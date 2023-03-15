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Крах SVB позначився на діяльності українського Petcube
Ці вихідні були дуже нервовими для техіндустрії — у пʼятницю американський банківський регулятор перебрав управління банком SVB — 16 найбільшим банком у США, серед клієнтів якого багато технологічних стартапів і венчурних фондів.
Одним із клієнтів цього банку була українська компанія Petcube. Про це Голосу Америки повідомила Альона Мисько, засновниця та СЕО Fuelfinance, компанії, яка допомагає українським та американським стартапам вести їхні фінанси. Зокрема, Fuelfinance управляє і фінансами Petcube.
За словами Мисько, лише 5-7% їхніх клієнтів мали основні рахунки у банку, який збанкрутував. Водночас, як тільки стало відомо про можливі проблеми з ліквідністю, їхні клієнти намагалися перерозподілити кошти на інші рахунки, розповідає Мисько.
“Хтось переводив кошти на рахунки знайомих, щоб якось їх зберегти. Комусь вдалося провести платежі в п'ятницю. Але були також ті, в кого платежі в п'ятницю зависли”.
Згодом, каже Мисько, її клієнти отримали повідомлення про те, що SVB закривається і доступ до їхніх рахунків заблоковано.
“До ранку понеділка вся стартап-індустрія була на межі однієї з найбільших криз, яка була рівноцінна кризі 2008 року. Були випадки, коли стартапи тільки залучили кошти, вони тільки зайшли на рахунок компанії — і все, доступ до них заблокували. Це означає, що компанія не може платити зарплати, не може платити по своїх рахунках. В багатьох випадках це означає смерть стартапу,” — розповідає підприємиця.
Протягом вихідних президент США Джо Байден та його адміністрація готували стратегію по збереженню стабільності в економіці.
12 березня Американське казначейство, Федеральна резервна система та Федеральна корпорація зі страхування вкладів (FDIC) виступили зі спільною заявою. Управління SVB передали проміжному банку і 13 березня більшості клієнтів SVB повернули доступ до їхніх коштів.
“По суті, нас всіх пронесло, нічого не змінилось і світ не зруйнувався, всі матимуть доступ до своїх коштів, — каже Мисько, але попереджає, що довіра до американських банків уже підірвана. — За останні дні нам прислали кілька листів інші банки — Mercury, Chase bank про те, що вони керують своєю фінансовою частиною, що в них все нормально з ліквідністю. Але ніхто не виключає, що зараз компанії почнуть переводити кошти з одного банку в інший — якісь банки можуть закритися, а інші можуть навпаки виявитися попереду”.
В понеділок, фондові індекси впали, через падіння акцій банків. Так акції JPMorgan Chase впали на 2%, Citigroup - на 3.4%, повідомляє CNN. Регіональні банки зафіксували ще більше падіння акцій.
В Великій Британії вживають кроків, щоб запобігти поширенню нестабільності. Для того, щоб запобігти поширенню впливу кризи, дочірній банк SVB у Великій Британії придбав місцевий HSBC, повідомив канцлер Казначейства Великої Британії Джеремі Гант у Twitter.
Банкрутство SVB стало найбільшим з часів світової фінансової кризи 2008 року. Як повідомляє Блумберг, глобальні фінансові акції втратили $465 млрд після краху цього банку. Експерти говорять, що цей тиждень стане визначальним і дозволить побачити, чи буде ця ситуація мати глобальні наслідки.
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- Голос Америки
"Зараз ключовий момент у боротьбі України за свою свободу" - очільник Пентагону відкрив засідання в форматі "Рамштайн"
"Зараз ключовий момент у боротьбі України за свою свободу", - заявив очільник Пентагону Ллойд Остін відкриваючи засідання Міжнародної контактної групи з безпекової допомоги Україні в форматі "Рамштайн" в середу. Він відзначив, що пріоритетами засідання, що відбувається в режимі онлайн, є забезпечення потреб України на найближчу перспективу, включаючи надання боєприпасів та зміцнення систем протиповітряної оборони.
