Масштабні пожежі у Сибіру пов’язані з потеплінням Арктики - дослідження

Масштабні пожежі, що спостерігались цього року на північному сході Росії були пов'язані із зміною клімату Арктики, підвищенням температури повітря, зменшенням снігового покрову. Про це повідомили у вівторок у звіті Національної адміністрації океанічних і атмосферних досліджень США.

У звіті зазначили, що період з жовтня 2019 року по вересень 2020 року став другим найтеплішим в Арктиці. А рівень снігового покрову в червні був найнижчим за останні 54 роки, пише АР.

Це відповідає прогнозованим наслідкам зміни клімату, розповіла АР Елісон Йорк, науковиця і дослідниця пожежних наук в Університеті Аляски в Фербенксі та автор щорічного звіту про Арктику. За цих умов дерева і рослини "просто більш схильними до займання", сказала Йорк.

Пожежі є природною частиною багатьох екосистем. Але рівень полум'я протягом пожежного сезону 2020 року був безпрецедентним, за свідченнями супутникових записів 2001-2020 рр.

Танення льоду є як результатом підвищення температури, так і прискорювачем подальших змін, сказав АР вчений з морського льоду в Дартмуті Дон Перович. "Оскільки морський лід стає більш тонким, більше світла може проникати в океан, що має незрозумілий вплив на екосистеми".

Лоуренс Мудрик, автор доповіді та науковець з питань клімату з питань навколишнього середовища та зміни клімату Канади зазначив, що "зміни в арктичному кліматі важливі, оскільки Арктика діє як холодильник для решти світу”.

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