росії додали більше до своїх статків цього року, ніж їх партнери у світі – їх статки зросли на 10.8%, за оцінками Bloomberg Billionaires Index.

За ними йдуть багатії США з 7,5 відсотками. Британська еліта серед мільярдерів, збільшила статки на 3,4 відсотка, незважаючи на переговори стосовно Brexit та погіршення відносин з Москвою.

Найгіршою є ситуація для китайських мільярдерів, наголошує видання. 10 найбагатших громадян цієї країни втратила більше 27 відсотків статків за рік в основному через розпродаж технологій та нерухомості.

Олігархи від енергетики Леонід Міхельсон, Геннадій Тимченко та Вагіт Алєкперов найбільше наростили свої статки через зростання цін на нафту.

68-річний Алєкперов є головою і найбільшим акціонером компанії "Лукойл", яка відповідає за видобуток 2% нафти в світі. 63-річний Міхельсон та 65-річний Тимченко контролюють найбільшого недержавного виробника природного газу - компанію "Новатек", наголошує Bloomberg.

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