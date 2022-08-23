Актуально
- Голос Америки
"Це неприйнятно, це принизливо." ООН стурбований планами судити українських військовополонених в Маріуполі
Процес над українськими військовополоненими у Маріуполі може вважатися воєнним злочином, заявив Офіс ООН з прав людини.
Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) висловило стурбованість планами підконтрольної Росії влади на окупованих територіях Донбасу судити полонених українських військових та тим, як «принизливо» проводиться ця акція.
Про це у вівторок, 22 серпня сказала на брифінгу, Равіна Шамдасані, речниця УВКПЛ, повідомляє агентство Reuters.
«У ЗМІ з'являються фотографії кліток, які будують у філармонії Маріуполя, дійсно величезні клітки, і, очевидно, ідея полягає в тому, щоб тримати ув'язнених», - цитує Шамдасані агентство.
«Це неприйнятно, це принизливо», - сказала вона. За її словами, умисне позбавлення військовополонених на справедливий суд означитиме воєнний злочин з боку Росії.
Також вона розповіла, що УВКПЛ, яке має десятки спостерігачів в Україні, досі не отримало доступу до ув'язнених. Представники ООН не очікують, що зможуть бути присутнім на запланованих судових засіданнях в Маріуполі.
«Ми стурбовані тим, що відмова в доступі до незалежних спостерігачів робить військовополонених відкритими для тортур, задля того, щоб вибити зізнання», — сказала вона, відповідно до повідомлення Reuters.
Президент України Володимир Зеленський назвав «суд» над полоненими українськими військовими «незаконним судилищем» та «червоною лінією», після переходу якої, Росія втрачає можливість вести переговори.
«У разі проведення незаконного судилища над захисниками Маріуполя не може бути й мови про переговори», - повідомляється на офіційному сайті президента України Володимира Зеленського.
«Це зрозумілі людські умови. Якщо до наших полонених ставитимуться саме так, як ви сказали, то це не про «червоні лінії». Про які переговори, про що взагалі говорити? На цьому – крапка. Мені нічого додати», – цитує заяву президента під час спільної прес-конференції з польським президентом Анджеєм Дудою в Києві прес-служба президента.
Також, Україна у вівторок подала низку нових термінових вимог до Європейського суду з прав людини у справі захисників Маріуполя, йдеться у спільній заяві Мін'юсту та Міністерства закордонних справ України.
Вимоги подано «у порядку Правила 39 Правил ЄСПЛ щодо забезпечення права на життя та заборону катування, гарантованих статтями 2 та 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, стосовно українських захисників «Азовсталі»".
Також Україна вимагає вжиття термінових заходів, щоб не допустити проведення інших «так званих «трибуналів» та інших показових судилищ, зрежисованих російськими загарбниками» над українськими військовополоненими.
«Проведення будь-яких судилищ над військовополоненими в цілях пропаганди забороняється і прирівнюється до воєнних злочинів. Ми звертаємося до світу з вимогою використати всі наявні механізми задля захисту наших військовополонених і притягнення РФ та конкретних осіб до відповідальності за їхні злочини», – наголосив у заяві Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
За даними джерел в розвідці Української правди, росіяни планують скопіювати формат Нюрнберзького трибуналу, щоб показово судити українських військовополонених. Такий суд вони планують робити не лише в Маріуполі, а й в інших місцях, зокрема в Херсоні.
Ще наприкінці червня очільник підтримуваної Росією так званої Донецької народної республіки Денис Пушилін заявляв, що перший етап суду має пройти до кінця літа, повідомляють російські ЗМІ.
«Ми готуємося на всіх напрямках: і приміщення, і вся доказова база», - сказав він в інтерв’ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову.
Москва заперечує катування та інші форми поганого поводження з військовополоненими, стверджуючи, що російські сили беруть участь у «спеціальній військовій операції» з метою усунення загроз, які вони бачать для себе в Україні.
Правоохоронні органи України, міжнародні та українські організації фіксують численні випадки катувань, вбивств та інші форми порушення прав людини під час загарбницької війни Росії в Україні.
У статті використано матеріали Reuters, Української правди, російських ЗМІ.
