Засновник Facebook Марк Цукерберґ свідчитиме у вівторок в Сенаті США

У письмових свідченнях засновник і генеральний директор Facebook заявив, що соціальна мережа повинна вжити заходів для запобігання зловживанням персональними даними





Голова компанії Facebook Марк Цукерберґ у вівторок свідчитиме перед групою сенаторів після того, як він вибачився за те, як його компанія працювала з даними мільйонів користувачів.



Він з'явиться на спільних слуханнях Юридичного комітету Сенату і Сенатського комітету з торгівлі, а в середу виступить перед законодавцями з Палати представників.



Голова юридичного комітету Чак Ґрасслі заявив, що користувачі соцмережі заслуговують на те, щоб знати, яким чином компанія захищає їх дані і ділиться ними. За словами сенатора, він хоче обговорити з Цукерберґом пошук балансу між безпекою та інноваціями.



У понеділок Цукерберґ провів закриту зустріч із законодавцями у Вашингтоні і опублікував письмові свідчення, в яких заявив, що соціальна мережа повинна вжити додаткових заходів для запобігання неналежній роботі з даними користувачів.



«Наші погляди на нашу відповідальність не були достатньо широкими, і це була велика помилка. Моя помилка, і я шкодую про це», - сказав Цукерберґ.



У своїй заяві Цукерберґ зазначив, що Facebook починає повідомляти 87 мільйонів користувачів, чиї персональні дані були зібрані, без їх відома, британською компанією Cambridge Analytica, яка займалася складанням профілів виборців. Послугами компанії користувався виборчий штаб президента США Дональда Трампа для роботи з ймовірними прихильниками на виборах 2016 року.



Facebook вважає, що більшість користувачів, яких це торкнулося, понад 70 мільйонів, проживають в США, але деякі знаходяться на Філіппінах, в Індонезії і Великобританії - понад мільйон в кожній країні.



Соціальна мережа дозволила британському дослідникові створити додаток, через який близько 200 тисяч користувачів розкрили свою персональну інформацію, яку вчений Олександр Коган пізніше передав Cambridge Analytica. Однак кількість порушених користувачів потім багаторазово збільшилася завдяки даним про друзів, родичів і знайомих, з якими ті 200 тисяч користувачів підтримували контакти.



Cambridge Analytica стверджує, що у неї були дані лише про 30 мільйонів користувачів Facebook.



Сенатор Білл Нельсон, провідний демократ в комітеті з торгівлі, заявив в понеділок, що Цукерберґ сказав йому, що Cambridge Analytica «брехала» Facebook.



Нельсон вважає, що Цукерберґ був чесний з ним, коли говорив про це на їх закритій зустрічі. Однак сенатор вважає, що в майбутньому соціальна мережа зіткнеться з безліччю проблем.



«Якщо ми не будемо стежити за соціальними мережами і платформами, такими як Facebook, і за помилками, які вони допускали в минулому, то ні у одного американця не залишиться право на приватне життя», - сказав Нельсон.



Facebook повідомив, що направить всім своїм користувачам, а це 2,2 мільярда людей, посилання, пройшовши по якому вони зможуть дізнатися, які програми вони використовують, і інструкції, за допомогою яких вони зможуть заборонити доступ сторонніх компаній до їх додатків.

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