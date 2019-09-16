США звинувачують Іран у нападі на нафтовий об’єкт у Саудівскій Аравії і кажуть про готовність до дій

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські збройні сили готові діяти у відповідь на напад минулими вихідними на один з найбільших нафтопереробних заводів у Саудівській Аравії.

Є підстави вважати, що ми знаємо винуватця.

В результаті вибухів і пожеж на родовищі Абкайк світові ціни на сиру нафту у понеділок підстрибнули на майже 20%, але стабілізувалися на рівні близько 10% вище цін попередніх днів.

Трамп написав у Twitter у неділю увечері: “Є підстави вважати, що ми знаємо винуватця. Зброя напоготові”.

У цьому дописі президент не вказав на Іран і написав, що у Вашингтоні очікують інформації з Саудівської Аравії, щоб визначитися з подальшими діями.

Напередодні державний секретар Майк Помпео написав у Twitter, що саме “Іран здійснив небувалий напад на енергопостачання світу”.

Іран заявив, що звинувачення неправдиві, назвавши їх частиною тиску Вашингтона на Тегеран.

У понеділок Сполучені Штати оприлюднили супутникові фотографії пошкоджень на заводі та родовищі Абкайк, стверджуючи, що дані вказують на напади з Іраку, або з Ірану, а не з Ємену, де підтримувані Іраном антиурядові сили взяли відповідальність за напад на себе.

Неназвані американські посадовці, яких цитує New York Times, кажуть, що у нападі могли бути застосовані безпілотні літальні апарати і крилаті ракети.

Агентство новин Associated Press пише про можливість бойових дій у Перській затоці, нагадуючи про нещодавні напади на танкери.

Associated Press цитує американського посадовця, який, побажавши залишитися неназваним, сказав, що у Вашингтоні розглядають усі варіанти дій у відповідь, включно з військовим.

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