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П’ятеро осіб загинуло від куль колишнього співробітника компанії поблизу Чикаго

  • Голос Америки
Правоохоронці біля офісу компанії Henry Pratt Co. 15 лютого 2019 року

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Колишній співробітник виробничого підприємства вчинив стрілянину, в результаті якої п’ятеро цивільних осіб загинуло, а також п’ятеро офіцерів поліції отримали поранення.

Особу стрільця ідентифікували – їм виявився 45-річний Гарі Мартін. Він повернувся до офісу компанії Henry Pratt, що займає частину виробничих приміщень в передмісті Чикаго, і відкрив стрілянину по співробітникам.

Машини поліції, швидкої допомоги та інших служб припарковані біля промислових примішень поблизу місця стрілянини 15 лютого 2019
Машини поліції, швидкої допомоги та інших служб припарковані біля промислових примішень поблизу місця стрілянини 15 лютого 2019

Мартіна звільнили з роботи у день стрілянини після 15 років роботи.

Поліції знадобилось 90 хвилин, щоб взяти ситуацію під контроль. Стрілець загинув в результаті перестрілки з поліцією.

Президент США Дональд Трамп звернувся зі словами співчуття до рідних загиблих. Він також відзначив роботу правоохоронців містечка Аурора, які відреагували на стрілянину.

«Чудова робота правоохоронців в місті Аурора штату Іллінойс. Щиросердні співчуття всім жертвам та їх родинам. Америка за вами!» - написав Трамп у Twitter.

Демонстрація у місті Форт-Лодердейл
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Трагедія в Аурорі відбулась лише через день після річниці стрілянини в школі в Паркленді у штаті Флорида, під час якої загинуло 17 осіб. Тоді під час нападу на школу 19-ти річний Ніколас Круз, за інформацією слідчих, вупистив щонайменше 150 куль із гвинтівки AR 15.

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