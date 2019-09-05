У звільненні Цемаха західні коментатори побачили розрахунок Зеленського, який може ускладнити розслідування щодо MH17

Західні оглядачі, представники медіа вважають, що рішення суду про звільнення з-під арешту Володимира Цемаха створює загрозу міжнародному розслідуванню щодо збиття MH17 та судовим перспективам даної справи. Численні оглядачі сприймають Цемаха, як важливого свідка у справі і вбачають у звільненні частину планів президента України Володимира Зеленського щодо обміну полоненими та подальших дипломатичних кроків.

"Зважаючи на те, що Україна звільнила свідка у справі MH17 Володимра Цемаха, складається враження що там надали перевагу перспективі великого обміну полоненими з Росією (включно з Сенцовим, моряками затриманими у Керченській протоці), а не бажанню "справедливості" щодо пасажирів збитого літака", - твітує кореспондент BBC у Києві Джона Фішер (Jonah Fisher).

"Вкупі з масштабним обміном полоненими між Росією та Україною - який може включати решту знакових осіб - це може стати прологом до зустрічі у Нормандському форматі, і можливо переговорів між Зеленським та Путіним", - відзначив Фішер.

Розрахунок Зеленського вбачає у ситуації Алекс Мелікішвілі, аналітик ризиків аналітичної компанії IHS Markit. "Якщо звільнення Цемаха сьогодні стало відправною точкою для майбутнього двостороннього обміну в'язнями, то це означає, що уряд Зеленського просто свідомо обирає, що популізм більш важливий ніж встановлення правди щодо трагедії MH17", - пише Мелікішвілі. Окремі оглядачі вважають звільнення помилкою президента України.

"Зеленський на посаді всього кілька місяців і вже припустився серйозної помилки у випадку із звільненням військового злочинця Цемаха. Ось що буває, коли дітей пускають у кімнату до дорослих", - твітує політолог Тарас Кузьо, який раніше вже відзначався критикою Зеленського.

У четвер Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту екс-бойовика угруповання Володимира Цемаха. Як повідомляє "Українська правда", прокуратура вимагала залишити підозрюваного під арештом, заявляючи, що він може втекти. Напередодні інформаційна агенція AP повідомила, що голландські слідчі прагнуть поговорити із Цемахом і сумніваються, що це буде можливим у разі його передачі Росії. Поширеною є думка, що Цемах може стати частиною обміну полоненими між Росією та Україною, а Росія особливо зацікавлена у тому, щоб унеможливити участь Цемаха у розслідуванні, судовому процесі щодо MH17.

Між тим у четвер, коментуючи повідомлення про звільнення Цемаха, головний редактор російського Інтернет видання The Insider Роман Доброхотов заявив у Twitter, що голландська прокуратура вже допитала Цемаха, а сам він становить інтерес вже лише, як підозрюваний.

Коментар Доброхотова відрізняється від позиції інших коментаторів знайомих, як видається, з розслідуванням щодо MH17

Звільнення Цемаха судом створює можливість його втечі на підконтрольні підтримуваним Росією сепаратистам території, або ж до Москви. Про це заявив у коментарі Українській службі "Голосу Америки" засновник сайту розслідувань Bellingcat Еліот Хіггінс.

"Малоймовірно, що він з власної волі братиме участь у судовій справі щодо MH17",- сказав розслідувач.

"Якщо у результаті цієї ситуації не вдасться добитись правосуддя для жертв трагедії MH17 - міжнародна спільнота ще довго не забуде цей момент", - відзначив Хіггінс.

Дослідник сайту Bellingcat Aric Toler також пояснив, у чому поягає цінність Цемаха для слідчих.

"В узагальненнях додо звільнення Цемаха, багато коментаторів відзначають, що він був командувачем ППО у Сніжному. Так, але його важливість не у цьому - він публічно говорив про своє спілкування з росіянами, які керували "Буком" незабаром після збиття MH17. Тож Цемах може ідентифікувати російських військовослужбовців, які випустили ракету, яка збила MH17. Очікувалося, що він буде фізично присутнім у Голландії на суді щодо MH17, де б він і міг це зробити. Ситуація змінилась з сьогоднішніми подіями", - розповів Толер у серії повідомлень у Twitter.

У четвер голова Міністерства закордонних справ Нідерландів заявив, що поінформований з приводу звільнення Цемаха. При цьому він відзначив, що повідомлення з Києва викликають багато питань.

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