"Ми повинні надати Україні спроможності для наступної боротьби, включаючи запчастини, набори для ремонту, щоб підтримати критично важливе обладнання, надане членами цієї контактної групи, а також надати додаткове обладнання", - наголосив він.
Остін закликав "відшукати шляхи, щоб забезпечити нові поставки боєприпасів та систем протиповітряного захисту" і вказав на важливість поставок систем протиповітряної оборони для захисту цивільних об'єктів від ракетних обстрілів та ударів іранськими дронами.
"Жоден українець не має переносити щоденні обстріли, жоден з українських батьків має турбуватись, що школу їхньої дитини бомбуватимуть, жодна країна не має битись за виживання проти іноземного загарбника, який зрівнює із землею цілі міста та селища", - заявив очільник Пентагону.
Він підкреслив - міжнародна спільнота розуміє важливість підтримки України: "Країни сьогодні розуміють, що стоїть на кону у війні, яку обрала Росія, як для народу України, так і для світу. Це - найбільша загроза для європейської безпеки з початку Холодної війни та після Другої світової війни і це - прямий напад на міжнародний порядок, заснований на правилах, який охороняє нашу безпеку".
Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі очолюють засідання Міжнародної контактної групи з безпекової допомоги Україні, що відбувається у Вашингтоні. Група засідає вдесяте і є "нагодою зібрати міжнародну спільноту, щоб зосередитись на найбільш нагальних потребах України, що включає боєприпаси", заявив під час брифінгу напередодні речник Пентагону Пет Райдер.
"Як і з початку цієї кампанії, ми продовжимо робити все можливе, щоб забезпечити, що ми відповідаємо на потреби України чи в боєприпасах, чи в протиповітряній обороні, чи в броньованих машинах", - додав Райдер.
Також члени контактної групи працюють над інноваційними рішеннями, щоб збільшити виробництво боєприпасів, заявив Остін у ремарках на відкритті засідання. Раніше ЗМІ повідомляли, що країни Європи активізували співпрацю задля збільшення виробництва боєприпасів. ЄС працює над домовленістю, що дозволила б поповнити запаси боєприпасів країн, а також допомогти Україні. Ініціатива загальною вартістю 2 млрд євро - на кінцевій стадії узгодження, повідомляє Politico на основі документів, які отримала редакція.
Україна відстояла право захищати в суді неповернення «боргу Януковича» Росії
Найвищий суд Великої Британії оголосив 15 березня, що український уряд має право відстоювати в суді рішення України не віддавати Росії 3 мільярди доларів США позичені 2013 року в часи президентства Віктора Януковича.
Верховний суд у Лондоні, оглянувши суперечку, яка триває понад 8 років на тлі війни Росії проти України, дійшов висновку, що британське судочинство може розглядати українські доводи про те, що домовленість про позику була Україні нав’язана.
Тепер на Росію лягає тягар доведення суду, що погрози в сторону України не вплинули на рішення України випустити єврооблігації...
Суддя Роберт Рід підкреслив, що Верховний суд розглядав українську апеляцію подану на рішення суду нижчої інстанції ще до нового вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 р.
«Успіх захисту України полягає в тому, чи зможе вона довести, що Росія погрожувала застосовувати силу, і чи були ті погрози причиною рішення України укладати ту домовленість», - зачитав у рішенні 15 березня 2023 р. суддя Роберт Рід.
Рішення британського Верховного суду проголошує, що питання щодо російських силових погроз «може бути визначене лише після суду».
Суддя Роберт Рід додав: «Якщо буде виявлено, що економічний тиск посилив вплив тих погроз застосування сили, то це зміцнить аргументи України».
Україна стверджує, що домовленість Путіна і Януковича про російську позику, яка загалом мала становити $15 мільярдів, була нав’язана під тиском російських погроз безпеці й територіальній цілісності України, а також застосованими тоді Москвою економічними важелями, включно з торговельними ембарго щодо України, щоб Київ був змушений відмовився від угоди про співпрацю й від процесу зближення з Європейським Союзом.
Адвокати російської сторони досі доводили, що Україна повинна повернути позичені російські гроші, і що міждержавні політичні суперечки не виправдовують боржника й не можуть навіть розглядатися в суді.
