Російський літак у Сирії могли збити сирійці, каже CNN з посиланням на американське джерело

Американський телестанція CNN, посилаючись на американського посадовця, повідомляє, що російський військовий літак з 14 людьми у понеділок могла помилково збити сирійська протиповітряна артилерія.

За словами не названої особи у США, яку CNN називає обізнаною з інцидентом, війська президента Ассада намагалися відбити ізраїльські ракети, запущені на сирійські цілі в регіоні Латакія, де розташовані також російські бази

Російське міністерство оборони у вівторок заявило, що їхній літак ІЛ-20, який використовують для електронної розвідки, зник з радарів у понеділок уночі, коли військові Ізраїлю та Франції проводили повітряні удари в Сирії.

Літак був над Середземним морем за 35 кілометрів від узбережжя Сирії.

Сирійські ЗМІ повідомили, що російський літак потрапив під ворожий вогонь, коли повертався на летовище в Латакії.

Ізраїльські військові відмовилися від пояснень, заявивши: “Ми не коментуємо закордонних повідомлень”.

Представник французьких військових заявив агентству AFP, що французька армія заперечує будь-яку причетність до обстрілу.

Офіційний речник Пентагона сказав: “Ті ракети не були запущені американськими військовими, і ми зараз не маємо нічого більше”.

Російські військові втратили кілька великих літаків від початку участі у війні в Сирії на боці президента Ассада починаючи з 2015 р.

У березні цього року російський військовий транспортний літак розбився під час посадки на базі у Сирії, де загинули усі 39 людей на борту.

У грудні 2016 року у Чорне море упав літак, який віз до Сирії військових співаків і танцюристів - загинули 92 особи.

Москва деколи повідомляє про окремі випадки загибелі своїх військових, але не подає загальні дані втрат.

Президент Путін 2015 року проголосив державною таємницею інформацію про сучасні військові втрати Росії.

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