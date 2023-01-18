Вступ України до НАТО був би "найкращою безпековою гарантією" - Зеленський на Давосі

Вступ України до НАТО був би "найкращою безпековою гарантією" для держави, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед учасниками Світового економічного форуму в Давосі.

"Гарантії безпеки є одними з пріоритетів для нас. Ми розуміємо, що зараз ми ще не там, на жаль, Росія це добре розуміє, і вони роблять все можливе, щоб не полегшити нам вступ. Але ми на шляху до НАТО, тому що НАТО є найкраща гарантія безпеки для нас, для нашої країни, для наших дітей", - сказав Зеленський у відповідь на запитання про євроатлантичні прагнення Києва.

Раніше Голос Америки повідомляв, що колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер підтвердив потрібність НАТО і потенційну бажаність українського членства в Альянсі. Але також він заявив, що хоч його надії на можливість домовитися із російським президентом Путіним розвіяні, він і далі наполягає, що Європа має бути відкритою до Росії "якщо вона захоче бути учасницею" процесів формування нової системи безпеки на континенті.

У відповідь на прохання прокоментувати ці заяви Зеленський сказав, що "Росія уже заслужила своє місце серед терористів", пише CNN. "Наш пріоритет сьогодні, наше політичне завдання сьогодні полягає в тому, щоб побачити різних політичних лідерів і діячів, тих, хто обіймає високі посади або обіймали посади донедавна, щоб вони змогли визнати велику помилку, яку здійснив Путін, щоб вони визнали цю російську агресію", - сказав український глава.

Свій виступ Зеленський розпочав із заклику до хвилини мовчання у пам'ять про загиблих нині в катастрофі гелікоптера у Броварах. Він закликав світових лідерів пришвидшити постачання Києву озброєння: "Світ вагався у 2014 році, коли Росія без вагань окупувала Крим. Світ вагався у 2022-му, коли Росія без вагань зробила війну повномасштабною. Світ не має вагатися сьогодні й ніколи більше".

"Надання Україні ППО має випередити нові ракетні атаки Росії. Постачання західних танків має випередити вторгнення чергових російських танків. Відновлення безпеки й миру в Україні має випередити атаку Росії на безпеку і мир інших країн. Трибунал за скоєні воєнні злочини має запобігти новим", - заявив Зеленський і подякував українським воїнам за стійкість, а західним партнерам - за допомогу.

Також нині перед учасниками економічного форуму виступив німецький канцлер Олаф Шольц, єдиний лідер країни з "Групи семи", який цьогоріч приїхав до Давоса, зауважує Deutsche Welle. Він заявив, що російська війна в Україні мала вплив на весь світ, і що для закінчення війни "Росія повинна зазнати поразки (fail - ред.)".

"Росія вже повністю провалилася в досягненні своїх імперіалістичних цілей. Україна захищається із вражаючою мужністю", - заявив німецький лідер. Він підкреслив, що Берлін надає значну допомогу Україні й продовжить робити це "скільки знадобиться", закликавши також приватний сектор відіграти "ключову роль" у так званому "Плані Маршалла для України", який раніше запропонували Шольц та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, Шольц звернув увагу на стрімку зміну енергетичної політики Європи у 2022 році через санкційну політику щодо Москви за її війну в Україні та відповідне зменшення залежності від російських енергоносіїв: "Німеччина стала повністю незалежною від російського газу, російської нафти й російського вугілля". За його словами, відкриття нових терміналів зрідженого газу, про які Голос Америки повідомляв нещодавно, - це гарні новини для європейських партнерів.

Раніше у Давосі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна потребує "значного збільшення" озброєнь у ключовий момент російського вторгнення, і така підтримка є єдиним шляхом до мирного вирішення шляхом переговорів.