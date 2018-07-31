Суд за участі Трампа в результаті розслідування втручання Росії ніколи не відбудеться - шеф-редактор CNN

Хибним є уявлення, що розслідування з приводу можливого російського втручання у вибори в США 2016 року, яке проводить спеціальний прокурор Роберт Мюллер, призведе до якогось судочинства з участю президента Дональда Трампа. Цього не відбудеться, зазначає популярний шеф-редактор американського каналу CNN Кріс Сіллізза. Причиною того, що суду за участь Трампа скоріше за все не буде безлічі, а найважливішою є те, що сам прокурор Роберт Мюллер, який проводить розслідування, схоже, не вважає, що президенту може бути пред'явлене звинувачення.

Набагато більш імовірним результатом є те, що Мюллер оприлюднить висновки свого розслідування десь восени цього року, і дозволить речам, які стосуються Трампа, стати на свої місця. А це означає – і це те, що Трамп і його особистий адвокат Руді Джуліані розуміли протягом декількох місяців, наголошує телеканал, – що, в кінцевому підсумку, це не юридична боротьба, а піарна.

У березні приблизно три з 10 республіканців схвалювали Роберта Мюллера в опитуванні CNN. До травня ця кількість впала до 17%. Дані співпадають з іншими опитуваннями.

Ці цифри говорять про ефективність PR-кампанії проти Мюллера (і його команди), яку проводять Джуліані та Трамп. Це також говорить про те, що це багато в чому це одностороння розмова. Мюллер сам ніколи не розмовляє публічно. Офіс спеціального прокурора випустив лише кілька повідомлень з часу його створення. Мюллер зосереджений на ефективному та ретельному розслідуванні. Але це робить його та його команду надзвичайно вразливими до атак Трампа та Джуліані, підкреслює CNN.

Трамп, з іншого боку, працює на другий термін і неодноразово показував, що готовий сказати і зробити все, що потрібно, щоб виграти аргумент у суді громадської думки, підсумовує шеф-редактор CNN.

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