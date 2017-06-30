ООН: чимало переміщених сирійців повернулися додому

Майже півмільйона переміщених сирійців повернулися до своїх домів цього року, переважно для того, щоб перевірити стан свого майна і відвідати родичів. Такі дані опублікувало Управління ООН у справах біженців.

Управління повідомило у п’ятницю, що цього року «помічено значну тенденію спонтанних повернень. За приблизними підрахунками, приблизно 440 тисяч переміщених осіб і 31 тисяча, які залишили країну, повернулися додому.

Представник управління Андрей Магечич заявив у п’тяницю репортерам у Женеві, що це «значна тенденція і значне число». Він сказав, що люди, які повернулися додому, «шукали членів родини, перевіряли стан свого майна і, в деяких випадках, дійсне або ймовірне покращення умов безпеки в деяких частинах країни».

Проте він попередив, що ці, що повертаються, становлять невелику частину із приблизно п’яти мільйонів сирійських біженців, які залишили країну.

Від 2011 року, коли в Сирії спалахнула громадянська війна, там загинуло приблизно 320 тисяч людей.

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