Українське міністерство фінансів схвально відгукнулося на рішення суду в Лондоні назвавши її «перемогою справедливості і права» і натякнуло, що Росії тепер буде потрібна «сміливість продовжувати висувати свої вимоги».
«Тепер на Росію лягає тягар доведення суду, що погрози в сторону України не вплинули на рішення України випустити єврооблігації, що в подальшому були використані Росією як один із інструментів зброї проти України», - сказано в заяві українського уряду.
Історія «Боргу Януковича»
2013 у листопаді тодішній президент України Віктор Янукович, відкинувши угоду про асоціацію з ЄС, заявив про домовленість з російським президентом Путіним щодо надання українському уряду позики від Москви на $15 мільярдів.
2013 в грудні український уряд, очолюваний Миколою Азаровим, випустив єврооблігації на суму $3 мільярди, які одразу ж повністю викупила Росія.
2014 в лютому Віктор Янукович втік до Росії на тлі антиурядових демонстрацій, а також дій Москви, що згодом вилилися в захоплення російськими військами українського Кримського півострова і в бойові дії в Донецькій та Луганській областях.
2015 у серпні Україна уклала угоду з міжнародними кредиторами про реструктуризацію зовнішніх боргів, але Росія відмовилася брати участь в тому процесі.
2016 в лютому Росія оголосила, що подала позов на Україну про стягнення заборгованості $3 млрд і штрафних відсотків.
2017 у березні Високий суд Англії та Уельсу задовольнив позов російської сторони про необхідність повернення Україною боргу, але наголосив право України на апеляцію.
2018 у вересні апеляційний суд частково задовольнив апеляцію України проти рішення Високого, заявивши, що українська сторона повинна мати право відстоювати в суді неповернення боргу.
2018 у листопаді російська сторона подала оскарження рішення апеляційного суду до Верховного суду Великої Британії.
2023 у березні Верховний суд оголосив, що Україна має право на судовий розгляд її тверджень, що «борг Януковича» не підлягає поверненню, бо він був Україні нав’язаний з погрозами і з тиском з боку Росії.
Перешкоди на шляху до Гааги. Чи будуть США співпрацювати з МКС у справі російських злочинів в Україні?
Кількість російських злочинів в Україні, вчинених лише з початку широкомасштабного вторгнення та зареєстрованих українською Генеральною прокуратурою, перевищила 70 тисяч, повідомила Генпрокуратура України 14 березня.
На брифінгу для українських журналістів у Києві керівник департаменту протидії злочинам вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов повідомив, що в межах свого національного законодавства понад 20 країн світу відкрили провадження через воєнні злочини Росії в Україні.
Він додав, що є «магістральна справа», злочин, який є першопричиною решти російських злочинів, – злочин агресії, де українські слідчі намагаються документувати залученість вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації. Зокрема, міністр оборони Росії, керівник головного штабу, керівники органів розвідки, сенатори і депутати держдуми, керівниця Центробанку РФ, загалом – 642 підозрюваних особи.
«Група семи» працює над міжнародним механізмом
Тим часом США та члени «Групи семи» працюють над створенням Міжнародного трибуналу, чи іншого механізму, в рамках якого Росію можна буде притягнути до відповідальності за злочини проти людяності та воєнні злочини в Україні. Про це, виступаючи у січні на слуханнях у Комітеті з питань міжнародних відносин Сенату США, сказала заступниця державного секретаря з політичних справ Вікторія Нуланд.
«До літа я б хотіла, щоб цей механізм з’явився», – сказала висока представниця Державного департаменту США.
Однак, згідно з повідомленням газети New York Times (NYT), не всі урядові відомства у Вашингтоні поділяють оптимізм американських дипломатів. Міністерство оборони США, каже газета, посилаючись на нинішніх та колишніх чиновників, блокує передачу зібраних розвідкою доказів про звірства Росії в Україні Міжнародному кримінальному суду (МКК) у Гаазі.
