Білий дім заперечив повідомлення, що США могли б запропонувати Москві скорочення військової присутності у Європі

Представник Білого дому сьогодні заперечив повідомлення ЗМІ США про буцімто готовність Вашингтона до переговорів з Росією щодо взаємного скорочення військової присутності у Східній Європі.

"Не є точними повідомлення, що адміністрація розробляє варіанти відведення американських сил у Східній Європі, готуючись до дискусій з Росією наступного тижня", - заявив представник Білого дому, - "Насправді ми чітко заявили Росії, публічно та приватно, що у разі подалього вторгнення Росії до України ми посилимо наших партнерів по НАТО на східному фланзі, перед якими ми маємо священі забов'язання як союзники. Ми тісно контактуємо із союзниками по НАТО щодо цієї кризи, на основі принципу "нічого щодо вас без вас".

Не є точними повідомлення, що адміністрація розробляє варіанти відведення американських сил у Східній Європі, готуючись до дискусій з Росією наступного тижня

Раніше американський телевізійний канал NBC повідомив, з посиланням на колишніх та чинних чиновників адміністрації США, що на переговорах із Росією наступного тижня американська сторона готова запропонувати дискусію щодо зменшення присутності військ США та Росії та військових навчань у Східній Європі.

"Дискусії могли б потенційно торкнутись масштабу військових навчань обох сил, кількості американських військових розміщених у країнах Балтії та Польщі, повідомлень заздалегідь щодо руху сил, та російських ракет "Іскандер" здатних нести ядерну зброю на території російського Калінінграду між Польщею та Литвою, заявило джерело", - відзначає видання.

Джерела також розповіли виданню, що США працюють з іншими членами НАТО над організацією поставок переносних протиповітряних ракет "Стінгер", які попросила Україна.

Як відомо, Росія вимагає від США юридичних гарантій нерозширення НАТО на Україну та ін. У грудні президент Росії Путін наполягав, що Москва вимагає негайної реакції на її вимоги і не сприйме намагання їх "заговорити".

розгортання тих чи інших видів озброєнь, у тому числі нещодавно випробуваних, у чутливих для США регіонах та акваторіях; розміщення російських військових контингентів та озброєнь на тих чи інших нових територіях; зміцнення російсько-білоруського військового союзу; розвиток координації та зміцнення взаємодії зі збройними силами Китаю

Путін також заявляв, що у разі продовження "явно агресивної лінії" Заходу, Росія буде вдаватись до "військово-технічних заходів".

Раніше російське видання "Фонтанка.ру" оприлюднило інтерв'ю з головою Московського центру Карнегі Дмитром Треніним, на думку якого, зміцнення зі збройними силами Китаю та розвиток координації у військовій сфері між Москвою та Пекіном може бути частиною "військово-технічної" відповіді Росії у разі, якщо переговори між Росією та США зайдуть у глухий кут.

"Якщо переговори зайдуть у глухий кут, або закінчаться провалом, з боку Росії будуть кроки, про які Москва попереджала, хоча і не конкретизувала. Швидше за все, відповідь Росії буде не військовою, а військово-технічною. Це передбачає розгортання тих чи інших видів озброєнь, у тому числі нещодавно випробуваних, у чутливих для США регіонах та акваторіях; розміщення російських військових контингентів та озброєнь на тих чи інших нових територіях; зміцнення російсько-білоруського військового союзу; розвиток координації та зміцнення взаємодії зі збройними силами Китаю тощо.", - наводить слова Треніна видання.

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