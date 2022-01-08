У Держдепі США відповіли на питання про "Стінгери" для України

Тема надання Україні "Стінгерів" піднімалась в уряді США. Про це напередодні заявили у Держдепі у відповідь на запитання ЗМІ.

При цьому чиновники зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів не стали відповідати на конкретні питання щодо можливих механізмів їх поставок до України.

Раніше американський канал NBC, посилаючись на колишніх та чинних чиновників адміністрації США, повідомив, що США працюють з іншими членами НАТО над організацією поставок переносних протиповітряних ракет "Стінгер", які попросила Україна.

Повідомлення каналу також говорило про буцімто готовність Вашингтона до переговорів з Росією щодо взаємного скорочення військової присутності у Східній Європі. Як повідомляв "Голос Америки", адміністрація США заперечила дану інформацію.

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