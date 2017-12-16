У результаті землетрусу в Індонезії загинули щонайменше дві особи

В Індонезії стався сильний землетрус силою в 6,7 бала за шкалою Ріхтера. Землетрус, який стався в п’ятницю в пізніх годинах, охопив район Джакарти та інших міст на острові Ява (Джава).

Представники Агентства з надзвичайних ситуацій повідомили, що в західних районах Яви обвалилися будинки і евакуйовано кілька лікарень, які зазнали пошкоджень. Очевидці сказали, що від поштовхів землі в Джакарті гойдалися будинки.

Органи влади повідомили, що в регіоні Сіаміс в обваленому будику загинув 62-річний чоловік, а в місті Пекалонган 80-річна жінка. Поки що невідомо, скільки людей отримали поранення.

Офіціййн особи і далі намагаються встановити масштаби шкод, спричинених землетрусом, який стався перед північчю за місцевим часом.

Геологічна Солужба Сполучених Штатів повідомила, що епіцентр землетрусу був приблизно за 50 кілометрів на південний захід від міста Тасикмалая.

Орган влади провідомили про можливість цунамі для деяких районів узбережжя Яви, на якому проживає понад 250 мільйонів людей, тобто понад половина населелня Індонезії. Тихоокеанський центр попередження про цунамі на Гавайських островах заявив, що не виявлено цунамі.

Індонезія розташова на стику трьох найбільших тектонічних плит на Землі в сейсмічно активному районі Тихого океану, де стається багато землетрусів і вивержень вулканів.

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