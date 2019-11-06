Що саме завадило Держдепу захистити Йованович, пояснить конгресменам США посадовець відомства - АР

Третій за рангом посадовець Державного департаменту США, заступник Держсекретаря з політичних питань Девід Гейл планує виступити в середу зі свідченнями перед комітетами Конгресу США, що проводять розслідування в рамках процедури імпічменту президента.

Очікується, що він поінформує законодавців про політичні міркування, які завадили Державному департаменту захистити посла Йованович від кампанії зі зруйнування її репутації, яка, за звинуваченнями, призвела до її відкликання з Києва, повідомляє АР з посиланням на поінформовані джерела.

Раніше, під час своїх свідчень перед комітетами Конгресу, Йованович заявляла, що в Держдепі також побоювались, що можуть втратити довіру президента, якщо видадуть заяву на її підтримку.

Держсекретар Майк Помпео та інші високопосадовці Держдепу вважали, що, захищаючи Йованович, вони можуть зашкодити зусиллям з розблокування оборонної допомоги США Україні. Посадовців також турбувала реакція особистого юриста Трампа Руді Джуліані, який рішуче виступав за відкликання посла, пише АР.

Джерела АР повідомили, що Гейл не відповів на електронний лист від радника Посмпео Майкла Маккінлі, в якому радник закликав очільника Держдепу видати заяву на підтримку Йованович. Один із посадовців, з яким спілкувалось АР, побачив в цьому бажання Гейла усунутись від питання України, інший же вважає, що Гейл вважав рішення Помпео не підтримати Йованович "політично мудрим".

В середу також були заплановані свідчення міністра енергетики США Ріка Перрі, однак, Перрі не планує брати участь у свідченнях за зачиненими дверима, куди не допускають юристів відомства, повідомила прес-служба міністерства.

"Якщо комітети хочуть провести серйозний процес, вони можуть надіслати запрошення міністрові виступити на відкритих слуханнях, де буде присутній юрист Міністерства, і які зможе побачити народ Америки", - наголосила речниця Міністерства Шейлін Гайнс в коментарі USA Today.

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