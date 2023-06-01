Тайвань надіслав кошти на відбудову дитячих закладів в Ірпені та Бородянці

Тайвань пожертвував понад 5 мільйонів доларів на проекти Литви з відбудови Бородянки та Ірпеня.

Як повідомила державна інвестиційна агенція Литви, яка координує проекти з реконструкції в Україні, литовський уряд виділив понад 9 мільйонів доларів на відбудову дитячого садочка в м.Ірпінь та школи у м.Бородянка. А кошти Тайваню направлять на придбання навчального обладнання в ці заклади.

"Тайвань сприймає країну як образ нашої країни на іншому континенті. Ми обоє маємо справу з авторитарними режимами, які не соромляться застосовувати силу для нав’язування свого світогляду. Якщо одного дня Тайвань зіштовхнеться з посиленням військового залякування з боку Китаю, ми також будемо шукати вашої допомоги, так само, як зараз ми допомагаємо Україні", - заявив заступник міністра закордонних справ Тайваню Рой Чун Лі.

Литва у 2021 році відкрила у Тавані Офіс свого представництва. У відповідь на це Китай у 2022 році скоротив дипломатичні відносини з Литвою і пригрозив закриттям китайського ринку для цієї країни.