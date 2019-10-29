Хто такий Александр Віндман? Історія емігранта з України та першого чиновника Білого дому, який свідчить в рамках розслідування з імпічменту

Александру Віндману та його брату Євгену було три роки, коли вони з батьком, бабусею та старшим братом прибули до США. Біженці з України, вони мали лише 750 доларів, щоб почати нове життя на Брайтон біч у Нью-Йорку. Незадовго до того, мати двійнят померла. Про дитинство та сім'ю Александра Віндмана пише відання The New York Times.

З часу переїзду родини до США минуло 40 років і Александр став військовим, отримав освіту в Гарварді та став посадовцем Білого дому.

Брат-близнюк Александра також має високе військове звання і, як і його брат, обіймає високу посаду в адміністрації Трампа. Він є юристом Білого дому, відповідальним за питання етики, пише видання.

Історію сім'ї Александра впродовж 30 років висвітлювала друг сім'ї фотографиня Керол Кітман. "Женя завжди був усміхненим. Його близнюк Саня був серйозним", - йдеться у підписі до фото двійнят 1980 року - через рік після їх переїзду до США.

Батько близнюків Семен Віндман став інженером і багато працював, розповідає пані Кітман в коментарі виданню.

В 1998 році Александр Віндман закінчив Державний університет Нью-Йорка, потім вступив до війська і, серед іншого, служив у Південній Кореї, Німеччині а також в 2003 році в Іраку, де його було поранено, за що він отримав нагороду "Пурпурове серце".

З 2008 року Віндман є офіцером Сухопутних сил США і спеціалізується на Євразії. Він отримав диплом магістра Гарвардського університету з питань Росії, Східної Європи та Центральної Азії.

Він також служив в посольствах США в Україні та Москві а також вільно володіє українською та російською, наголошує видання.

У вівторок Александр Віндман, який тепер обіймає посаду директора з питань Європи Ради з національної базпеки США, прибув до Конгресу США для дачі свідчень перед комітетами, що проводять розслідування в рамках процедури імпічменту.

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