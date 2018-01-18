Україна не справляється з захистом прав людини – Human Rights Watch

В Україні погіршився захист прав людини в 2017 році, наголошує міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch в своєму звіті з захисту прав людини в світі - дослідженні, що охоплює 90 країнах по всьому світові.

Пріоритетами в Україні на 2018 рік, на думку правозахисників, має стати притягнення до відповідальності тих, хто вчинює напади на журналістів, борців з корупцією та правозахисників, покарання відповідальних за зникнення людей та катування.

Виправдовуючись необхідністю протистояти військовій агресії Росії на Сході України та антиукраїнській пропаганді, протягом останніх місяців, уряд України зробив кроки з обмеження свободи волевиявлення, ЗМІ та зібрань

"Минулого року Україна ставилась до зобов’язань в сфері захисту прав людини як до необов’язкового компоненту, - наголосила Таня Купер, дослідник Human Rights Watch щодо України, - влада вдається до недемократичних дій і пропонує нові закони, які шкодять основоположним свободам в Україні".

"Виправдовуючись необхідністю протистояти військовій агресії Росії на Сході України та антиукраїнській пропаганді, протягом останніх місяців, уряд України зробив кроки з обмеження свободи волевиявлення, ЗМІ та зібрань", - йдеться у звіті. Зокрема, в березні уряд прийняв законодавство, що накладає кримінальні штрафи на активістів - борців з корупцією, якщо вони не надають в публічному доступі інформацію про свої активи. В липні президент Порошенко ініціював законопроект, яким вводяться надмірні вимоги електронного декларування для неприбуткових організацій, наголошується в звіті.

Навіть через чотири роки після "Майдану", уряд, видається, не бажає проводити справжні переслідування, причетних до більше ніж 100 смертей та інших численних злочинів.

Окремі розділи звіту присвячено порушенню прав людини на сході України та в Криму. Всі сторони збройного конфлікту на сході України піддавали цивільних осіб та цивільну інфраструктуру небезпеці, наголошує звіт.

Практично нікого не було притягнуто до відповідальності за катування затриманих, таємні затримання та інші порушення, пов’язані зі збройним конфліктом.

В ДНР/ЛНР верховенство права відсутнє, стверджують правозахисники, наводячи приклади затримання науковця Ігоря Козловського та дописувача "Радіо Свобода" Станіслава Асєєва, який все ще перебуває в ув’язненні.

В звіті наголошується, що наприкінці 2016 року СБУ відпустило всіх тих, кого незаконно таємно утримувало в своєму підрозділі в Харкові. Однак, СБУ все ще заперечує свою причетність до таємних затримувань.

Правозахисники наголошують на кризі в сфері захисту прав людини в Криму, яка почалась після російської окупації півострова, і, зокрема звертають увагу на переслідування кримських татар.

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