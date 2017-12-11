Ядерні й ракетні випробування КНДР загрожують Зимовим Олімпійським іграм у Південній Кореї

Неоднозначні заяви Сполучених Штатів і занепокоєння з приводу провокацій з боку Північної Кореї можуть підірвати плани Південної Кореї використати недалекі вже Олімпійські ігри для сприяння миру і примирення.

В неділю представниця США при ООН Ніккі Гейлі заявила в інтерв’ю телебаченню Fox News, що в зимових іграх візьме участь уся команда американських спортсменів. Олімпійські ігри відбудуться в Пхенчхані в Південній Кореї в лютому. Проте вона залишила відкритим можливість, що посилене занепокоєння з приводу безпеки може вплинути на зміну цього рішення. Гейлі сказала: «Ми завжди беремо до уваги найкращі інтереси громадян Сполучених Штатів».

Минулого тижня Гейлі сказала, що участь американських спортсменів – це «відкрите питання» з приводу гострого напруження відносин з Північною Кореєю з приводу її ракетних і ядерних випробувань.

Як Білий дім, так і Державний департамент висловили беззастережну підтримку планам надіслати до Південної Кореї всю олімпійську команду і делегацію. Прес-секретар Білого дому Сара Сендерс написала у Twitter: «Захист американців є нашим найвищим пріоритетом, і ми втримуємо контакти з Південною Кореєю та іншими країнами-партнерами для гарантування безпеки в місці змагань.

Заява Гейті віддзеркалює дедалі більше занепокоєння з приводу ядерного протистояння між США і Північною Кореєю. А радник президента Трампа з питань національної безпеки Герберт Макмастер недавно заявив, що можливість збройного конфлікту між Сполученими Штатами і КНДР «зростає щодня» і що зусилля уряду Кім Чен Ина виготовити міжконтинентальну балістичну ракету, яка могла б досягти території Сполучених Штатів, становить неприйнятну загрозу безпеці США.

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