Всі новини дня
«Росія не змінилася». Москві пригадали Пакт Молотова-Ріббентропа, який розділив Європу на «сфери впливу»
У країнах Балтії та Центральної Європи згадують 83-тю річницю Пакту Молотова-Ріббентропа, таємного протоколу до Угоди між СРСР і нацистською Німеччиною, що поділив країни Північної та тодішньої Східної Європи на «сфери впливу» та відкрив шлях для початку Другої світової війни.
З 2009 року за рішенням Європейського парламенту 23 серпня є Європейським днем пам'яті жертв всіх тоталітарних та авторитарних режимів.
Про це пригадала у своїй заяві прем’єр-міністерка Естронії Кая Каллас.
«Сьогодні день пам'яті жертв усіх тоталітарних і авторитарних режимів. 83 роки тому був підписаний пакт Молотова-Ріббентропа, який розділив Європу на сфери впливу. Це забрало нашу незалежність і спричинило серйозні звірства проти естонського народу», – написала вона у твіті.
За її словами, наміри Росії не змінилися з того часу.
«Ми всі бачили, як Росія повернула жорстоку війну на європейську землю. Росія не змінилася. Росія все ще хоче розділити Європу», – написала Каллас. Вона додала, що Балтійські країни об’єдналися 33 роки тому в Балтійському шляху, «щоб боротися за нашу свободу».
Протестуючи проти незаконної радянської окупації, 23 серпня 1989 року майже два мільйони людей з Естонії, Латвії та Литви взялися за руки, утворивши живий ланцюг від Таллінна через Ригу до Вільнюса довжиною 675 кілометрів, один із найперших і найдовших нерозривних людських ланцюгів в історії.
«Ми відновили незалежність. Сьогодні ми об'єднані за Україну», – заявила голова уряду Естонії. Вона додала, що злочини проти людяності не мають терміну давності та Росія має понести відповідальність за свою нинішню неспровоковану агресію.
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський нагадав у річницю підписання Пакту Молотова–Ріббентропа про те, що не можна «здаватися агресорам» і потрібно «відстоювати свою свободу, цінності та права людини».
«Сьогодні ми вшановуємо пам’ять жертв злочинів тоталітарних режимів. Ми не повинні забувати про мужність тих, хто виступив проти несправедливості. Навіть у ці дні ми не повинні здаватися агресорам і повинні відстоювати свою свободу, цінності та права людини», – написав у твіті Міністр закордонних справ Чехії.
Посольство США у Ризі нагадало, що пакт Молотова-Ріббентропа створив умови для розв’язання Другої світової війни, за яку несе відповідальність не лише нацистська Німеччина, але і Радянський Союз як її союзник.
«Деякі люди сьогодні вважають нацистську Німеччину та Радянський Союз запеклими ворогами у Другій світовій війні. Але 23 серпня 1939 року показало, що це не завжди було так. Таємний пакт, який поклав початок Другій світовій війні та змінив Європу», – написало посольство США у твітері.
Російське міністерство закордонних справ також пригадало річницю Пакту Молотова-Ріббентропа, запросивши у твітері переглянути свою версію подій, що передували підписанню цього документа.
На цей твіт російського МЗС відреагував представник польського уряду. Речник Міністра-координатора спеціальних служб Станіслав Жарин написав, що Кремль, «як завжди в річницю Пакту Молотова-Ріббентропа, фальсифікує історію».
«Цього разу у своєму пропагандистському ролику він знову покладає провину за початок Другої світової війни на Польщу і зображує Радянський Союз як єдину державу, яка дійсно діяла проти Гітлера».
Офіційно російське МЗС дотримується версії, що підписання договору про ненапад з Німеччиною було вимушеним кроком, який дозволив Радянському Союзу відстрочити початок війни майже на два роки та зміцнити обороноздатність країни.
Більшість істориків вважають, що Пакт про ненапад, який включав секретний протокол, за яким нацистська Німеччина та Радянський Союз поділили Європу на сфери впливу, призвів до окупації та анексії країн Балтії та частин територій Фінляндії та Румунії та розподілу Польщі поміж Німеччиною та СРСР.
