Суд зобов'язав адміністрацію Трампа відновити програму із захисту молодих іммігрантів, які прибули до країни нелегально

Федеральний суддя у Нью-Йорку зобов'язав Адміністрацію Трампа відновити прийом нових заявок від іммігрантів, що нелегально прибули у США в дитячому віці і донині проживають в цій країні.

Йдеться про Програму відстроченої дії для прибулих до США дітей (DACA - англ.), її запровадив попередній президент Барак Обама у 2012 році.

Адміністрація чинного глави держави Дональда Трампа неодноразово намагалася згорнути цю програму, яка захищає так званих “іммігрантів-мрійників” від депортації.

Раніше у червні цього року Верховний суд США скасував рішення адміністрації Трампа від 2017 року про припинення програми DACA. Вища судова інстанція визнала дії адміністрації «довільними і примхливими».

Однак, в Міністерстві національної безпеки США повідомили, що не мають наміру приймати запити на участь в програмі до тих пір, поки Білий дім розглядатиме питання про доцільність «збереження, скасування або зміни» цієї програми.

Суддя Окружного суду у Брукліні Ніколас Гарауфіс у п’ятницю ухвалив рішення, яким доручив Міністерству національної безпеки до понеділка (до 7-го грудня) розмістити на своїх сайтах публічне повідомлення про прийом нових заяв за програмою DACA. Він також наказав Міністерству повернутись до попередньої практики надання статусу або продовження його дії на два роки.

Минулого місяця суддя Гарауфіс постановив, що адміністрація Трампа не має підстав відмовлятись приймати нові заявки, оскільки чиновник, який вирішив призупинити дію цієї програми Чед Вульф, не мав на це повноважень.

Білий дім призначив Вульфа в.о. міністра національної безпеки. Втім суддя поставив, що призначення його на посаду не було законним.

Новообраний президент США Джо Байден, який приступає до своїх обов'язків від дня інавгурації 20 січня, обіцяв відродити програму DACA.

Міністерство національної безпеки поки не прокоментувало рішення суду.

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