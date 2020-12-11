Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Масштабні пожежі у Сибіру пов’язані з потеплінням Арктики - дослідження

Масштабні пожежі, що спостерігались цього року на північному сході Росії були пов'язані із зміною клімату Арктики, підвищенням температури повітря, зменшенням снігового покрову. Про це повідомили у вівторок у звіті Національної адміністрації океанічних і атмосферних досліджень США.

У звіті зазначили, що період з жовтня 2019 року по вересень 2020 року став другим найтеплішим в Арктиці. А рівень снігового покрову в червні був найнижчим за останні 54 роки, пише АР.

Це відповідає прогнозованим наслідкам зміни клімату, розповіла АР Елісон Йорк, науковиця і дослідниця пожежних наук в Університеті Аляски в Фербенксі та автор щорічного звіту про Арктику. За цих умов дерева і рослини "просто більш схильними до займання", сказала Йорк.

Пожежі є природною частиною багатьох екосистем. Але рівень полум'я протягом пожежного сезону 2020 року був безпрецедентним, за свідченнями супутникових записів 2001-2020 рр.

Танення льоду є як результатом підвищення температури, так і прискорювачем подальших змін, сказав АР вчений з морського льоду в Дартмуті Дон Перович. "Оскільки морський лід стає більш тонким, більше світла може проникати в океан, що має незрозумілий вплив на екосистеми".

Лоуренс Мудрик, автор доповіді та науковець з питань клімату з питань навколишнього середовища та зміни клімату Канади зазначив, що "зміни в арктичному кліматі важливі, оскільки Арктика діє як холодильник для решти світу”.

Дивіться також :Стартап Masterworks створив платформу, де кожен бажаючий може стати співвласником витвору мистецтва. Відео

Стартап Masterworks створив платформу, де кожен бажаючий може стати співвласником витвору мистецтва. Відео
Embed
Стартап Masterworks створив платформу, де кожен бажаючий може стати співвласником витвору мистецтва. Відео

No media source currently available

0:00 0:02:34 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG