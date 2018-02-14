Три людини отримали поранення після стрілянини біля штаб-квартири Агентства національної безпеки США, розташованої у місцевості Ft. Meade в штаті Мериленд.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

«Поліція Агентства національної безпеки і місцеві правоохоронці розслідують інцидент, який стався сьогодні вранці біля одного з в'їздів для транспортних засобів АНБ», – заявили в агентстві.

У відомстві зазначили, що «ситуація під контролем».

Це агентство криптологічної розвідки США відповідає за збір та аналіз іноземної розвідувальної інформації та за захист інформаційних систем і комп’ютерних мереж американського уряду.