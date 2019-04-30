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США

Фінансовим становищем задоволені 56% американців, найбільше з 2002 року – опитування

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56% американців позитивно налаштовані щодо своїх персональних фінансів – такими є результати нового опитування, проведеного компанією Gallup. 12% американців характеризують свої фінансові активи як «чудові» і 44% – як «хороші».

Крім того, 57% опитаних спостерігали покращення свого фінансового становища з року в рік - це найвищий показник із 2002 року, повідомляє видання The Hill.

66% тих, хто взяв участь в опитуванні, мають достатньо статків, щоб вести комфортний спосіб життя, і 33% переживають фінансові труднощі, повідомляє видання. Кількість тих, хто хвилюється про те, як звести кінці з кінцями, впала з 37% у 2008 році до 25%.

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