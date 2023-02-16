Актуально
- Голос Америки
Дотримання Статуту ООН – це не “монополія Заходу”, а міжнародні зобов'язання - Речник Держдепу США відповів Лаврову
У Держдепі США прокоментували заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про завдання Росії припинити “ монополію Заходу” на міжнародні правила. “Це не що інше, як просто ще більше гарячки, ще більше дезінформації від наших російських колег, якої останніми місяцями і так не бракувало”, - сказав, відповідаючи на запитання журналістів речник Державного департаменту США Нед Прайс.
Свою заяву Сергій Лавров виголосив у Держдумі РФ. На його думку, необхідно припинити "монополію Заходу на визначення рамок міжнародного життя", а Захід, мовляв, “одержимий прагненням до однополярного світоустрою”.
Натомість Нед Прайс під час брифінгу для преси у середу зауважив, що Лавров очевидно має на увазі порядок, заснований на правилах, написаних міжнародним співтовариством після Другої світової війни у спробі запобігти третій світовій війні. “Це концепції, які були записані в Статуті ООН, у Загальній декларації прав людини, у міжнародному праві, і які всі держави-члени ООН… зобов’язуються підтримувати”, - сказав Прайс.Речник Держдепу також нагадав, що саме Росія здійснює спробу нав’язати свою волю суверенним країнам: “Найбільш яскраво ми бачимо це в Україні, куди Росія направила свої [військові] сили з усією жорстокістю, щоб нав’язати свою волю народу України, усунути український уряд та позбавити Україну її суверенітету, незалежності і демократії … І це саме ті елементи Статуту ООН і міжнародного права, які Росія порушує у цьому випадку, а у деяких випадках порушує їх і далеко за межами України”.
Всі новини дня
Чому західні експерти не змогли передбачити російське вторгнення рік тому?
Коли напередодні російського вторгнення 24 лютого 2022 року американська розвідка та президент США Джо Байден попереджали про наближення війни, далеко не всі експерти могли повірити, що Кремль не блефує в черговий раз, а російське командування насправді готується до широкомасштабної агресії.
Що ж ввело в оману західних аналітиків та політиків, і чи вивчили вони минулі помилки?
Тижнями – тижнями ми попереджали, що це станеться. І зараз все розгортається в основному так, як ми передбачалиДжо Байден
Уже через кілька годин після того, як перші бомби почали падати на українську землю і перші російські танки перетнули кордон з Росії та Білорусі, президент США Джо Байден виступав у Білому домі.
«Це навмисна атака. Володимир Путін планував це місяцями, як і я – як ми весь час говорили. Він перекинув понад 175 тисяч військових, військову техніку на позиції вздовж українського кордону. Тижнями – тижнями ми попереджали, що це станеться. І зараз все розгортається в основному так, як ми передбачали», – сказав президент Байден.
Ми вирішили, що це не виглядає як планування грамотного вторгненняДжордж Баррос
Але те, про що тижнями попереджав американський президент, було далеко не очевидним навіть для експертів, які роками вивчали російське військо і російську політику. Навіть авторитетний Інститут вивчення війни, за чиїми зведеннями щодо подій на фронті та в Кремлі щодня стежать в Україні, помилився у своїх прогнозах.
«Причина була в тому, що ми дуже уважно вивчали російські розгортання сил навколо України, які почалися наприкінці 2021 року. Ми подивилися, як вони розташувалися на південному заході Росії та в Білорусі, і ми вирішили, що це не виглядає як планування грамотного вторгнення», – каже в ефірі «Голосу Америки» експерт з геопросторової розвідки Інституту вивчення війни(ISW) Джордж Баррос.
Помітивши, що росіяни не мають необхідного матеріально-технічного забезпечення, командування та контролю, не розмістили «правильні підрозділи, які зможуть компетентно досягати своїх цілей у потрібних місцях». Аналітики оцінили, що «це більше схоже на кампанію тиску, а не на створення умов для реального вторгнення».
Колишній американський військовий, підполковник у відставці Александр Віндман, один з головних свідків на слуханнях щодо імпічменту президента США Дональда Трампа через його телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським у 2019 році, каже, що немає нічого дивного, що аналітиків ввели в оману дії Росії.
Я провів три роки в Москві, працюючи з російськими військовими та спостерігаючи за тим, як вони діють. І мені було зрозуміло, що не все буде працюватиАлександр Віндман
Він говорить, що на Заході звикли покладатися на власну логіку, а не на знання про те, як насправді функціонують і Росія і Україна.
«Дуже мало людей розуміють Росію достатньою мірою, і ще менше людей розуміють Україну. Я провів три роки в Москві, працюючи з російськими військовими та спостерігаючи за тим, як вони діють, мені було зрозуміло, що не все буде працювати, і що вони не будуть мати змоги використовувати все це в операційних концепціях, які вони могли б застосовувати в Україні», – каже Віндман.
На його думку, росіяни зробили кілька важливих помилок – не зібрали такої кількості військ, яка їм була потрібна, і не розуміли свого противника. «У перші пару тижнів, вони мали б мати півмільйона військ замість 150 тисяч військ», – каже він.
