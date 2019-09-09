Мирні переговори з Табіланом скасовано. Ця ідея була погана з самого початку, вважають американські політики

Інформація про плановані мирні переговори з лідерами афганських талібів, які мали відбутись на території резиденції президента США в Кемп Дейвіді та наступне скасування зустрічей – ще один нетрадиційний зовнішньополітичний крок Трампа, пише Голос Америки.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Трамп прийняв "вірне рішення" скасувати мирні переговори з талібами, адже напади на Афганістан цієї терористичної групи тривають.

Деякі американські законодавці також виступили з критикою ідеї мирних переговорів на території президентської резиденції.

"В Кемп Дейвіді американські лідери зустрічались, щоб планувати нашу відповідь на напад аль-Каєди, організації, яку підтримував Талібан, і в результаті цього нападу загинуло 3000 американців 11 вересня", - йдеться у твіті конгресвумен Ліз Чейні.

"Це ще один приклад зовнішньої політики Трампа, який привертає багато уваги і зрештою фокусується на Трампові як особистості, а не стратегічних методичних зусиллях з досягнення миру", - твітує сенатор-демократ Боб Менендес.

Конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер, який раніше був пілотом ВПС США і служив в Ірані та Афганістані заявив: "Лідери терористичної організації, яка не засудила теракт 11 вересня і продовжує коїти зло, ніколи не повинні отримати дозвіл прийти до нашої країни. Ніколи. Крапка".

Переговірники США та Талібану вже рік проводять переговори. Відповідальний за переговори від США Залмай Халілзад заявляв, що його переговірники досягли попередньої домовленості і, якщо її схвалить президента Трамп, то 5000 американських військових зможуть полишити 5 військових баз у країні протягом 135 днів.

Помпео заявив, що Халілзад має повернутись додому.

Скасування зустрічі Трампа в Кемп Девіді означає, що доля мирних переговорів між США та Талібаном під питанням. Талібан заявив, що готовий до переговорів між різними сторонами в Афганістані 23 вересня. Після скасування зустрічі, уряд Афганістану заявив про свою "готовність до співпраці зі Сполученими Штатами та іншими союзниками задля встановлення миру".

Дивіться також: За допомогою США під Одесою відкрили зерновий термінал. Відео