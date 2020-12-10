Трамп, союзники продовжують заперечувати результати виборів

Президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що Верховний суд США має нагоду "уберегти країну від найбільшої наруги над виборами в історії США". Він заявив, що буцімто 78% "людей" відчувають, що вибори у США було підтасовано. Чергові заперечення результатів виборів у США з боку президента пролунали після того, як генпрокурори 17-ти очолюваних республіканцями штатів, приєднались до позову генерального прокурора штату Техас до Верховного суду США з приводу виборів у 4-х американських штатах-гойдалках, де перемогу здобув Байден.

Як повідомляв "Голос Америки", 8-го грудня штат Техас подав до Верховного суду США позов проти штатів Джорджія, Мічиган, Пенсильванія та Вісконсин, в якому зміни, зроблені цими штатами в електоральних процедурах в умовах пандемії коронавірусу, названі незаконними. Генпрокурор Техасу Кен Пекстон попросив Верховний суд перенести дату голосування в Колегії вибірників, а також заборонити вибірникам від Джорджії, Вісконсина, Мічигану і Пенсильванії брати участь в голосуванні. Замість цього він просить Верховний суд дозволити законодавчим зборам цих штатів призначити інших вибірників - імовірно, прихильників Трампа.

У середу позов підтримали генеральні прокурори штатів Алабама, Арканзас, Флорида, Індіана, Канзас, Луїзіана, Міссісіпі, Міссурі, Монтана, Небраска, Оклахома, Південна Кароліна, Північна Дакота, Південна Дакота, Теннессі, Юта і Західна Вірджинія.

Цю новину з оптимізмом сприйняли прихильники Трампа.

"Чи це нарешті розбудить Верховний суд?", - твітує популярний американський радіо ведучий Марк Левін.

Видання The New York Times, яке президент США вважає упередженим щодо себе, відзначило, що прокурори 17 штатів підтримали кампанію президента США за скасування результатів виборів "на основі безпідставних закидів про порушення на виборах". Журналіст даного видання Пітер Бейкер висловив думку, що спроби Трампа "утримати владу" стають "все більш відчайдушними та зухвалими".

"Вони не мають нічого окрім слабких і вже розвінчаних аргументів", - твітує журналіст видання Vox Аарон Рупар.

"Огидно, що генеральні прокурори із 17 штатів приєднались до цього максимально анти-демократичного, та анти-федерального акту. Не можу повірити, що це відбувається з нашою країною". - твітує критик Трампа, колишній посол США у Росії Майкл Макфол.

Інший критик Трампа, колишній губернатор штату Огайо Джон Кейсік назвав 17-х генеральних прокурорів, які приєднались до позову Техасу, "моральними та етичними банкрутами".

Президент США подякував штатам у соціальній мережі Twitter. Трамп також заявляв, що "втрутиться" у позов генпрокурора штату Техас Кена Пекстона до Верховного суду США.

Верховний суд США дав чотирьом штатам час до четверга, щоб відреагувати на позов Пекстона, однак генеральні прокурори перерахованих в позові штатів вже назвали техаський позов «помилковим».

«При всій повазі, генеральний прокурор Техасу помиляється щодо Джорджії в конституційному, юридичному і фактичному планах», - заявила Крісс Карр, прес-секретар генерального прокурора-республіканця штату Джорджія.

Генеральні прокурори-демократи Дана Нессел з Мічигану, Джош Шапіро з Пенсільванії і Джош Коул з Вісконсина назвали позов Пакстона спробою «ввести громадськість в оману і завдати шкоди нашій Конституції».

Як повідомлялось у середу, група конгресменів республіканців також звернулись до Трампа зі зверненням, у якому просять його "наказати міністру юстиції США Вільяму Барра призначили Спеціального незалежного прокурора для розслідування порушень на виборах 2020".

"Призначення Спеціального прокурора створить команду розслідувачів єдиною відповідальністю яких буде встановити правду та надати Америці впевненості, яка їй необхідна", - йдеться у зверненні законодавців до Трампа.

Раніше у вівторок Верховний суд США відхилив прохання республіканців з Пенсильванії скасувати результати виборів в штаті, де Байден випередив Трампа на 81 тис. Голосів. Таким чином, вищий суд країни вперше висловив думку про спроби Дональда Трампа оскаржити результати виборів. Раніше чинний президент і його прихильники подали десятки позовів до місцевих судів по всій країні.

На наступний понеділок, 14 грудня, призначено засідання Колегії вибірників, на якому буде названо ім'я офіційного переможця президентських перегонів. Судячи з результатів голосування, виборці повинні будуть підтвердити перемогу Байдена, який заручився 306 голосами. У Трампа - 232 голоси вибірників. 6 січня Конгрес повинен буде розглянути і затвердити результати голосування в Колегії вибірників, а інавгурація нового президента відбудеться опівдні 20 січня на Капітолійському пагорбі.

Тим часом сенатор-республіканець Рон Джонсон, який представляє штат Вісконсин, заявив, що наступного тижня він скличе слухання у Комітеті внутрішньої безпеки з приводу порушень, допущених під час виборів.

При цьому, інший сенатор-республіканець Ламар Олександр, який представляє штат Теннессі, заявив, що якщо в понеділок Колегія вибірників підтвердить перемогу Байдена, то Трамп повинен визнати свій програш.

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