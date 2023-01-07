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- Голос Америки
Радник Байдена з нацбезпеки Салліван обговорив з європейськими союзниками збільшення допомоги Україні та протистояння Росії
Питання агресії Росії в Україні обговорили радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван та заступник міністра закордонних справ Данії Жан-Чарльз Еллерман-Кінгомбе.
У повідомленні Білого дому мовиться, що сторони засудили російську агресію та підтвердили готовність продовжувати надавати Україні допомогу.
Салліван обговорив із данським колегою підготовку до саміту НАТО, що має відбутися пізніше цього року у Вільнюсі.
“Вони підтвердили свій намір продовжувати спільну роботу над вирішенням питань енергетичної безпеки, підкреслюючи переваги переходу на чисту енергію. Вони також дійшли згоди щодо важливості координації спільних економічних пріоритетів, як то безперебійні ланцюги поставок і важливі мінерали” - повідомляє Білий дім.
Тим часом видання La Repubblica у статті за 7 січня повідомило, що радник Президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван по телефону попросив дипломатичного радника прем'єр-міністерки Італії якомога швидше надати Україні системи протиповітряної оборони.
Газета із посиланням на неназване джерело у Вашингтоні пише, що йдеться про системи італійсько-французького виробництва SAMP/T.
У повідомленні Білого дому йдеться, що радник з національної безпеки Джейк Салліван та дипломатичний радник премєр-міністерки Італії Франческо Тало під час телефонної розмови 5 січня "підтвердили свою готовність надавати Україні допомогу, включаючи підтримку енергетичної стійкості України, а також військове обладнання, необхідне для захисту суверенітету та демократії України".
Наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський мав розмову із прем'єркою Італії Джорджією Мелоні. Після розмови Зеленський анонсував, що Італія розглядає надання Україні систем ППО.
Черговий саміт НАТО запланований на 11-12 липня у Вільнюсі. Як раніше заявляв генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, “зустріч у Вільнюсі надасть главам держав та урядів країн НАТО можливість узгодити подальші кроки щодо зміцнення нашого стримування та оборони й розглянути питання про значне збільшення витрат на оборону, а також продовжити нашу підтримку України".
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Міністр оборони Резніков назвав цифри вбитих, поранених і депортованих дітей на війні в Україні
Принаймні 453 дитини загинули і 877 дітей отримали поранення з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і реальні цифри значно вищі. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у низці твітер-повідомлень у п'ятницю, 6 січня.
“Росія здійснює воєнні злочини і не має наміру зупинятись”, - пише міністр оборони і перелічує дії російських військ в Україні, що підпадають під визначення “воєнних злочинів”. Зокрема, міністр перелічує обстріли лікарень, мінування тіл загиблих солдатів або дитячих іграшок, масові поховання, насильницька депортація дітей. Свої повідомлення Олексій Резніков закінчує хештегом “трибунал для Росії”.
“Росія депортувала понад 13 тисяч українських дітей. 4-та Женевська Конвенція закликає сприяти поновленню контактів і зустрічам членів родин. Однак мета "русского міра" інакша - вбити мільйони українців, а їхніх дітей зробити росіянами”, - написав міністр оборони Резніков.
У грудні агенція ЮНІСЕФ повідомила, що в Україні майже сім мільйонів дітей не мають постійного доступу до електроенергії, опалення та води в час, коли країна переживає сильні морози. Крім того, через брак електрики та високий ризик загрози життю багато дітей в Україні не можуть продовжувати навчання в режимі онлайн, що є єдиним для багатьох з них доступом до освіти.
“ЮНІСЕФ потребує 1,1 мільярда доларів США для задоволення негайних і довгострокових потреб 9,4 мільйонів людей, з них 4 мільйони дітей, які залишаються глибоко постраждалими від війни в Україні. Фінансування дозволить ЮНІСЕФ надавати, підтримувати та розширювати критично важливі послуги в галузі охорони здоров’я, харчування, захисту дітей, гендерного насильства, соціального захисту разом із зусиллями уряду щодо допомоги та відновлення”, - йдеться у звіті організації ООН, мета якої - підтримувати потребуючих дітей в усьому світі.
У четвер, 5 січня, очільниця Агентства США з міжнародного розвитку USAID Саманта Пауер повідомила, що її відомство забезпечило всі школи міста Чернігів генераторами.
“США доставили у Чернігів достатньо генераторів для живлення всіх державних шкіл міста, дозволяючи 13 000 дітей відвідувати добре освітлені та опалювані школи, попри те, що Путін продовжує свої жорстокі напади”, - написала у Твітері Саманта Пауер.
Як повідомляв "Голос Америки", у грудні президент США Джо Байден заявив, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) направить Україні гуманітарну допомогу, щоб українці могли пережити зиму, коли їхню критичну інфраструктуру продовжує обстрілювати Росія.
Тонни допомоги для ЗСУ, меморандум із Залужним: як Україні допомагає фонд Help Heroes of Ukraine із Чикаго. Відео
Благодійна організація Help Heroes of Ukraine із Чикаго напряму співпрацює з українським Генштабом. Як волонтери налагодили зв'язок з офісом Залужного і як перевіряють запити на допомогу у генштабі - волонтери розповіли Ярині Матвійчук і Павлу Терехову.