У травні 2014 року в Росії запроваджено кримінальну відповідальність за «поширення завідомо неправдивих відомостей про діяльність СРСР під час Другої світової війни, вчинених публічно». Закон передбачає позбавлення волі до трьох років. А якщо такі дії вчиняються з використанням ЗМІ, покарання може сягати п’яти років позбавлення волі.
Все починалося і має закінчитися в Криму. Заступниця голови МЗС Джапарова – про успіхи та виклики «Кримської платформи»
Понад 50 іноземних учасників - країн та міжнародних організацій - підтвердили свою участь в саміті «Кримська платформа», який проходить в режимі онлайн 23 серпня, розповіла "Голосу Америки" перша заступниця голови МЗС Еміне Джапарова. Це більше ніж минулого року, коли в саміті взяли участь 47 іноземних держав та міжнародних організацій. Високим є і представництво учасників форуму, наприклад, до заходу особисто долучилися більшість очільників держав з так званої «Групи семи». Головна мета саміту «Кримської платформи» – деокупація Криму.
В інтерв’ю «Голосу Америки» Джапарова розповіла, що серед завдань її команди було і розширення географії заходу. Цього року «Кримську платформу» підтримала низка країн Африки, Латинської Америки та Азії. Також збільшилася і кількість організацій, наприклад, долучилася ОБСЄ.
Представники української влади, Джапарова та керівниця Служби забезпечення діяльності «Кримської платформи» Марія Томак, також розповіли «Голосу Америки», що «Кримська платформа» - це далеко не лише щорічний міжнародний саміт. Значна робота в рамках цієї платформи ведеться протягом усього року - як із міжнародними партнерами, так й в середині країни.
Джапарова говорить, що з самого початку головним завданням «Кримської платформи» була деокупація Криму, а її інструментом – так звана політика невизнання світовою спільнотою неправомірних дій Росії. Джапарова переконана, Україна має успіхи у впровадження цієї політики.
«Російська Федерація не просто мовчазним чином спостерігала за цим, а робила все для того, щоб «Кримська платформа» не відбулась. Сам по собі саміт і весь рік після і сьогодні – це вже величезне досягнення - політика невизнання і політика розуміння того, що Крим - це Україна».
Джапарова пояснила, що, ця робота, зокрема, відбувалася шляхом сформованої мережі контактерів «Кримської платформи» - призначених працівників міністерств закордонних справ країн, які приєдналися до Декларації «Кримської платформи» минулого року.
«І весь цей рік ми у щотижневому форматі мали спілкування з контактними особами, надаючи їм інформацію: що відбувається в Криму, які тенденції, як відбувається окупація, які наслідки».
Джапарова відзначила зусилля українського президента в підтримці теми тимчасової окупації Криму Росією на міжнародному порядку денному, попри інші серйозні виклики безпеці, бо «фактично безкарність, яку Російська Федерація мала після окупації 2014 року, має як прямий наслідок цю повномасштабну агресію».
«Все починалось Криму, і як ми стверджуємо, має закінчитись деокупацією Криму, тому це дуже серйозний символізм», - говорить високопосадовиця.
Таміла Ташева: «Зараз люди в Криму дуже сильно чекають повернення України». Інтерв’ю
Марія Томак, керівниця Служби забезпечення діяльності «Кримської платформи» додає, багато з тих тем, які озвучувалися на минулорічному саміті, зокрема, мілітаризація півострова, політичні переслідування, показали, наскільки вони були та є критичними для міжнародної безпеки. У цьому році серед тем обговорення – реінтеграція та економічне відновлення Криму, а також - протестні настрої, які загострилися після 24-го лютого.
«Те явище, яке ми бачимо, яке дуже для нас цікаве та багатообіцяюче, – це якраз антивоєнні протести, які ми побачили в Криму. Це та хвиля, яка виникла відразу після 24 лютого, але вона досі тримається. Це має різні вияви. Є і публічні, коли люди записують відео або висловлюють свою позицію. Є ті, хто робить це непублічно - вони розклеюють листівки. Для нас це сигнали про те, що Крим чекає на повернення під контроль України», - сказала Томак в інтерв’ю «Голосу Америки».
