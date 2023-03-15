Крах SVB позначився на діяльності українського Petcube

Ці вихідні були дуже нервовими для техіндустрії — у пʼятницю американський банківський регулятор перебрав управління банком SVB — 16 найбільшим банком у США, серед клієнтів якого багато технологічних стартапів і венчурних фондів.

Одним із клієнтів цього банку була українська компанія Petcube. Про це Голосу Америки повідомила Альона Мисько, засновниця та СЕО Fuelfinance, компанії, яка допомагає українським та американським стартапам вести їхні фінанси. Зокрема, Fuelfinance управляє і фінансами Petcube.

За словами Мисько, лише 5-7% їхніх клієнтів мали основні рахунки у банку, який збанкрутував. Водночас, як тільки стало відомо про можливі проблеми з ліквідністю, їхні клієнти намагалися перерозподілити кошти на інші рахунки, розповідає Мисько.

“Хтось переводив кошти на рахунки знайомих, щоб якось їх зберегти. Комусь вдалося провести платежі в п'ятницю. Але були також ті, в кого платежі в п'ятницю зависли”.

Згодом, каже Мисько, її клієнти отримали повідомлення про те, що SVB закривається і доступ до їхніх рахунків заблоковано.

“До ранку понеділка вся стартап-індустрія була на межі однієї з найбільших криз, яка була рівноцінна кризі 2008 року. Були випадки, коли стартапи тільки залучили кошти, вони тільки зайшли на рахунок компанії — і все, доступ до них заблокували. Це означає, що компанія не може платити зарплати, не може платити по своїх рахунках. В багатьох випадках це означає смерть стартапу,” — розповідає підприємиця.

Протягом вихідних президент США Джо Байден та його адміністрація готували стратегію по збереженню стабільності в економіці.

12 березня Американське казначейство, Федеральна резервна система та Федеральна корпорація зі страхування вкладів (FDIC) виступили зі спільною заявою. Управління SVB передали проміжному банку і 13 березня більшості клієнтів SVB повернули доступ до їхніх коштів.

“По суті, нас всіх пронесло, нічого не змінилось і світ не зруйнувався, всі матимуть доступ до своїх коштів, — каже Мисько, але попереджає, що довіра до американських банків уже підірвана. — За останні дні нам прислали кілька листів інші банки — Mercury, Chase bank про те, що вони керують своєю фінансовою частиною, що в них все нормально з ліквідністю. Але ніхто не виключає, що зараз компанії почнуть переводити кошти з одного банку в інший — якісь банки можуть закритися, а інші можуть навпаки виявитися попереду”.

В понеділок, фондові індекси впали, через падіння акцій банків. Так акції JPMorgan Chase впали на 2%, Citigroup - на 3.4%, повідомляє CNN. Регіональні банки зафіксували ще більше падіння акцій.

В Великій Британії вживають кроків, щоб запобігти поширенню нестабільності. Для того, щоб запобігти поширенню впливу кризи, дочірній банк SVB у Великій Британії придбав місцевий HSBC, повідомив канцлер Казначейства Великої Британії Джеремі Гант у Twitter.