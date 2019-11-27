Шкода, що такий професіонал, американка і найважливіше - людина, мусила крізь це пройти, – Рікер про Йованович

Більше світла на кампанію з заплямування репутації колишньої посла США до України Марі Йованович пролили свідчення в.о. помічника Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіпа Рікера.

Стенограму свідчень Рікера перед комітетами Палати представників Конгресу США, що відбулись 16 листопада за зачиненими дверима, було оприлюднено в понеділок.

"Як на мене, посол Йованович стала об'єктом справді обурливої кампанії в пресі, інсинуацій та погроз з найвищих рівнів, коли поширювалась безвідповідальна журналістика, і це стосувалось її особисто, її безпеки, впливало на нашу місію, позначалось на Сполучених Штатах і це досить обурливо", - наголосив Рікер на свідченнях.

Деякі повідомлення в соцмережах спрямовані проти Йованович у березні згадували про "лінчування" та несли загрозливий насильницький характер, йдеться у свідченнях посадовця.

Рікер переконував керівництво видати заяву Держдепу стосовно Йованович. "Я виступав в Департаменті за більш чіткі формулювання в запропонованій заяві, яку не було схвалено в такому вигляді. Тому ми використали те, що мали … Однак, мені все ще дуже шкода, що такий такий чудовий професіонал, американка і найважливіше - людина, мусила крізь це пройти", - додав він.

Рікер також прокоментував інформацію про те, що Йованович рекомендували зробити заяву на підтримку президента Трампа. Він сказав, що чув рекомендацію від заступника Держсекретаря Девіда Гейла, щоб Йованович "публічно заперечила те, що говорила будь-що зневажливе і підтвердила свою лояльність як посла президентові США та Конституції".

Рікер сказав, що не може пригадати іншого подібного випадку, коли б посла, на якого було спрямовано несправедливий напад, просили зробити заяву на підтримку президента.

Дивіться також: ​Розвиток у справі імпічменту. Відео