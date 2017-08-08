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В яких умовах живуть та працюють українські учасники програми Work & Travel в США

Як живуть та працюють у США українські учасники програми Work and Travel. Відео
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Як живуть та працюють у США українські учасники програми Work and Travel. Відео

У скільки грошей обходиться участь в програмі Work and Travel («Працюй та подорожуй»), як студентам працюється та що вони роблять у вільний від роботи час - про особистий досвід та враження від програми журналіст "Голосу Америки" Тетяна Ворожко, дізнавалась в учасників, які живуть та працюють у передмісті Вашингтона.

Максим Джигун, Юрій та Дмитро Кононенко – брати. Два рідні та один двоюрідний. Усі навчаються в Києві. Цього літа вони працюють рятувальниками у басейнах житлових комплексів в Арлінгтоні за програмою «Працюй та подорожуй».

Ми думали, що лайфгарди - це рятівники, це так класно. Біжимо під сонцем. Як рятівники Малібу
Максим Джигун, учасник програми

Відвідувачам подобається, що рятувальники в їх басейні щороку – з різних країн."Працювати я би не сказав, що складно, але потрібно сидіти цілий день в кріслі, бути пильним, дивитися за відвідувачами, слідкувати за порядком. Інколи досить важко сидіти цілий день під сонцем, але справляємося. П`ю багато води, інколи охолоджую себе в басейні", - розповідає учасник програми Work and Travel Юрій Кононенко.

"Дуже добре знати, що тут є хтось, хто вміє плавати і може дітей врятувати у разі чого. І цікаво завжди щось дізнатися про інші культури. Я думаю, моїм дітям корисно бачити, що хтось говорить іншою мовою", - каже мешканка Арлінгтону Синді Оліварес.

Студенти кажуть, в них було кілька пропозицій щодо роботи, але цю вакансію вибрали, в першу чергу, тому що поруч зі столицею США.

Але були й інші варіанти: косити траву, працювати на заводі, в Макдональдсі працювати
Максим Джигун, учасник програми

"Друге – через те, що інші роботи не були такими привабливими як ця. Ми думали, що лайфгарди - це рятівники, це так класно. Біжимо під сонцем. Як рятівники Малібу. Знаєте, був у 90-х серіал такий, який всі дивилися. Ми такими надіями і тішилися. Але були й інші варіанти. Ну не знаю: косити траву, працювати на заводі, не знаю, що нам ще пропонували – в Макдональдсі працювати", - розповідає учасник програими Максим Джигун.

Хлопцям платять так само як і іншим рятувальникам, незалежно від громадянства, - 9 доларів за годину та 13,50 за понаднормовий час. Вони сподіваються, що зможуть повернути гроші, які позичили, аби взяти участь в програмі Work and Travel.

У нас спільні витрати склали десь 2 600 доларів
Максим Джигун, учасник програми

"У нас спільні витрати склали десь 2 600 доларів. Сюди входить дуже багато різноманітних складових, які ми оплатили, починаючи з реєстрації в програмі, реєстрації в базах даних Сполучених Штатів, пошуку вакансії, підготовки документів для візи, самої візової співбесіди, покупки квитків на літак", - ділиться Максим.

Квартиру для хлопців зняв працедавець. У трьохкімнатному помешканні живе шестеро – четверо українців та два словаки.

"У них мова дуже схожа. Коли ми щось говоримо, звичайно, спілкуємося англійською, бо не всім зрозуміло, але коли щось не знаємо, просто говоримо українською – о, я знаю, у нас так само. Коріння слів вони дуже схожі", - розповідає учасник програми Дмитро Кононенко.

Хлопці вже встигли з’їздити в курортне містечко Оушен-Сіті (Ocean City), мріють побувати в Філадельфії та Маями. Утім, кудись поїхати важко – бо рідко, коли випадають спільні вихідні. Зате вже встигли об’їздити все довкола – на велосипедах – та не один раз побувати в американській столиці.

"Ми тут вже як місцеві. Іноді нас питають, як доїхати, а ми так – тут поверни наліво, на Seminary Road, потім праворуч і ви будете на місці", - каже Максим.

Хлопці навіть побували на бейсбольній грі столичної команди. Цей захід їм організувала фірма-працедавець - Premier Aquatics.

Ми робимо один захід щомісяця
Джефф Громада

"Це цікава гра. І це - справжня Америка. Ми робимо один захід щомісяця, поки вони тут. Бейсбол – у червні, в липні веземо на пляж, а в серпні робимо Олімпійські ігри серед рятувальників. І в кінці сезону – велика вечірка", - розповідає президент Premier Aquatics Джефф Громада.

"Коли я був малий, ми дивилися американські фільми і там постійно показують бейсбол. Мені цікаво було, як це. Не знали правил, але цікаво. Навіть купляли битки, щоб відбивати. На ходу придумували власні правила", - каже учасник програми Юрій Кононенко.

Мета цієї програми Державного департаменту, яка не коштує американському платнику податків жодного цента, – культурний обмін. До цього аспекту Work and Travel хлопці ставляться з ентузіазмом.

Люди відносяться один до одного з максимальною повагою
Максим

"Найбільше мені сподобалось, що люди відносяться один до одного з максимальною повагою. Вони максимально співчутливі, вони максимально добродушні. І завжди намагаються допомогти. Навіть у дрібних ситуаціях", - каже Максим.

Навіть маленькі діти, яким п'ять років, ходять за собаками і за ними прибирають
Юрій, учасник програми

"Може, це трохи дивно прозвучить, але мене дуже здивувало, як американці прибирають за своїми собаками. Я такого жодного разу не бачив в Україні. Навіть маленькі діти, яким п'ять років, ходять за собаками і за ними прибирають", - каже Юрій.

За кожної нагоди студенти раді розповісти про Україну.

Максим

"До мене приходять і питають: ти звідки? Україна. О, я знаю, у вас проблеми зараз на сході. Як ситуація? Як влада до цього відноситься? Які у вас проблеми в країні? Чи ви почуваєтеся в безпеці чи не почуваєтесь? Як змінилося відношення Сполучених Штатів, як ви відчуваєте, з приходом нового президента?" - ділиться Максим.

Відкрили вони дещо і в собі. Окрім англійської мови та нехитрих обов’язків рятувальників, студенти зацікавилися …кулінарією.

Мамо, я тут млинці готую
Максим

"Маю змогу готувати навчитися. Це на так складно. Я не розумію, чого я раніше батькам на кухні не допомагав, чесно кажучи. І мені зараз трохи соромно за це, але буду виправляти ситуацію. До речі, мама не вірила мені спочатку, що я тут щось готую. Мамо, я тут млинці готую і налисники, пам’ятаєш, як ти мене вчила. Тепер знають всі. І навіть сусіди до нас приходять і знають, коли тут млинці, то всім їх вистачить", - каже Максим.

Хлопці радять іншим студентам не вагатися та подаватися на програму. І дають практичні поради: робити це якомога раніше, спробувати зв’язатися з працедавцем напряму та пошукати собі житло самостійно.

"Вони дуже лояльні і зацікавлені, аби не було посередників. Це дуже легко", - пояснюють хлопці.

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    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

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    Костянтин Голубчик

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    Дмитро Савчук

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