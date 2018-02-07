Наслідки землетрусу на Тайвані: щонайменше 6 убитих, понад 200 поранених, невідома доля 88 людей

Згідно з найновішими повідомленнями, в результаті сильного землетрусу у вівторок на Тайвані загинуло щонайменше шестеро людей. Щонайменше два будинки частково обвалилися і небезпечно нахилені.

Геологічна служба США заявила, що землетрус силою в 6,4 бала стався перед північчю за місцевим часом неподалік прибережного міста Хуалянь. Це популярне серед туристів місто із 100-тисячним населенням. Землерус пошкодив або знищив чимало доріг, позбавив води приблизно 40 тисяч будинків і майже 2000 дотепер не мають електропостачання.

Щонайменше дві смертельні жертви були знайдені в пошкодженому готелі Marshal, який різко нахилися, і в ньому був знищений найнижчий поверх. Рятувальні бригади також шукають тих, хто вижив у пошкодженому 12-поверховому житловому будинку, який частково пошкоджений і небезпечно нахилений. У район надіслано мобільні крани, які мають помогти підтримати структури.

У результаті землетрусу понад 200 людей були поранені. Невідома доля ще щонайменше 88 інших людей.

В Хуаляні перебуває президент Тайваню Цай Інвень, яка очолює пошуково-рятувальні зусилля.

Тайвань знаходиться неподалік двох тектонічних плит, і землетруси там є частим явищем.

Землетрус у вівторок стався у другу річницю землетрусу силою у 6,4 бала, в результаті якого загинуло 117 людей. Понад 2000 людей агинуло, коли землетрус силою в 7,6 бала стався в центральному районі Тайваню у 1999 році.

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