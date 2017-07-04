Унікальний дерев’яний конструктор, винайдений українцями, завойовує світ

Українська компанія Ugears / «Юкрейніан Геарс» запустила кампанію спільного збору коштів на платформі Kickstarter на виробництво унікальної механічної моделі музичного інструменту, на якій можна грати, та лише за тиждень зібрала 140 тисяч доларів. Це ледь не в десять разів більше від запланованої суми (15 тисяч доларів), а кампанія триватиме ще чотири тижні.

Стартап Ugears, що виробляє незвичайні механічні 3Д-пазли з фанери для дорослих і дітей, був започаткований у 2014 році в Києві і зараз має магазини в десятках країн на п’яти континентах. Для того, щоб скласти конструкцію, не потрібно ні клею, ні цвяхів – один зі способів з'єднання деталей є запатентованим винаходом.

Колекція Ugears складається з 23 моделей, кожна з яких вражає продуманим дизайном і увагою до деталей. Компанія постійно розвиває нові ідеї. Покупці отримують набір із попередньо вирізаними частинами, які потрібно скласти докупи. Місія компанії – перетворити збір моделей та гру з ними на приємний спосіб проведення часу для всієї сім’ї.

Перлиною колекції є колісна ліра – механічна модель середньовічного музичного інструменту, на якій можна грати. Близько півтори тисячі людей інвестували гроші в цей виріб. Стартап обіцяє доставити замовлення в жовтні цього року.

Серед інших нових розробок, представлених на Kickstarter, – навігатор дат і таємна модель, яку буде представлено дещо пізніше. Вражає своєю функціональністю серія «Механічне місто», до якої входять трамвайна лінія, залізниця та фабрика роботів. Частина іграшок може рухатися.

«Кожна модель Ugears приносить відчуття задоволення від виконання проекту ручної роботи, запрошуючи вас і ваших близьких у дивовижний і класний світ механіки, – говориться на сторінці кампанії. – Це повністю зачаровує, коли чисте механічне диво оживає у ваших руках, і ви відчуваєте себе творцем».

Сконструйовані вироби не тільки цікаво працюють, але й мають оригінальний вигляд і можуть служити сувеніром.

У компанії хочуть вірити, що навіть у сучасному світі відеоігор та віртуальної реальності люди все ще відчувають радість, коли їм вдається знайти творчий спосіб застосувати власні руки.

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