Актуально
- Голос Америки
Вступ України до НАТО був би "найкращою безпековою гарантією" - Зеленський на Давосі
Вступ України до НАТО був би "найкращою безпековою гарантією" для держави, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед учасниками Світового економічного форуму в Давосі.
"Гарантії безпеки є одними з пріоритетів для нас. Ми розуміємо, що зараз ми ще не там, на жаль, Росія це добре розуміє, і вони роблять все можливе, щоб не полегшити нам вступ. Але ми на шляху до НАТО, тому що НАТО є найкраща гарантія безпеки для нас, для нашої країни, для наших дітей", - сказав Зеленський у відповідь на запитання про євроатлантичні прагнення Києва.
Раніше Голос Америки повідомляв, що колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер підтвердив потрібність НАТО і потенційну бажаність українського членства в Альянсі. Але також він заявив, що хоч його надії на можливість домовитися із російським президентом Путіним розвіяні, він і далі наполягає, що Європа має бути відкритою до Росії "якщо вона захоче бути учасницею" процесів формування нової системи безпеки на континенті.
У відповідь на прохання прокоментувати ці заяви Зеленський сказав, що "Росія уже заслужила своє місце серед терористів", пише CNN. "Наш пріоритет сьогодні, наше політичне завдання сьогодні полягає в тому, щоб побачити різних політичних лідерів і діячів, тих, хто обіймає високі посади або обіймали посади донедавна, щоб вони змогли визнати велику помилку, яку здійснив Путін, щоб вони визнали цю російську агресію", - сказав український глава.
Свій виступ Зеленський розпочав із заклику до хвилини мовчання у пам'ять про загиблих нині в катастрофі гелікоптера у Броварах. Він закликав світових лідерів пришвидшити постачання Києву озброєння: "Світ вагався у 2014 році, коли Росія без вагань окупувала Крим. Світ вагався у 2022-му, коли Росія без вагань зробила війну повномасштабною. Світ не має вагатися сьогодні й ніколи більше".
"Надання Україні ППО має випередити нові ракетні атаки Росії. Постачання західних танків має випередити вторгнення чергових російських танків. Відновлення безпеки й миру в Україні має випередити атаку Росії на безпеку і мир інших країн. Трибунал за скоєні воєнні злочини має запобігти новим", - заявив Зеленський і подякував українським воїнам за стійкість, а західним партнерам - за допомогу.
Також нині перед учасниками економічного форуму виступив німецький канцлер Олаф Шольц, єдиний лідер країни з "Групи семи", який цьогоріч приїхав до Давоса, зауважує Deutsche Welle. Він заявив, що російська війна в Україні мала вплив на весь світ, і що для закінчення війни "Росія повинна зазнати поразки (fail - ред.)".
"Росія вже повністю провалилася в досягненні своїх імперіалістичних цілей. Україна захищається із вражаючою мужністю", - заявив німецький лідер. Він підкреслив, що Берлін надає значну допомогу Україні й продовжить робити це "скільки знадобиться", закликавши також приватний сектор відіграти "ключову роль" у так званому "Плані Маршалла для України", який раніше запропонували Шольц та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Крім того, Шольц звернув увагу на стрімку зміну енергетичної політики Європи у 2022 році через санкційну політику щодо Москви за її війну в Україні та відповідне зменшення залежності від російських енергоносіїв: "Німеччина стала повністю незалежною від російського газу, російської нафти й російського вугілля". За його словами, відкриття нових терміналів зрідженого газу, про які Голос Америки повідомляв нещодавно, - це гарні новини для європейських партнерів.
Раніше у Давосі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна потребує "значного збільшення" озброєнь у ключовий момент російського вторгнення, і така підтримка є єдиним шляхом до мирного вирішення шляхом переговорів.
Всі новини дня
Столтенберґ: «Це може бути поворотний момент війни». Відео
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ в Давосі: «Це може бути поворотний момент війни. … Якщо ми хочемо, перемоги України як незалежної, суверенної країни і хочемо мирного вирішення, то більша підтримка України є шляхом до миру досягненого переговорами».
- Голос Америки
Проблеми для Росії: боєприпаси, бойовий дух, певний розбрат у керівництві - керівниця розвідки США
Росія зіткнулася зі значними викликами: боєприпаси, постачання, бойовий дух, виснаження, певний розбрат у керівництві. Так описала ситуацію росіян у зв'язку з їхньою війною проти України керівниця національної розвідки США Евріл Гейнс під час виступу на Всесвітньому економічному форумі сьогодні, 18 січня.
Високопосадовицю цитує кореспондент Голосу Америки Джефф Селдин, який стежить за роботою форумі у Давосі.
“Немає сумнівів, що в це в інтересах нас усіх підтримувати Україну якомога більше”, - сказала Гейнс у своїй промові до учасників Всесвітнього форуму.
Вона також додала, що взимку очікувалося зниження темпу війни, проте на передовій і далі тривають жорстокі бої. Армії обидвох країн, за її словами, відчувають чимало викликів. “Для України надзвичайно важливо отримувати необхідну військову та економічну допомогу, щоб продовжувати те, що вони героїчно роблять наразі”, - сказала Евріл Гейнс.
“Допомоги, яку ми надіслали в Україну, все ще недостатньо… Ми повинні мобілізуватися, щоб допомогти їм”, - сказав на цій же зустрічі президент Польщі Анджей Дуда.У своєму виступі генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав: “Якщо Росія виграє цю війну, це буде дуже небезпечно для всіх нас… Перемога Путіна підбадьорить авторитарних лідерів у всьому світі”.
«Росія поширює принципи війни. Україна пропонує формулу миру», – Володимир Зеленський. Відео
«Постачання західних танків повинно відбутися швидше за чергове вторгнення російських танків», – президент України Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі в Давосі
- Голос Америки
Байден: Монастирський та його команда були залучені у збереження демократії в Україні
Президент США Джо Байден і перша леді Джилл висловили співчуття народу України та родичам жертв і постраждалих внаслідок падіння гелікоптера МВС у Броварах.
"Наші серця - разом із десятками мирних жителів, які загинули або були поранені, включаючи дорогоцінних дітей та їхні родини. Ми переживаємо скорботу разом з усіма, хто оплакує цю жахливу трагедію", - йдеться на сайті адміністрації президента США.
Також Білий дім підкреслив роль загиблого керівника МВС України Дениса Монастирського та його команди у розбудові демократії в Україні.
"Пан Монастирський та його команда були глибоко залучені у збереження демократії в Україні - як у її захисті від російської агресії, так і до життєво важливої роботи щодо реформ для зміцнення українських інституцій у цій війні та в майбутньому. Як реформатор і патріот, пан Монастирський відстоював волю українського народу. Ми продовжуватимемо шанувати цю спадщину, докладаючи зусиль для зміцнення українських інституцій, і в нашому незмінному партнерстві з народом України підтримувати яскраве полум’я свободи", - йдеться у тексті заяви.
Білий дім також наголосив, що Сполучені Штати продовжують підтримувати народ України перед обличчям цієї трагедії та у війні Росії стільки, скільки це буде потрібно.
Раніше Голос Америки повідомляв, що світові лідери висловили співчуття народу України. "Падіння гелікоптера у Броварах ще раз засвідчує величезні жертви, які Україна несе у цій війні", - написав канцлер Німеччини Олаф Шольц, а президент Литви Гітанас Науседа назвав трагедію "ще одним трагічним наслідком російської агресії проти України".
Форум