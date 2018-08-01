У суді в США сказано, що роботу Манафорта в Україні фінансував Ахметов - сьогодні очікують нових подробиць

Українська політика буде провідною темою слухань упродовж другого дня суду над Полом Манафортом, колишнім радником радником Віктора Януковича і головою виборчого штабу Дональда Трампа.

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Першим свідком прокуратури у середу буде політичний консультант Деніел Рабін, який працював над виробництвом політичної телереклами для України.

Други свідком має бути агент Федерального бюро розслідувань, ім’я якого не було назване.

У перший день процесу у місті Александрія свідок прокуратури - політичний консультант Тед Девін, як повідомляє Reuters, сказав, що фінансував співпрацю Манафорта з Партією регіонів та з Віктором Януковичем український олігарх Рінат Ахметов.

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Девін, відповідаючи у вівторок на запитання упродовж години, сказав, що Манафорт використовував опитування й цілеспрямовану політичну рекламу для підвищення популярності підтримуваного Росією Віктора Януковича та його перемоги на президентських виборах 2010 року.

Прокуратура у перший день слухань заявила, що Манафорт отримав з України принаймні 60 мільйонів доларів, які він приховав від оподаткування.

Манафорт відкидає усі обвинувачення.

Адвокати Манафорта у вступному слові назвали свого підзахисного талановитим консультантом, який досяг вершин в американських та міжнародних політичних колах.

Вони доводять, що він не мав намірів приховувати інформацію від американської податкової служби, і що його зрадив колишній бізнес-партнер Рік Ґейтс.

Адвокат Томас Зенле дав зрозуміти, що захист буде зосереджуватися на критиці Ґейтса, який раніше визнав себе винним у висунутих проти нього обвинуваченнях і спіпрацює з прокуратурою.

Адвокати звинувачують Ґейтса у нечесності, привласненні грошей партнера і в поданні неточної інформації бухгалтерам, які готували податкові декларації Пола Манафорта.

Очікують, що процес триватиме принаймні три тижні, і Манафорту загрожує до 30 років ув’язнення.

Підсудний також заперечує інше подання у федеральному суді столиці - Вашингтона, де його зокрема обвинувачено у незареєстрованій лобістській роботі у США.

Судові подання стали результатом роботи спеціальної прокуратури Роберта Мюллера, що з’ясовує, чи вступали представники виборчої команди Трампа у змову з Росією у намаганні вплинути на результати президентських виборів у США.

Манафорт співпрацював з Партією регіонів з 2006 до 2015 року, а згодом 2016 року працював у виборчому штабі Дональда Трампа, очолюючи його упродовж трьох місяців.

У час роботи Манафорта в команді Трампа Республіканська партія США змінила формулювання у партійному маніфесті, відмовившись від жорсткого осуду Росії за її агресію щодо України.

У червні 2016 Манафорт був одним з учасників зустрічі у Нью-Йорку з російською юристкою, яка обіцяла представникам штабу Трампа компрометуючу інформацію про його суперницю на виборах, Гілларі Клінтон.

Президент Трамп неодноразово звинувачував розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера у політично вмотивованому “полюванні на відьом” і відкидав припущення про змову представників його виборчої кампанії з Росією.

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