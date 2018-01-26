ОБСЄ закликала Держдуму Росії не приймати закону про ЗМІ-іноземних агентів

Ініціативу російських депутатів в Європі вважають порушенням «міжнародних стандартів»

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір направив листа голові Державної думи В'ячеславу Володимирову, закликавши російських парламентаріїв не приймати закону, в рамках якого статус «іноземних агентів» може бути присвоєно ЗМІ і фізичним особам.

«Законопроект являє собою непропорційне втручання в свободу вислову поглядів та свободу засобів масової інформації і може також надати в їх відношенні ефект сковування. Я сподіваюся, що депутати Держдуми не приймуть його», – сказав Дезір.

Законопроет також дозволяє блокувати доступ до інтернет-ресурсів без отримання судового рішення в тому випадку, якщо ці веб-платформи використовуються для поширення інформації «іноземними агентами».

«Блокування без судового рішення або судового нагляду і блокування цілих веб-платформ є непропорційним обмеженням свободи ... в Інтернеті і, зокрема, права людини на доступ до інформації (через Інтернет). Крім того, настійно рекомендується не застосовувати його як санкції за дії, які не можуть визнаватися незаконними з точки зору міжнародних стандартів», – заявив представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

Нагадаємо, в грудні 2017 року Міністерство юстиції Російської Федерації внесло дев'ять іноземних ЗМІ у реєстр «іноземних агентів». Це – Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода (РВЄ / РС), кілька онлайн-платформ РВЄ / РС російською мовою, одна платформа РВЄ / РС татарською і башкирською мовами, «Голос Америки» і два спільні проекти РВЄ / РС і «Голосу Америки».

Як повідомляла раніше Російська служба «Голосу Америки», юристи, які захищають інтереси організацій, що постраждали від дії закону «про іноземних агентів» в Росії, в березні представлять спільний Меморандум правозахисників і представників громадянського суспільства. Їх скаргу прийняв до розгляду Європейський суд з прав людини. Юристи вважають, що визнання закону дискримінаційним цілком ймовірне.

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