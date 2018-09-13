Суд ЄС підтримав санкції проти російський банків

Суд Європейського Союзу підтримав санкції ЄС, запроваджені проти російських банків та нафтогазових компаній через їх роль в Україні, повідомляє Reuters.

"Роснєфть", "Сбербанк", "ВТБ Банк", "Газпромнефть", "Внешекономбанк", "Промінвестбанк" та "Денізбанк" подали до суду, виступаючи проти санкцій ЄС, які обмежили їх доступ до деяких фінансових операцій та купівлі чутливих товарів та технологій, а також позбавили доступу до ринків капіталу ЄС і заборонили надання послуг, необхідних для проведення деяких операцій з нафтою.

"Суд ЄС підтримав обмежувальні заходи, введені Європейським Союзом проти низки російських банків та нафтогазових компаній, пов'язаних з кризою в Україні", - йдеться в заяві суду.

ЄС запровадив санкції проти Росії після незаконної анексії Криму Росією в 2014 році і посилив їх з того часу, через агресію Москви на Донбасі.

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