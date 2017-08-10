Як скінчити війну в Україні – Вільям Тейлор та Віола Джинджер, USIP

Прийняття Конгресом законопроекту про санкції проти Росїі значно посилило переговорну позицію новопризначеного спеціального представника з питань України посла Курта Волкера, який може надати нового поштовху зусиллям з мирного врегулювання спільно, або поряд з існуючими європейськими переговорами, ідеться в статті віце-президента Інституту миру США (USIP) та колишнього посла США в Україні Вільяма Тейлора та головного редактора USIP Віоли Джинджер.

«Суверенітет та регіональна стабільність України є імперативними для таких зусиль», - зазначають експерти.

«Розширення санкцій проти Росії, підготовка до масштабних військових навчань Росії біля кордонів НАТО в вересні, посилення втрат в бойових діях в Україні є потужними нагадуваннями про загрози, які несе для європейської та американської безпеки конфлікт, що триває вже чотири роки», - йдеться в статті.

Європейський Союз міцно тримає економічні санкції та обмеження на подорожі для російських осіб, не дивлячись на спроби Москви зруйнувати європейську солідарність

Вторгнення Росії до Криму в березні 2014 року і наступна збройна агресія проти решти України на Донбасі порушують Статут ООН та всі домовленості, досягнуті після «холодної війни». Того ж місяця Росія заблокувала рішення Ради Безпеки ООН, яке б засудило незаконну анексію Криму, але практично через декілька днів, Генеральна Асамблея ООН проголосувала 100 до 11, засудивши вторгнення Росії, нагадують розвиток подій дослідники.

З посиленням санкцій, визначним об’єднанням позицій США та Європи, новими енергійними дипломатичними зусиллями США і дивовижно потужними військовими України - умови для припинення війни в серці Європи через переговори готові. Настав час діяти

В Україні з початку війни загинуло більше 10 000 людей і біля 1,9 мільйона мусили полишити свої домівки та громади, а для решти континенту, конфлікт означав загрозу розширення російської агресії на країни НАТО в Балтії, збільшення економічних витрат Європи і ризики для порядку, який убезпечував від війни між головними силами Європи більше 70 років.

Вражає те, зазначають експерти, що Європейський Союз міцно тримає економічні санкції та обмеження на подорожі для російських осіб, не дивлячись на спроби Москви зруйнувати європейську солідарність. У результаті, це призвело до ізоляції Росії, що впливає на її економіку, погіршуючи вплив низьких цін на нафту.

Ці фактори посилюють переговорну позицію новопризначеного спеціального представника по Україні посла Курта Волкера, з метою поновити зусилля з мирного врегулювання спільно, або поряд з існуючими європейськими переговорами. Нові домовленості повинні:

Визнавати суверенітет України та Росії в рамках існуючих міжнародних кордонів

Забезпечити безпеку українців, росіян та інших в регіоні

українців, росіян та інших в регіоні Заохочувати нормальні торговельні відносини між країнами регіону

відносини між країнами регіону Відповідати зобов’язанням, які підтримували мир та добробут Європи, включаючи Гельсінський акт 1975 року, який встановлює стандарти територіальної цілісності, поваги до прав людини, а також врегульовує інші питання часів «холодної війни» а також Паризьку хартію 1990 року, в якій йдеться про правила часів після «холодної війни» в Європі.

З посиленням санкцій, визначним об’єднанням позицій США та Європи, новими енергійними дипломатичними зусиллями США і дивовижно потужними військовими України - умови для припинення війни в серці Європи через переговори готові. Настав час діяти, - заявляють експерти.

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