Свідчення Цукерберґа показали: захист приватності в соцмережах - шахрайство. BusinessInsider

Вже роками, Інтернет-сервіси, виробники додатків та інші компанії діяли на основі принципу поінформованої згоди, пише BusinessInsider. Це означає, що компанії можуть робити все, що схочуть з даними споживачів і вибудовувати їх спілкування з клієнтами так, як вони хочуть, якщо компанії відкрито заявляють про свою практику та умови.

Якщо споживачі правил приватності, з точки зору компанії та закону вони вважаються поінформованими про таку політику і згідні з нею.

Однак, декілька членів Конгресу під час спілкування з керівником Facebook виявили, що для соціальних мереж, це поняття – простий жарт, наголошує виданння. Документ з умовами Facebook містить більше 3 200 слів і 30 посилань на додаткові документи, наголосив сенатор Браян Шац. Правила поведінки з даними містять 2 700 слів і включають більше 20 посилань.

«Гадаю, зрозуміло, що люди не мають жодного земного уявлення про те, на що вони підписуються», - наголосив Шац.

Цукерберґ фактично визнав це, коли сказав, що, на його думку, пересічний користувач Facebook не читає документ повністю. В своєму запитанні сенатор Джон Корнін чітко вказав на проблеми, що існують з поняттям поінформованої згоди: «чи це означає, що згода, яку дають люди, не є поінформованою? Іншиим словами, вони, можливо, не читають цей документ, і навіть якщо читають, можливо, не розуміють його?», - запитав сенатор.

У відповідь Цукерберґ наголосив, що компанія виконує всі вимоги закону і навіть більше. Так, Facebook встановив нове забезпечення, яке дозволяє легко регулювати налаштування приватності.

Багато користувачів Facebook з подивом дізнались про те, що розробники програм, про які вони ніколи не чули і якими не користувались, зміг отримати доступ до персональної інформації з сайту, незважаючи на те, що це записано в умовах користування. Ймовірно, багатьом користувачам Facebook було не відомо, що Facebook може переглядати повідомлення своїх користувачів, аж поки Цукерберґ це сам не визнав.

Сотні компаній можуть бачити інформацію з Facebook, зауважує видання.

Проблема з поняттям про поінформовану згоду в тому, що вона зачіпає не тільки Facebook. Кожен сайт, яким Ви користуєтесь, кожний додаток та програмне забезпечення, яке Ви завантажуєте, кожна послуга, на яку підписуєтесь, і кожен пристрій, який Ви купуєте, використовує поняття поінформованої згоди.

Ще гірше те, що компанії можуть змінювати умови надання послуг у будь-який час і тому Ви можете навіть не знати і не розуміти умови свого спілкування з певним сайтом. Коли люди починають розуміти, що написано дрібним шрифтом, їх це часто не радує.

Дивіться також: Закордонні реабілітаційні тури для українських жінок-воїнів організовують активісти