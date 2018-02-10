Сирійські та російські повітряні удари збільшують кількість смертей серед цивільних

Протягом останнього тижня, в результаті сирійських і російських повітряних ударів на райони, які контролюються повстанськими силами, в Сирії загинуло 230 цивільних. Це один з прикладів найбільших випадків насильства, яке, можливо, дорівнює воєнним злочинам. Таку думку висловив верховний комісар ООН з питань прав людини Зеїд Раад аль-Гуссейн.

За повідомленням, його бюро отримало докази, включно з відеозаписом можливого застосування «отруйних речовин» 4 лютого в контрольованому повстанцями містечку Саракеб в провінції Ідліб.

«Після семи років паралічу у Раді Безпеки ООН, ситуація в Сирії вимагає, щоб її передати на розгляд Міжнародного кримінального суду, а також вдатися до більш організованих зусиль з боку Сполучених Штатів для досягнення миру», сказано у заяві Зеїда Раада аль-Гуссейна.

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