А також «вони не знали український народ, не знали, що це люди, які вісім років вели війну», «дуже сильні люди».
Автор нової книжки про вторгнення британський аналітик Тарас Кузьо каже, що проблема з незнанням Росії та України є дуже глибокою на Заході. На його думку, що західні аналітики, які ще не кілька десятиліть тому були просто «сов'єтологами», а потім перекваліфікувалися у спеціалістів з «пострадянського простору», «купилися» на російські наративи про «велику державу».
Зеленський просив про важку зброю ще перед вторгненням, але західні уряди не хотіли її надати, бо вони були переконані, що Україну буде швидко переможеноТарас Кузьо
«Вони не дуже глибоко це вивчали, вони повірили у російський наратив, що відбулася військова реформа, вони не використали свої власні висновки про те, що Росія є мафіозною державою, корумпованою державою. Вони не розуміли того, що відбувається в армії, так, ніби армія була якось відділена від російського суспільства», – вважає Кузьо.
Друга причина помилок, на думку Кузьо, це – некритичне перенесення на Захід російського бачення України як розділеної, слабкої держави, яка мала розвалитися від найменшого потрясіння, бо згідно з цим наративом, на сході та півдні України живуть російськомовні люди, які будуть вітати прихід росіян. І це, на його думку, вплинуло на політику Заходу – його небажання надавати Україні важку зброю.
«Зеленський просив про важку зброю ще перед вторгненням, але західні уряди не хотіли її надати, бо вони були переконані, що Україну буде швидко переможено, і єдина зброя, яку варто давати Україні, це – зброя, яку можуть використовувати партизани», – каже автор книжки під назвою «Російський націоналізм та російсько-українська війна».
Одна з умов допомоги Україні – це те, щоб ця зброя не дісталася Росії за жодних обставин. Це було ключовим на початку, і це залишається основним заразВладислав Фарапонов
Цей підхід досі не був до кінця подоланий, вважають українські експерти, адже Україна отримує зброю повільно і кожен новий вид зброї, як то танки, ракети більшої дальності, чи літаки, надається лише в результаті тривалих обговорень.
«Вони досі виходять з такої логіки, що одна з умов допомоги Україні – це те, щоб ця зброя не дісталася Росії за жодних обставин. Це було ключовим на початку, і це залишається основним зараз», – вважає Владислав Фарапонов, аналітик «Інтерньюз-Україна».
У своєму нещодавньому аналізі експерти Інституту вивчення війни кажуть, що Росії досі вдається впливати на постачання західної зброї в Україну. Наприклад, розмовами про мирні переговори, ядерними погрозами, чи заявами про те, що Росія є набагато більшою і потужнішою державою з великим запасом міцності, Кремлю вдалося, на думку експертів, затягнути постачання Україні танків. Так вони не встигли прийти до початку нового російського наступу в Україні.
Якщо Україна не досягне успіху протягом наступних, скажімо, півроку, буде зростати тиск на західні уряди з аргументами, що все це постачання зброї ні до чого не призвелоТарас Кузьо
Нині, коли наступ Росії вже почався, Тарас Кузьо вважає, що подальша підтримка України з боку Заходу залежатиме від того, наскільки ефективно Україні вдасться протистояти Москві за допомогою нової зброї. І час не є на боці Києва.
«Є тиск на Зеленського, щоб протягом наступних кількох місяців – навесні, максимум до кінця літа, щоб він показав, що ця зброя дає результати. Якщо Україна не досягне успіху протягом наступних, скажімо, півроку, буде зростати тиск на західні уряди з аргументами, що все це постачання зброї ні до чого не призвело, настала патова ситуація, і тому потрібно посадити сторони за стіл переговорів».
У цьому випадку, кажуть аналітики, Росія вийде переможцем з цього конфлікту, бо знову отримає шанс підготуватися до нового нападу на Україну.
Щоб цього не сталося, кажуть експерти, Захід має чимшвидше поставити Україні зброю, якою вона зможе звільнити свою територію.
Також у західних столицях мають змінити свій погляд у майбутнє з того, щоб «Україна не програла», на такий, щоб «Україна виграла» і змогла забезпечити свою безпеку і надалі шляхом приєднання до НАТО і Європейського Союзу.
- Голос Америки
Міллі: Щоб Україна повністю звільнила території в 2023, потрібен крах російської армії - FT
Росія не може підкорити Україну і досягнути своїх політичних цілей військовим шляхом, тому, ймовірно, війна Росії проти України має завершитись перемовинами і вікно можливостей для дипломатії може виникнути в будь-який час. Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв'ю Financial Times, опублікованому в четвер.
Агресію потрібно зупинити "твердо, зі стримуванням і військовою силою", додав генерал. Він також вказав на необхідність уважного управління у випадку ескалації, адже йдеться про Росію, яка є великою країною з ядерним арсеналом.
Міллі, однак, зауважив, що і Україні буде надзвичайно важко досягнути повної перемоги цього року, що включатиме звільнення всіх своїх територій.