Також вона розповіла, що на саміті буде підніматися справа Нариманя Джеляля, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, якого разом із кримськотатарськими активістами, братами Асаном і Азізом Ахтемовими затримали 4 вересня 2021 за звинуваченням в організації диверсії на газопроводі в кримському селі Перевальне. Майже рік Джеляль та брати Ахтемови перебувають в Сімферопольському слідчому ізоляторі.
Того ж дня президент України Володимир Зеленський написав у Твіттері, що таким чином російська влада в Криму реагує на проведення «Кримської платформи», одним з учасників якої був Джеляль.
«Ми і раніше розуміли, що його затримали саме за участь публічну у «Кримській платформі», - говорить Томак. А зараз це, каже вона, проявляється й в матеріалах справи, сам звинувачений говорив про те, що йому так й сказали одразу після затримання.
Томак розповідає, що «Кримська платформа» стала також ефективним майданчиком для розробки вітчизняного законодавства, яке має відношення до Криму. В її рамках були розроблені та прийняті закони про корінні народи і соціальну та правову допомогу політв’язням, ведеться розробка законопроекту про статус кримськотатарського народу.
«Створена президентом консультативна рада щодо питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Криму об'єднує дуже багато зацікавлених сторін з урядового, а також неурядового сектору для того, щоб сприяти реалізації стратегії деокупації та реінтеграції», - пояснює Томак.
Другій саміт «Кримської платформи» – це лише початок тих заходів та завдань, які ставить перед собою команда майданчика на наступний рік, каже Джапарова. Вже в жовтні під егідою «Кримської платформи» відбудеться міжнародний парламентський саміт у Хорватії, в якому візьмуть участь голови парламентів, делегації парламентських асамблей та груп підтримки України.
«Політики, які представляють позицію держави, урядовці вони часто-густо бувають обмежені кон'юнктурою, обмежені політичними інтересами, обмежені позицією своїх виборців. І, звісно, парламент - ключовий з точки зору не лише політичного тиску, а й позиції, яка має підштовхувати уряди до більш рішучих дій», - сказала Джапарова.
Окрім цього, восени також має пройти Чорноморська безпекова конференція, на якій буде обговорюватися, в тому числі, і безпека судноплавства та інші наслідки повномасштабного російського вторгнення для регіону.
«Увесь спектр наслідків не завжди розуміють та не знають інші країни. Але головне - це такий, знаєте, заклик до країн НАТО з тим, щоб ми усвідомлювали рівень небезпеки того, що відбувається з 14-го року, і щоб з'явилося стратегічне бачення дій союзників, дій західних країн, дій чорноморських країн в Чорному морі», - пояснює вона завдання конференції.
Джапарова каже, війна – не є конвенційною та має багато інших вимірів - енергетичний, екологічний, міграційний, інформаційний. У цьому контексті «Кримська платформа» є додатковим інструментам у боротьбі з Росією. Тому вона переконана, що для України цей майданчик є дипломатичним «Рамштайном», за аналогією із самітом, який зібрав провідні країни задля військової допомоги Україні у боротьбі з російською агресією.
- Голос Америки
ООН: Щонайменше 972 дитини загинули або отримали поранення в Україні з початку війни
Агентство ООН у справах дітей повідомляє, що майже 1000 українських дітей були вбиті або поранені в результаті насильства після того, як Росія вторглася в Україну майже шість місяців тому.
У понеділок, 22 серпня, ЮНІСЕФ заявив, що за їх підрахунками 972 жертв серед дітей – це лише ті випадки, що були перевірені ООН, а справжня кількість, ймовірно, набагато більша.
Згідно із заявою виконавчої директорки ЮНІСЕФ Кетрін Рассел, більшість смертей та поранень були спричинені вибуховою зброєю.
«Знову ж таки, як і в усіх війнах, безрозсудні рішення дорослих піддають дітей надзвичайному ризику. Немає жодної збройної операції такого роду, яка б не призвела до заподіяння шкоди дітям», — написала вона.