- Голос Америки
Президент Байден привітав з Різдвом «православних християн у США і в усьому світі»
Президент США Джо Байден 7-го січня привітав з Різдвом християн, які користуються юліанським календарем у літургійному житті.
«Ми з Джилл бажаємо мирного і радісного Різдва православним християнам у Сполучених Штатах і в усьому світі», – мовиться у привітанні, розміщеному на офіційному сайті Білого дому.
«У цю священну пору ми святкуємо народження Ісуса Христа та силу віри піднести нас, змінити нас і змінити світ. Ми вдячні за численні способи, якими православні християни продовжують виявляти любов і співчуття до своїх ближніх», – наголошує американське президентське подружжя.
«Ми приєднуємося до наших православних сестер і братів у молитві за всіх дітей Божих у цьому новому році», – додає Байден у своєму твіті.
Президент США використав цю нагоду, щоб підтвердити відданість США праву «всіх людей вільно сповідувати свою віру» та обов’язок, який Америка взяла на себе «підтримувати тих, хто стикається з дискримінацією, переслідуваннями та насильством через свою віру».
«Ми приєднуємося до православної християнської спільноти в молитві за мир, справедливість і радість для всіх дітей Божих у цьому новому році», – мовиться у президентському зверненні
Православна церква в Америці (ПЦА) є cамоврядною помісною православною церквою в Сполучених Штатах, Канаді та Мексиці. ПЦА частково визнана іншими православними церквами автокефальною і складається з понад 700 парафій, місій, громад, монастирів та установ. Томос про автокефалію церкві надав російський патріарх Олексій у 1970-му році. За даними на 2011 рік, ПЦА мала близько 85 тисяч вірних у Сполучених Штатах.
Як мовиться на офіційному сайті церкви, ПЦА бере свій початок з прибуття у місцевість Кадьяк, що у штаті Аляска, восьми російських православних монахів з Валаамського монастиря в північній Карелії в Росії в 1794 році.
Керівництво церквою здійснює Священний архієрейський синод, до якого входять як члени з правом голосу всі єпархіальні єпископи Церкви, митрополит за посадою є Головою Синоду. Нині цю посаду обіймає Блаженніший Тихон (Моллард), Архієпископ Вашингтонський, митрополит всієї Америки і Канади.
У Пентагоні розповіли, чому не надають Україні танки Abrams
У Пентагоні розуміють потребу України в танках, і працюють із європейськими союзниками в цьому питанні, сказала чиновниця обороного відомства США. Однією з причин, чому Україна досі не отримала американські Abrams, вона назвала складність їх технічного обслуговування і ремонту.
Заступниця помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер під час брифінгу 6 січня заявила: “Танковий потенціал - це те, з чим ми абсолютно згідні, що Україні потрібні танки. Це одна з причин, чому ми співпрацюємо з Нідерландами, аби переробити певну кількість танків Т-72, які вже прибувають на поле бою".
При цьому вона додала, що для використовування цих танків потрібна складна інфраструктура їхньої підтримки.
«Ми повинні бути певні щодо технічного обслуговування та підтримки танків. Танк Abrams, окрім того, що він бере багато палива, досить складний в обслуговуванні. То ж ми намагаємось розглянути діапазон танкових можливостей, щоб побачити, де ми всі можемо підтримати Україну. І ми це вже робимо з танками Т-72. Також ми бачимо зараз Францію та її легкі танки”, – додала чиновниця.
Представниця Пентагону наголосила, що в кожному пакеті допомоги США завжди зважають на потреби України на полі бою.
“Ми завжди зважаємо, що потрібно Україні, і надаємо їм те, чого вони потребують і коли вони цього потребують. Їхні потреби з часом змінюються. Звісно, ми розглядаємо потужності, які пропонує та чи інша одиниця обладнання. Але ми також маємо зважати на такі речі, як технічне обслуговування та навчання, підтримання (в робочому стані). І вартість, звісно, інколи грає роль”, - додала Купер.
Як повідомляв "Голос Америки", у п'ятницю, 6 січня, Білий дім оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму в понад 3 мільярди доларів.
До нього увійшли, серед іншого, 50 броньованих машин піхоти “Бредлі”, протитанкові ракети, боєприпаси, бронетранспортери, самохідні гаубиці, артилерійські снаряди, мінометні міни, ракети RIM-7 для протиповітряної оборони, 4000 авіаційних ракет Zuni, снайперські гвинтівки, кулемети, боєприпаси до гранатометів та стрілецької зброї, прилади нічного бачення та оптика, інше спорядження.
Загальна військова допомога США Україні з початку роботи адміністрації Байдена сягла близько 24,9 мільярдів доларів.
У середу, 4 січня, Франція заявила, що має намір надати України свої легкі танки AMX-10 RC. Це робить Францію першою серед країн НАТО, хто пообіцяв Україні бронетехніку західного виробництва.
Броньована розвідувальна машина AMX-10 має високу мобільність і перевозить до чотирьох осіб, йдеться на сайті міністерства збройних сил Франції.
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