"Дуже, дуже важко також Україні цього року вигнати росіян з кожного дюйма окупованих Росією територій України, – сказав він виданню. – Не можна сказати, що це не може статись ... Але це буде надзвичайно складно і означатиме фактично крах російського війська".
Міллі також наголосив на важливості збереження запасів боєприпасів у США на відповідному рівні. Пентагон переоцінює такі запаси і може знадобитись їх поповнення, додав він.
Питання достатності боєприпасів на тлі війни Росії в Україні обговорювали цього тижня міністри оборони країн-членів НАТО. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відзначив зменшення запасів у країн НАТО, через війну Росії в Україні і закликав пришвидшити виробництво.
"Теперішня швидкість того, як Україна витрачає боєприпаси в багато разів перевищує наш поточний рівень виробництва", - сказав Столтенберг і додав, що час на очікування боєприпасів великого калібру зріс з 12 до 28 місяців, а замовлення розміщені сьогодні, будуть виконані лише через два з половиною роки.
Міллі, а також очільник Пентагону Ллойд Остін перебували цього тижня в Брюсселі, де провели засідання Контактної групи з питань оборонної допомоги Україні.
Військова допомога Заходу може надати Києву відчутну перевагу над російськими силами під час контрнаступу ЗСУ навесні, заявив Остін у Брюсселі.
Столтенберґ демонструє Туреччині допомогу НАТО після землетрусу та закликає ратифікувати вступ Швеції і Фінляндії
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ поїхав до враженої руйнівним землетрусом Туреччини, щоб продемонструвати готовність Північноатлантичного альянсу допомагати союзнику, а також скористався нагодою, щоб закликати турецьку владу швидше ратифікувати вступ нових членів організації: Швеції і Фінляндії.
Землетрус, який на початку лютого вразив частину Туреччини й суміжні регіони Сирії і призвів до загибелі понад 40 000 людей, за словами Столтенберґа, став «найсмертельнішим стихійним лихом на території держави НАТО з часу заснування альянсу».
«У цей важкий час НАТО стоїть пліч-о-пліч з Туреччиною», - заявив Єнс Столтенберґ в Анкарі на прес-конференції з турецьким міністром закордонних справ Мевлютом Чавушоглу, вказавши на велику гуманітарну і фінансову допомогу Заходу, яка надходить в Туреччину.
Вже час ратифікувати вступ і Фінляндії, і Швеції.Єнс Столтенберґ
Окремо керівник НАТО підкреслив, що разом з членами альянсу значну підтримку надають і Швеція з Фінляндією.
Провідним у спілкуванні Єнса Столтенберґа і Мевлюта Чавушоглу з журналістами постало питання позиції Туреччини, яка відмовляється від ратифікації документів, що поставило б крапку в процесі вступу Швеції і Фінляндії в НАТО.
Ще влітку 2022 року на саміті у Мадриді керівники всіх 30 країн Альянсу, включно з Туреччиною, підписали протоколи, схваливши шведське і фінське членство в НАТО.
Але турецький уряд на чолі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом фактично заблокував останній крок прийняття нових членів, оголосивши низку вимог, зокрема, щоб Швеція і Фінляндія змінили внутрішню політику стосовно надання притулку тим втікачам з Туреччини, яких в Анкарі називають терористами і вимагають депортації.
Шведський та фінський уряди провели активні консультації з Туреччиною і кажуть, що готові виконати прохання Анкари, окрім тих, що суперечать законам, зокрема тим, які гарантують права й захист шукачам притулку, стосовно яких нема легальних доказів причетності до злочинної діяльності.
Другою країною, яка на відміну від усіх решти країн альянсу ще не ратифікувала шведське і фінське членство, залишається Угорщина.
Уряд президента Віктора Орбана стверджує, що причини угорського затягування технічні, і що ратифікація в Будапешті відбудеться незабаром.
Мевлют Чавушкоглу повторив 16 лютого в Анкарі, що Туреччина може розглянути ратифікацію окремо щодо Фінляндії, натякнувши, що в Анкарі залишається більше претензій до шведського уряду.
Єнс Столтенберґ знову підкреслив, що інтересам НАТО відповідає якомога швидше завершення процедури ратифікації щодо обидвох нових членів.
Швеція і Фінляндія віддавна є близькими партнерами НАТО, і на цьому етапі процесу вступу вже тісно взаємодіють з союзниками та мають своїх представників у штаб-квартирі в Брюсселі.
Але до завершення формальностей Швеція і Фінляндія ще не мають права голосу в НАТО і не можуть розраховувати на передбачену п’ятою статтею пряму допомогу всіх держав альянсу у разі зовнішньої агресії.
Дивіться також:
Як в НАТО оцінюють шанси України здійснювати ефективний контрнаступ? Відео
Військова допомога Заходу може надати Збройним силам України відчутну перевагу протягом контрнаступу навесні, - таку думку висловив міністр Оборони США Ллойд Остін, виступаючи в Брюсселі.
Форум