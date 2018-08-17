Суддя, який розглядає справу Манафорта, отримав погрози

Суддя, який розглядає справу Пола Манафорта у штаті Вірджинія, в межах якої Манафорта звинувачують в ухилянні від податків та банківських махінаціях пов'язаних з роботою в Україні, заявив що отримував погрози. Томас Елліс під час судового процесу запам'ятався гострими випадами в бік сторони обвинувачення.

Я отримував критику та погрози

Наприклад, він закликав прокурорів триматись фактів, які стосуються обвинувачень проти Манафорта і не відволікатись на його шикарний спосіб життя. Він також заявляв, що обвинувачення взялося за Манафорта виключно з метою дістатись до президента США Трампа. Суддя також докоряв прокурорам та стороні захисту за вирази обличчя буцімто зневажливі щодо нього, та в одному випадку сказав, що один з прокурорів розплакався.

"Я отримував критику та погрози", - заявив суддя.

"Я перебуваю під охороною", - також сказав Елліс у п'ятницю, але при цьому відмовився наводити подробиці погроз.

Я і гадки не мав, що ця справа викличе такі емоції, чесно кажучи

У відповідь за запит низки американських ЗМІ, суддя заявив, що не буде розголошувати імени присяжних у справі Манафорта, бо побоюється, що і вони можуть отримати погрози на свою адресу. Присяжні зараз міркують над вироком у справі Манафорта.

За словами судді, оприлюднення особистих даних присяжних "створило би загрозу для них".

"Я і гадки не мав, що ця справа викличе такі емоції, чесно кажучи", - заявив Елліс.

Окремі репліки судді у ході процесу викликали критичні зауваження у ЗМІ, в яких звинувачення Манафорта попри те, що стосуються саме його роботи в Україні, подаються як важлива ланка протидії російському втручанню у політичні процеси у США. Сам Манафорт у ЗМІ США тривалий час зображається, як агент російського впливу, а його робота в Україні, де Пол Манафорт працював з "Партією регіонів" та ін. подається майже виключно, як робота на Кремль, або в інтересах уряду Росії.

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