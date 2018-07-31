Змова – це не злочин – президент США

«Змова (collusion - прим. ГА) не є злочином, але це не має значення, оскільки не було жодної змови (за винятком шахрайки Гілларі і демократів)!», - написав президент США Дональд Трамп у Twitter у вівторок уранці, ймовірно маючи на увазі розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо можливого втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року та можливої змови Москви з кампанією Трампа.

Твіт президента з’явився напередодні судового розгляду справи Пола Манафорта, колишнього голови кампанії Трампа. Манафорта судять за звинуваченнями, які не пов'язані з його роботою у виборчому штабі Дональда Трампа, який він певний час очолював.

Перший судовий розгляд у 14-місячному розслідуванні Мюллера щодо Росії, привертає нову увагу до розслідування, яке супроводжує президентство Трампа.

Незважаючи на те, що змова технічно не є карним злочином, Роберт Мюллер розслідує будь-яку координацію між російським урядом та кампанією Трампа і може винести звинувачення у змові, якщо виявить, що будь-який член кампанії співпрацював з Росією, щоб порушити закони США.

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