Расселл сказала, що крім дітей, які були вбиті чи поранені у результаті воєнних дій, «майже кожна дитина в Україні пережила глибоко хвилюючі події, а ті, хто тікає від насильства, піддаються значному ризику розлучення родини, насильства, жорстокого поводження, сексуальної експлуатації та торгівлі людьми».
Вона сказала, що початок навчального року в Україні, трохи більше ніж за тиждень, є нагадуванням про те, скільки втратили діти в країні. Расселл повідомила, що за оцінками її агентства кожна десята школа в Україні була пошкоджена або зруйнована під час війни.
«Усі діти мають ходити до школи та вчитися, включно з дітьми, які опинилися в надзвичайних ситуаціях. Діти в Україні та ті, хто переміщений через цю війну, не є винятком», — сказала вона.
ЮНІСЕФ закликав припинити використання вибухової зброї в населених пунктах, а також напади на цивільні об'єкти та інфраструктуру.
Український уряд звинуватив Росію в навмисному нападі на цивільне населення в Україні, Москва це звинувачення заперечує.
Стаття є перекладом матеріалу Центрального відділу "Голосу Америки", з оригіналом можна ознайомитися тут.
Дивіться також: Спектакль «Мама по Скайпу» у Нью-Йорку.
Під час вторгнення наратив російської пропаганди в Болгарії змінився. Про дружбу народів вже не говорять - соціолог Огнян Мінчев
Сорок чотири відсотки болгар вважають, що НАТО несе відповідальність за війну в Україні, що є найбільшим показником серед 16 європейських країн і Великої Британії, опитаних у квітні організацією YouGov, міжнародною групою досліджень даних і аналітики. Лише 23% болгар вважають, що Росія відповідальна за війну проти України, порівняно з 85% фінів і 80% шведів, згідно із дослідженям. При цьому 65% болгар схвалюють відправку гуманітарної допомоги в Україну, 49% підтримують в'їзд українців, 17% - відправку зброї, а 12% - відправку військ в Україну в рамках операції НАТО, якщо така колись станеться.
Згідно з дослідженням Globsec, науково-дослідної організації із офісом у Братиславі, Словаччина, у 2022-му році в суспільній думці Болгарії відбулися найбільші зрушення серед дев’яти країн ЄС, які вони дослідили. Якщо в 2021-му році 45 відсотків болгар розглядали Росію як стратегічного партнера, то в березні 2022-го – лише 30%. Частка респондентів, яка позитивно ставилася до Путіна, впала з 70 до 29%.
«Ця тенденція прирікає проросійські партії Болгарії в кращому випадку на другорядні ролі, не дозволяючи їм найближчим часом очолити уряд», - робить висновок Максим Саморуков у статті «Болгарія повертається в орбіту Росії?» на вебсайті Фонду Карнегі за міжнародний мир.
Про настрої у болгарському суспільстві, як вони змінилися через повномасштабне вторгнення, вплив російської пропаганди та, зокрема про те, чому Україна посідає особливе місце в болгарській історії «Голос Америки» поспілкувався з соціологом та політологом Огняном Мінчевим, директором Інституту регіональних та міжнародних досліджень в Софії.
Інститут займається незалежними дослідженнями та здійснює контрактну роботу на користь МЗС Болгарії та Софійського Університету Св. Климента Охридського, де Мінчев також є професором кафедри Політичної теорії. Крім цього, Мінчев є головою Ради правління болгарської секції міжнародної антикорупційної мережі Transparency International.
Це інтерв’ю, записане в офісі дослідника в Софії, - перше в серії матеріалів про болгарську позицію щодо України та допомогу біженцям; з іншими думками читачі також зможуть ознайомитися у наступних статтях та телевізійних сюжетах.
Тетяна Ворожко: Болгарське суспільство часто вважають проросійським. Чи відбулися значні зрушення у ставленні до Росії, Путіна та до України від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну?
Огнян Мінчев: Я б не вважав загальні настрої в болгарському суспільстві проросійськими. Болгарія завжди була пограничним суспільством. Болгарія є країною з двома обличчями: одне обличчя – проєвропейське, прозахідне, проліберальне, прораціональне; інше обличчя більш просхідне, проконсервативне, в тому числі, проросійське. Ці два обличчя є результатом болгарської історії, особливостей болгарської модернізації та викликів, з якими Болгарія стикається у своєму державотворенні та розвитку після звільнення від Османського панування наприкінці 19 століття.
