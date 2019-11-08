Чому коментарі Чалого та Авакова про Трампа були недоречними і як "Українагейт" шкодить відносинам США свідчив посадовець Білого дому

Комітети Палати представників Конгресу США, що проводять розслідування в рамках процедури імпічменту, оприлюднили текст свідчень директора з питань Європи Ради з національної безпеки США Александра Віндмана, що відбулись 29 жовтня.

Під час слухань, Віндман, який продовжує свою роботу на посаді в Білому домі, серед іншого, заявив, що скандал навколо звинувачень у тому, що адміністрація США здійснювала тиск на українського президента, продовжує негативно позначатись на відносинах з Україною.

"Гадаю, так, - відповів Віндман на питання конгресмена США стосовно того, чи змінилось ставлення української сторони до США. – гадаю, наші відносини пошкоджено. Вважаю, що по мірі того, як процес розгортатиметься, це продовжить шкодити відносинам та підривати їх. Це підриває рішучість США підтримувати Україну і, беззаперечно, вони подумки задають собі питання, чи мають вони справді підтримку США".

"Це питання довіри, - додав Віндман, - ми є їх найбільш важливим союзником, тому це не йде на користь просуванню інтересів національної безпеки США".

Під час свідчень, Віндман відповідав на питання конгресменів стосовно того, чи обґрунтованим було уявлення про те, що дехто в уряді України та в колах близьких до президента Зеленського негативно ставиться до Трампа, зокрема йшлося про колишнього посла США в Україні Валерія Чалого, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а також журналіста Сергія Лещенка.

Зокрема йшлося про статтю за авторства посла України у США Валерія Чалого в американській пресі в 2016 році. В статті містилась реакція посла на інтерв'ю на той час кандидата на посаду президента США Трампа. В інтерв'ю у відповідь на питання, чи розгляне він можливість визнати суверенні права Росії над Кримом, Трамп заявив, що "розгляне це" і зауважив, що мешканці Криму хотіли б бути з Росією.

Під час свідчень, відповідаючи на питання конгресмена США, чи був посол України у цій статті у відкритій опозиції до кандидата Трампа під час виборчої кампанії у США, Відман сказав: "Не певен, що можна так це охарактеризувати".

"Наскільки незвично для діючого посла у США критично відгукуватись про кандидата у основних виборах США?" – уточнив конгресмен.

"Я б не назвав це незвичним, скоріше, це стало результатом поганої поради, тому що це стосується загального положення невтручання до внутрішніх справ іншої країни. Це, як видається, сталось в результаті поганої поради, бо невідомо хто виграє в результаті чесних та вільних виборів і Ви шкодите своїй здатності налагодити відносини з певним керівником", - сказав Віндман. Віндман погодився з тим, що якщо Трампові було відомо про статтю посла, у нього могло скластись враження, що щонайменше один з елементів українського уряду його не підтримує.

Відповідаючи на питання іншого конгресмена стосовно статті Чалого, Віндман заявив, що не здивований тим, що уряд України хотів відреагувати на заяву тогочасного кандидата на посаду президента Трампа про те, що мешканці Криму надають перевагу Росії, адже ситуація не відповідав такому баченню. "Популярність проросійської партії в Україні була десь 4-5%, крім сходу України, де багато російськомовного населення. Звичайно, кримські татари не підтримували це і зараз щоденно висловлюють свою опозицію до росіян. І, справді, за виключенням пари місць, як Севастополь, де базується Чорноморський флот, який здебільшого російський, не думаю, що можна говорити, що місцеве населення було зацікавлене .."

Віндман також прокоментував твіт Арсена Авакова, в якому він критично відгукнувся про кандидата Трампа під час виборчої кампанії. Посадовець погодився, що твіт був таким же результатом поганої поради, як і стаття Чалого.

Говорячи про те, що Аваков залишився на посаді за президента Зеленського Віндман зазначив: "… він зміг залишитись на посаді, бо зміг концентрувати значний вплив в контролі над міністерством внутрішніх справ, силами міністерства, і, насправді, воєнізованими підрозділами".

Загалом, у своїх свідченнях Віндман заявив, що він двічі засвідчував свою стурбованість стосовно кроків адміністрації Трампа по відношенню до України. Так, після зустрічі тогочасного Секретаря Ради національної безпеки України Олександра Данилюка з радником з національної безпеки США Джоном Болтоном, що відбулась 10 липня, Віндман засвідчив юристу Ради національної безпеки США своє занепокоєння ремарками озвученими на зустрічі послом США до ЄС Ґордоном Сондлендом стосовно необхідності розслідування Україною дій родини Баденів та діяльності компанії Burisma.

Подібне занепокоєння Віндман висловлював юристу Ради національної безпеки і після розмови 25 липня між президентом США Дональдом Трампом та Зеленським.

Дивіться також: Чи мають демократи достатньо голосів для імпічменту Трампа. Відео