Докази, каже газета, стосуються саме тих справ, які, за повідомленнями преси, готує до розгляду команда прокурора МКС Каріма Хана – викрадення дітей та обстріли цивільної інфраструктури.
Чому Америка не має однозначного ставлення до МКС?
«Американські військові лідери виступають проти допомоги суду у розслідуванні росіян, оскільки вони бояться створити прецедент, який може допомогти прокласти шлях для переслідування американців», – мовиться у статті NYT.
Міжнародний кримінальний суд був створений у 1998 році саме для подібних ситуацій, пов’язаних із злочинами агресії та жорстокими воєнними злочинами, каже у колонці для газети Los Angeles Times антрополог і дослідник геноциду Алекс Гінтон.
Але директор Центру з вивчення геноциду та прав людини в Університеті Рутгерса, що у Ньюарк, США, нагадує, що хоча адміністрація Білла Клінтона допомагала в переговорах щодо Римського статуту, за яким суд було засновано, і підписала договір, але США так і не приєднались до суду, бо на заваді стала «боротьба з терором».
Чому боротьба з терором кинула тінь на американське військо?
Адміністрація Джорджа Буша відкликала підпис США та ухвалила законодавство та уклала міжнародні угоди та, щоб запобігти переслідуванню МКС громадян США через порушення під час «війни з терором».
На тлі повідомлень з Іраку та інших місць про дії американських військових, каже професор Гінтон, ризик того, що американські війська були причетні до жорстоких злочинів, включно з тортурами та стратами, був надто високий.
Стосунки з МКС стали ще напруженішими, коли суд в Гаазі почав розслідувати дії військових США в Афганістані. Тоді адміністрація Трампа наклала санкції на прокурора МКС. У вересні 2021 року наступник головного прокурору суду, Карім Хан, "депріоритетизував" розслідування дій військових США, вказуючи, що "найгірші злочини було скоєно Талібаном та ІДІЛ".
Як змінилося ставлення до МКС з російським вторгненням?
У грудні 2022 року Конгрес США змінив правові обмеження на американську допомогу суду і дозволив США допомагати у розслідуваннях і можливих судових переслідуваннях, пов’язаних з війною в Україні.
Одним із законів Конгрес розширив юрисдикцію американських прокурорів щодо звинувачення іноземців у воєнних злочинах, скоєних за кордоном. Цей закон особливо вітали у Києві, зауважуючи, що російські воєнні злочинці таким чином можуть бути засуджені у США за злочини, скоєні в Україні.
Інше положення створювало виняток для надання фінансування та іншої допомоги МКС, що дозволяє допомагати в «розслідуваннях і судових переслідуваннях іноземних громадян, пов’язаних із ситуацією в Україні, в тому числі для підтримки жертв і свідків».
США разом з багатьма іншими країнами звинуватили Росію у скоєнні воєнних злочинів. Президент Джо Байден після виявлення масових вбивств у Бучі, заявив, що російські війська здійснюють акти геноциду, і закликав до суду над воєнними злочинцями.
Але всередині адміністрації Байдена, зауважують кореспонденти NYT, триває політична суперечка щодо того, чи варто допомагати МКС. Одним з аргументів, про який дізналися кореспонденти газети, є той, що Росія не є учасником договору про заснування суду. Тож у Пентагоні не хочуть створювати прецедент.
Правознавці вважають, що занепокоєння військових – перебільшені. Бо згідно з договором, суд має використовуватися лише для тих країн, у яких відсутні функціонуючі системи розслідування, здатні розглядати серйозні міжнародні злочини, вчинені їхніми громадянами. Сполучені Штати не відповідають такому описанню.
Чи Україна приєдналася до МКС?
В Україні не приєднувалися до Римського статуту з тих самих причин – побоювання переслідувань українських військових та добровольців за межами України.
Україна підписала Римський статут ще 20 січня 2000 року, але так і не ратифікувала його, хоча після угоди про Асоціацію з ЄС у 2014 році вона взяла на себе зобов’язання ратифікувати цей документ.
