На місце ймовірної хіматаки в сирійській Думі прибули експерти ОЗХЗ

Міжнародні експерти Організації із заборони хімічної зброї прибули в сирійське місто Дума на місце ймовірної хімічної атаки.

Про це повідомили в МЗС Росії.

«Безпека ОЗХО була гарантована не тільки сирійською стороною, але і російським командуванням в Сирії», – йдеться в заяві.

Також на сайті організації повідомляється, що експерти відвідали одне з місць у сирійському місті Дума для збору зразків для аналізу у зв'язку з твердженнями про використання хімічної зброї.

За повідомленням, зібрані зразки будуть відправлені в лабораторію, а на основі результатів аналізу зразків, а також іншої інформації місія експертів складе звіт.

У Держдепартаменті США заявили, що експертів Організації із заборони хімічної зброї не впускають до сирійського міста Дума, щоб «зачистити» місця ймовірної хімічної атаки.

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Сполучені Штати, Франція і Британія звинувачують сирійський уряд у вчиненні атаки.

Однак, сирійський уряд та його союзник Росія, заперечують відповідальність за атаку, внаслідок якої, за словами місцевих активістів та медичних працівників, загинули десятки людей.

Місто Дума на той час перебувало під контролем повстанців, які покинули місто після ймовірної атаки.

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