Сурков задоволений після першої зустрічі з американським посланником щодо України Куртом Волкером

За повідомленням агенства новин Інтерфакс, президентський помічник Владислав Сурков заявив, що на першій зустрічі з американським спеціальним представником з питань України Куртом Волкером у понеділок з’явилися нові ідеї щодо врегулювання кризи.

«Зустріч була корисною і конструктивною, повідомило агентство новин. Так мав сказати Сурков репортерам після зустрічі в столиці Білорусі Мінську.

«Обидві сторони запропонували нові ідеї і нові підходи до їх запровадження. Ми погодились що мирний процес перебуває на політичному шляху, а аткож у сфері безпеки може і повинен просуватися швидшим темпом».

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