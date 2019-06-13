У Пентагоні заявили про докази причетності Ірану до нападів на танкери в Оманській затоці

Чиновник Міноборони США заявив "Голосу Америки", що у відомстві переконані, що Іран стоїть за нападами на нафтотанкери, які було пошкоджено у четвер в Оманській затоці, стратегічному морському шляху поблизу узбережжя Ірану.

Маємо чимало індикаторів, що атаку здійснив Іран

"Маємо чимало індикаторів, що атаку здійснив Іран", - анонімно заявив "Голосу Америки" чиновник Пентагону.

"Ми переконані, є докази", - відзначив чиновник, не ставши деталізувати докази.

Іранська агенція новин IRNA повідомила, що іранські ВМС врятували 44 членів екіпажу танкерів, а самі кораблі охоплені вогнем. ВМС США заперечили повідомлення з Ірану, що усіх моряків пошкоджених суден було врятовано Іраном. Міністр закордонних справ Ірану Джава Заріф назвав можливі напади "більш ніж підозрілими".

У червні, перебуваючи у Великій Британії, Трамп заявив, що готовий до переговорів із президентом Ірану Хасаном Рухані, але ймовірність військових дій США проти Ісламської Республіки зберігатиметься.

Норвезький морський директорат раніше повідомив про три вибухи на танкері Front Altair, який перебуває у власності Норвегії. Перед цим повідомлялось про підозри про здійснення нападу на танкер Kokuka Courageous, який належить компанії, яка базується в Німеччині, Bernhard Schulte Shipmanagement.

Повідомляється, що суднам надає допомогу П'ятий флот США, що базується у Бахрейні.

США раніше звинувачували Іран у здійсненні та плануванні нападів на Близькому Сході, але не оприлюднили докази. Нещодавні повідомлення про готовність США значно посилити військовий контингент у регіоні пов'язували із буцімто наявністю у Вашингтона доказів підготовки Іраном нападів у регіоні, які б становили загрозу союзникам та військовим США. У травні Дональд Трамп попередив Іран, що країні загрожує "офіційний кінець", якщо вона погрожуватиме Сполученим Штатам.

Наприкінці травня президент США Дональд Трамп заявив, що направить близько 1500 американських військових на Близький Схід, головним чином як захисний захід, на тлі посиленої напруженості з Іраном.

У Білому домі заявиили, що президент США поінформований про напади і "продовжить оцінювати ситуацію".

Напади засудив представник США в ООН Джонатан Коген, який назвав "неприпустимими" атаки на комерційні судна.

Не повідомляється, яка зброя могла пошкодити танкери. Повідомляється, що ціна нафти зросла на 4%, до 62 доларів за барель, після повідомлень про напади.

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