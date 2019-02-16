П’ятеро осіб загинуло від куль колишнього співробітника компанії поблизу Чикаго

Колишній співробітник виробничого підприємства вчинив стрілянину, в результаті якої п’ятеро цивільних осіб загинуло, а також п’ятеро офіцерів поліції отримали поранення.

Особу стрільця ідентифікували – їм виявився 45-річний Гарі Мартін. Він повернувся до офісу компанії Henry Pratt, що займає частину виробничих приміщень в передмісті Чикаго, і відкрив стрілянину по співробітникам.

Мартіна звільнили з роботи у день стрілянини після 15 років роботи.

Поліції знадобилось 90 хвилин, щоб взяти ситуацію під контроль. Стрілець загинув в результаті перестрілки з поліцією.

Президент США Дональд Трамп звернувся зі словами співчуття до рідних загиблих. Він також відзначив роботу правоохоронців містечка Аурора, які відреагували на стрілянину.

«Чудова робота правоохоронців в місті Аурора штату Іллінойс. Щиросердні співчуття всім жертвам та їх родинам. Америка за вами!» - написав Трамп у Twitter.

Трагедія в Аурорі відбулась лише через день після річниці стрілянини в школі в Паркленді у штаті Флорида, під час якої загинуло 17 осіб. Тоді під час нападу на школу 19-ти річний Ніколас Круз, за інформацією слідчих, вупистив щонайменше 150 куль із гвинтівки AR 15.

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