Замість ратифікації у 2014 році Україна добровільно прийняла юрисдикцію МКС, а в березні 2022 року 39 країн передали справи в Україні до МКС. Це дозволяє прокурору МКС розпочати розслідування без отримання дозволу суду.
Як притягнути до відповідальності російських злочинців?
У минулому Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй створювала спеціальні трибунали для розгляду злочинів у таких місцях, як колишня Югославія, чи Руанда. Але з Росією, яка має право вето в Раді Безпеки, такі розв’язки не розглядаються.
Як же тоді притягати росіян до відповідальності? По-перше, зібрати докази, кажуть правознавці. Десятки західних країн долучилися до того, щоб допомогти Україні зібрати і зафіксувати російські злочини – вони збирають свідчення свідків, цифрові докази, такі як супутникові зображення, відео матеріали.
Далі – передати їх у суди. Українські суди вже винесли майже 300 вироків російським військовим.
Міжнародні експерти кажуть, що важливі показові справи, українські правозахисники, включно з нобелівською лауреаткою Олександрою Матвійчук, наполягають, що задокументувати можливо кожен злочин і притягнути до відповідальності потрібно кожного злочинця.
Продовжується дискусія щодо того, який тип суду має використовувати ці докази. Частина судів відбуватиметься в Україні, частину можуть перебрати міжнародні суди. Європейський Союз погодився створити трибунал у справі російської агресії
Але найбільші злочини, на переконання багатьох експертів, має розглядати міжнародний суд з широкими повноваженнями та міжнародною легітимністю. І на даний момент таким судом, на їхню думку, є саме МКС, якому потрібна повна підтримка США.
За даними газети NYT, усі урядові структури, крім Пентагону, погодилися, що співпраця з МКС буде необхідною. Рішення залишається за президентом Байденом.
- Голос Америки
Сенатори США закликали Байдена "уважно поставитись" до надання Україні винищувачів F-16 "в критично важливий момент конфлікту"
Група сенаторів США, які представляють обидві провідні партії, звернулась до президента США Джо Байдена із закликом "з увагою" поставитись до ідеї надати Україні американські винищувачі F-16, повідомляють ЗМІ.
"Після розмов з лідерами США, України та інших країн, які працювали із підтримки України під час Мюнхенської безпекової конференції минулого місяця, ми переконані, що США потрібно уважно поставитись до надання літаків F-16 Україні ... Це стане важливою спроможністю, що може змінити ситуацію на полі бою", - йдеться в листі, написання якого ініціював сенатор-демократ з Аризони Марк Келлі. В листі законодавці назвали цей час "критично важливим моментом конфлікту".
Байден раніше відмовлявся надавати дозвіл на такі поставки, а у вівторок в Державному Департаменті США так прокоментували можливість надання винищувачів. Що стосується F-16, сказав речник Держдепу Нед Прайс, США надають Україні те, що потрібно для бою зараз.
“Вам не потрібно вірити нам на слово щодо ефективності такого підходу. Ви можете подивитись на рішучість, стійкість, наполегливість наших українських партнерів, а також на успіх, до якого це призвело, і якому певним чином сприяла величезна допомога у сфері безпеки, яку надали Сполучені Штати та приблизно 50 країн навколо світу. Це рішення, які ми приймаємо на динамічній основі, точно враховуючи потреби в розмові з нашими українськими партнерами, у розмові з нашими партнерами в Європі, НАТО, а також у всьому світі”, - наголосив Прайс.
Минулого місяця група конгресменів США також звернулась до Байдена листом із подібним закликом, а голова Комітету Палати представників США у закордонних справах конгресмен-республіканець Майкл Маккол підкреслив у лютому, що "із відповідним тиском з боку Конгресу з обох партій" питання надання Україні винищувачів F-16 "не зняте з порядку денного".
Як додав Маккол, у Конгресі представники обох партій "погоджуються із Зеленським, що ATACAMS та F-16 - необхідні", й він погодився із важливістю розпочати навчання українських пілотів.
В своєму листі, сенатори згадали про те, що двоє українських пілотів проходять оцінку на базі в Аризоні, що може стати "критично важливим кроком" для готовності українських льотчиків керувати F-16.
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