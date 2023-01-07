Радник Байдена з нацбезпеки Салліван обговорив з європейськими союзниками збільшення допомоги Україні та протистояння Росії

Питання агресії Росії в Україні обговорили радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван та заступник міністра закордонних справ Данії Жан-Чарльз Еллерман-Кінгомбе.

У повідомленні Білого дому мовиться, що сторони засудили російську агресію та підтвердили готовність продовжувати надавати Україні допомогу.

Салліван обговорив із данським колегою підготовку до саміту НАТО, що має відбутися пізніше цього року у Вільнюсі.

“Вони підтвердили свій намір продовжувати спільну роботу над вирішенням питань енергетичної безпеки, підкреслюючи переваги переходу на чисту енергію. Вони також дійшли згоди щодо важливості координації спільних економічних пріоритетів, як то безперебійні ланцюги поставок і важливі мінерали” - повідомляє Білий дім.

Тим часом видання La Repubblica у статті за 7 січня повідомило, що радник Президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван по телефону попросив дипломатичного радника прем'єр-міністерки Італії якомога швидше надати Україні системи протиповітряної оборони.

Газета із посиланням на неназване джерело у Вашингтоні пише, що йдеться про системи італійсько-французького виробництва SAMP/T.

У повідомленні Білого дому йдеться, що радник з національної безпеки Джейк Салліван та дипломатичний радник премєр-міністерки Італії Франческо Тало під час телефонної розмови 5 січня "підтвердили свою готовність надавати Україні допомогу, включаючи підтримку енергетичної стійкості України, а також військове обладнання, необхідне для захисту суверенітету та демократії України".

Наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський мав розмову із прем'єркою Італії Джорджією Мелоні. Після розмови Зеленський анонсував, що Італія розглядає надання Україні систем ППО.

Черговий саміт НАТО запланований на 11-12 липня у Вільнюсі. Як раніше заявляв генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, “зустріч у Вільнюсі надасть главам держав та урядів країн НАТО можливість узгодити подальші кроки щодо зміцнення нашого стримування та оборони й розглянути питання про значне збільшення витрат на оборону, а також продовжити нашу підтримку України".