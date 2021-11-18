Радник США з нацбезпеки провів телефонну розмову із головою Радбезу РФ - Кремель натякає на підготовку зустрічі Путіна з Байденом

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван у середу провів телефонну розмву з головою Радбезу Російської Федерації Миколою Патрушевим. Вони обговорили низку питань двосторонніх відносин а також регіональні та глобальні питання. Відповідну заяву розміщено на сайті Білого дому.

Заява відзначає, що розмова пройшла відверто та конструктивно.

Між тим, як повідомляє ТАСС, у Кремлі заявили, що під час розмови Саллівана і Патрушева піднімались теми України та міграційної кризи.

Агенція наводить слова речника Кремля Пєскова, що розмова відбулась в рамках "підготовки контакту, що очікується, на найвищому рівні".

На думку дослідника американського аналітичного центру Wilson Center заява Пєскова може означати, що Путін добивається нової зустрічі із Байденом.

Інформаційна агенція Reuters повідомляє, що у Кремлі заявляють про підготовку зустрічі президентів США та Росії, і вказує, що Пєсков вже вказував на можливість нової зустрічі Байдена та Путіна після літнього саміту у Женеві.

Спілкування відбулось на тлі занепокоєння США щодо накопичення російських військ вздовж українських кордонів, та звинувачень Росії, що Захід здійснює провокативні дії на Чорному морі.

Як повідомляє ТАСС, у четвер президент Росії Путін заявив, що дії Заходу виходять за певні рамки та наголосив, що РФ не прагне конфлікту.

"НАТО ініціативно зламало всі механізми діалогу. На військову ж активність натівців по периметру російських кордонів ми, звісно, будемо адекватно реагувати", - наводить слова Путіна ТАСС.

Як повідомляв "Голос Америки", у середу очільник Пентагону Ллойд Остін під час прес-конференції заявив, що нагромадження Росією військ поблизу кордонів з Україною викликає занепокоєння США. Він закликав Росію пояснити свої наміри а також виконувати Мінські домовленості.

На початку листопада у Москві із Патрушевим зустрівся директор ЦРУ Вільям Бернс.

У статті використано матеріали Reuters, ТАСС.

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