Більшість болгарського суспільства є прозахідною
Після краху комунізму більшість болгарського суспільства - близько двох третин - є прозахідною. Може, й не дуже активно, але ці люди добре знають і підтримують думку, яка є здоровим глуздом, що Болгарія має належати до Європи, розвиватися разом з Європейським Союзом та іншими європейськими країнами, бути частиною кола націй, які належать до Європи та Атлантичного простору.
Є ще одна третина - ймовірно, від 25 до 30 відсотків людей - які мають ностальгічні настрої. Частина з них ностальгує за втраченим комунізмом - коли вони були молодими, мали більше благ у своєму житті. Частина – це люди, які не змогли адаптуватися в новому середовищі після падіння комунізму. Коли людина програє порівняно з іншими, їй потрібно знайти пояснення, чому. І є два варіанти: або ти винен, або хтось інший. У цьому випадку винні Європа і Захід.
І є така просхідна «Аркадія», прихильники болгаро-російської дружби. Такого роду проросійські погляди існують на тлі болгаро-російської міфології, яка розвивалася досить довго у болгарській історії.
Левова частка проросійських настроїв в Болгарії створена масовою, структурованою та дуже активною російською гібридною пропагандою, яка поширюється в країні принаймні протягом десяти років. Сотні засобів масової інформації, інтернет-видань, радіостанцій, телевізійних програм фактично заповнені людьми, які добровільно чи не добровільно, працюють на пропагування Росії, російської могутності, російської величі та ймовірних переваг, які Болгарія матиме, якщо вона відмовиться від європейської, прозахідної приналежності та повернеться до «вічної дружби з Росією», як казали в радянські часи.
Т.В.: Чи існує тут поділ за поколіннями?
О.М.: Старше покоління в Болгарії, прозахідне чи проросійське, знає Росію, вони вивчали російську мову в школі до краху комунізму, читали російські книги. Багато з них були в Росії в Радянському Союзі по роботі, як туристи і так далі. Молоде покоління не знає Росії. Тож дуже легко впливати на свідомість і громадську думку молодих поколінь, пропагуючи Росію. Наприклад, найбільш проросійською країною на Балканах є Сербія. Напевно, у всій Європі Сербія є якимось дивним проросійським островом. Однією з ключових причин, чому Сербія така проросійська, є те, що серби не знають Росії. Серби й не бачили росіян. Серби ніколи не бачили російської армії. Серби ніколи не бачили російської адміністрації.
Історії біженців вплинули на ставлення звичайних болгар до війни та Росії
Т.В.: Як інформація про звірства росіян в Україні вплинула на ставлення болгарського суспільства?
О.М.: Ця війна по-різному вплинула на болгарське суспільство. Війна в Україні стала своєрідним стимулом для деяких болгар визнати, що Росія і Україна — це не одне і те саме, бо Радянський Союз був цілісним утворенням.
До того ж ми вже десятиліттями піддаємося інтенсивній російської пропаганді, яка говорить, що українці – дружні росіянам люди, але там є такі нацисти і прозахідні, проамериканські зрадники, які фактично зробили антиросійський переворот у 2014 році і керують Україною проти волі українського народу. Тепер, коли український народ єдиним фронтом виступив проти російської агресії, цю історію вже неможливо продати навіть недієздатним болгарам. Болгари почали визнавати, що Україна є окремою нацією, яка зазнає агресії, і Україна захищає свою свободу від російської агресії.
Хоча й цю просту істину не всі болгари сприймають - від 20 до 30 відсотків болгар якимось чином не можуть усвідомити цю просту істину і продовжують обслуговувати пропагандистську міфологію про захоплення України зрадниками, західний переворот, про те, що російська армія воює в Україні, щоб відновити статус-кво - братерство між слов’янськими народами, зокрема між Росією та Україною.
Але в болгарському суспільстві та в болгарській свідомості зростає кількість розмежувальних ліній. Люди розуміють, що деякі з тих загальних міфів про Україну, які ми знали, насправді є міфами, вони не є реальністю. На це ставлення вплинула й присутність українських біженців у Болгарії. Хоча зараз в країні залишається трохи менше 100 тисяч, з початку російської агресії до півмільйона людей з України пройшли через Болгарію. Те, що ці люди спілкувалися зі звичайними болгарами, висловлювали свою думку, має суттєве значення.
Т.В.: Яким взагалі є ставлення болгарського суспільства до тимчасово переміщених осіб з України?
О.М.: Я б сказав, що загальне ставлення до біженців позитивне. Є багато болгар, які намагаються допомогти біженцям, зокрема тому, що болгарський уряд їм допомагає не досить ефективно.
Спочатку була можливість надати українським біженцям готелі по всьому узбережжю Чорного моря, тому що була рання весна, не сезон відпусток, і власники були раді мати у своїх готелях біженців, навіть якщо виплати уряду за це були досить малими. Проте з настанням сезону відпусток цих біженців довелося переселяти в інші місця, що, звичайно, було незручно як для біженців зокрема, так і для влади.
Але я думаю, що більшість болгар насправді з розуміннями поставилися і підтримували біженців з України в Болгарії. Хоча б з цієї причини, що більшість цих біженців – жінки з дітьми. Не можна бути нормальною людиною і вороже ставитися до жінок і дітей.
Звичайно, в Болгарії є частка людей, які я назвав проросійськими з ряду історичних, соціальних, політичних та інших причин, але й вони не особливо активно негативно чи вороже ставляться до біженців. Хоча в тих колах ходять різні чутки, наприклад, кажуть: «Подивіться на тих українців, вони їдуть сюди на дорогих джипах, вони багаті, у них все добре, а ми повинні про них піклуватися». Але це, звичайно, дурість, бо серед українців є багаті люди, як і серед усіх інших народів. І є люди, які приїжджають на своїх джипах, звичайно, сюди їдуть і більш забезпечені. Але більшість біженців - це жінки з дітьми, яким потрібна допомога з предметами першої необхідності.
Українські біженці на болгарському ринку праці більш ніж вітаються
Т.В.: В Болгарії немає бюрократичних перешкод для працевлаштування українок. Чи існує напруження через те, що вони забирають у болгар робочі місця?
О.М.: Я так не думаю. Якщо є, то це - локальні випадки. Загальна картина болгарського ринку праці є сумною, оскільки за останні три десятиліття з країни емігрувало від 2 до 2,5 мільйонів болгар. Здебільшого це молоді люди, підприємливі. Існує болісний дефіцит робочої сили на болгарському ринку. В певних галузях економіки українським біженцям більш ніж раді, наприклад, - у туризмі, у певних сферах адміністрування, у сфері послуг тощо. Українські біженці на болгарському ринку праці більш ніж вітаються.
Ще до початку війни в останнє десятиліття зростала кількість українців, переважно молодих людей, які приїжджали на канікулах працювати на болгарському узбережжі Чорного моря. Але той факт, що зарплати у Болгарії невисокі, таких людей було небагато. Звісно, українці, як і інші, воліють поїхати за 1000 кілометрів на захід, де вони зароблять у 5, 6, 7 разів більше, ніж у Болгарії. Але тим не менш, у нас працюють українці і зараз їх більше, ніж раніше.
Звичайно, отримати навчених, освічених людей, які можуть із самого початку застосувати свої знання та навички, – це пряма користь для національного ринку, національної економіки кожної країни, яка приймає українських біженців і не тільки українську імміграцію. Тож з цієї точки зору, звичайно, болгарський ринок потребує більше учасників на самому ринку.
Як примає суспільство Болгарії українських біженців? Відео
Т.В.: Якщо говорити про політику уряду, то допомоги Україні небагато - у першу чергу, це участь у санкційному режимі. Чим це продиктовано, враховуючи, як ви кажете, що дві третини і більше болгар займають проєвропейську і проукраїнську позицію?
О.М.: Болгарія перебуває в політичній кризі останні два роки. Але навіть якби ми не перебували в політичній кризі, майже кожен болгарський уряд намагається балансувати між приналежністю Болгарії до Європейського Союзу та НАТО, з одного боку, і тими людьми, які більш схильні підтримувати просхідні, проросійські настрої та позиції.
Під час політичної кризи ми мали низку відносно слабких урядів, частина з яких були тимчасовими урядами президента. Але останній уряд, який фактично керував Болгарією з грудня по липень, був урядом, який складався з чотирьох дуже різних партій - дві міцно поєвропейські, одна популістська без ідеологічної ідентичності і стара Комуністична партія, яка називається тепер Соціалістичною партією і яка робила все можливе, щоб поставити під загрозу можливість Болгарії допомогти Україні зброєю та загалом підтримувала дуже обережну позицію уряду щодо війни в Україні.
Важливо сказати, що проросійські позиції та проросійська пропаганда в контексті війни змінилися. Вони вже не виступають за єдність з Росією, бо Росія – це бридкий агресор і цього не замаскуєш. Зараз вони говорять: «Ми не повинні вступати в чужу війну, ми повинні бути нейтральними». Як можна бути тут нейтральним? Якщо Україна, не дай Боже, зазнає поразки у цій війні, у російських імперських планах ми - наступні. Тим не менше ця теза – «нейтралітет до чужої війни» - популярна в певних колах і, мабуть, в першу чергу, походить від страху. Якщо вас лякає війна, якщо ви боїтеся ризику стати частиною цієї війни, перша реакція, більш-менш звичайна реакція, це зіграти страуса й засунути голову в пісок.
Україна займає особливе місце в болгарській історії, у болгарській свідомості та в болгарській душі
Т.В.: Ми також бачимо і чуємо від болгар і українців, які спілкуються з болгарами, що вони захоплюються хоробрістю українців, визнають, що українці, в тому числі, захищають й їх.
О.М.: Так і є. Ми, я маю на увазі людей здорового глузду, це чудово розуміємо. Люди здорового глузду та люди, які хоч трохи знаються на історії та реальності, розуміють, що ми будемо наступними. Балкани є свого роду улюбленим місцем для російського імперіалізму, так було завжди. Якщо Росія вийде на береги Чорного моря, не дай Бог, розгромивши Україну, то однозначно ми станемо наступним об’єктом російської агресії. Ймовірно, в Болгарії воно не набуде тих форм, як в Україні, але буде не менш болючим.
Т.В.: Ви раніше сказали, що болгари почали нарешті розрізняти українців і росіян. Що б ви порадили українському зовнішньополітичному відомству, культурним діячам, історикам розповісти про себе – що знайде найбільший резонанс в болгарському суспільстві?
О.М.: Можна зробити багато речей, щоб не просто розмежувати українців і росіян, які були одним цілим у радянському минулому, а щоб для більшості болгар стало кришталево зрозумілим, що Україна посідає особливе місце в болгарській історії, у болгарській свідомості та в болгарській душі. На багато історичних фактів болгарам не вказували з ідеологічних, політичних та інших причин.
Коли ми святкуємо визволення Болгарії від Османського панування, ми святкуємо Російсько-Турецьку війну 1877-1878 років. Але ми не знаємо, що, ймовірно, більшість солдатів імперської армії, які воювали в Болгарії, були солдатами з України. Два великі контингенти українських військових билися разом із болгарами на Шипкинському перевалі, захищаючи його від османських військ.
Азбука, яка була розроблена в Болгарії на основі глаголиці Кирила і Мефодія, так звана кирилиця, була надана не Москві. Її надали Києву. Тож Київська Русь була партнером і реципієнтом традиції духовного розвитку Болгарії.
Є багато речей, яким болгари повинні навчитися, так само, як європейці в 20-му столітті повинні були почати розрізняти реалії в імперії Габсбургів, яка зазнала краху і з якої вийшло багато націй, різних, з різною ідентичністю, різними точками зору. Отже, Російська імперія – остання традиційна імперія в Європі і вона розвалюється на наших очах. Вона руйнується болісно, але руйнується, і ми маємо дізнатися про нації і що вони означають для нас, бо процес цього болісного краху є незворотнім.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum