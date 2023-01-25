Білий дім: США надають Україні 31 танк Abrams M1 - повний танковий батальйон

США надішлють 31 танк Abrams M1 до України, що становитиме цілий танковий батальйон. Танки закуплять у рамках Ініціативи безпекової допомоги США Україні. На це піде кілька місяців, заявили в Білому домі під час брифінгу для преси в середу.

Як повідомив представник Білого дому сьогодні, це рішення є “продовженням наших зусиль, щоб забезпечити Україну можливостями, які їм потрібні, щоб краще захищати себе, і це також відповідає тому довгостроковому зобов’язанню, яке ми маємо щодо оборонних потреб України”.

Танки “Абрамс”, як уже розповідав Голос Америки, є складними з точки зору технічного обслуговування, але водночас технічні можливості цього виду військової техніки є одними із найпотужніших у світі.

“Я з гордістю можу сказати, що танки "Абрамс" найкращі у світі. Це новий і надзвичайний потенціал, який Україна отримає для посилення своєї довгострокової оборони... Хоча поставки займуть деякий час, оскільки танки слід спочатку закупити, Сполучені Штати вже зараз почнуть працювати над створенням комплексної програми навчання для України”, - каже представник Білого дому.

“Це складні системи, які вимагають серйозного навчання та обслуговування. Тож Міністерство оборони США наразі працює над механізмами доставки палива й обладнання, які знадобляться Україні для експлуатації та обслуговування «Абрамсів». Ми очікуємо, що інші країни оголосить про надання додаткової бронетехніки, включно з тією, яка буде готова для використання на полі бою в найближчі тижні та місяці”, - додав посадовець.

Також, наголосили у Білому домі, рішення надати танки вказує на міцну єдність і рішучість міжнародної спільноти у підтримці України, а також є “справжнім свідченням лідерства, яке здійснює президент Байден, згуртовуючи світ задля надання багатьох можливостей підтримки”.

Надання танків здійснюватиметься у відповідь на запит України. "Україна просить нових можливостей бронетехніки, щоб захистити свою територію, підготуватися до нових контрнаступів і підвищити довгострокову безпеку. Як і протягом всього конфлікту, Сполучені Штати тісно співпрацюють з союзниками та партнерами, щоб надати Україні те, що їм потрібно. Сьогоднішнє оголошення є результатом проведення дипломатичних розмов протягом останніх кількох тижнів з нашими європейськими союзниками та партнерами”, - каже представник Білого дому. За його словами, президент Байден, зокрема, кілька разів розмовляв із канцлером Німеччини Олафом Шольцем цього місяця, щоб узгодити питання допомоги Україні у сфері безпеки.

“Нинішнє оголошення свідчить про те, що Сполучені Штати та Європа продовжують працювати пліч-о-пліч, щоб підтримати Україну, об’єднані нашими спільними цінностями та нашою постійною підтримкою України, про що говорять президент США та інші лідери. Ця підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно, це вражаючий прояв єдності майже через рік від початку конфлікту”, - сказав представник Білого дому сьогодні під час брифінгу.

У контексті застосування танків Україною, представники Білого дому вкотре наголосили, що Крим - це Україна. “Ми ніколи не визнавали незаконну анексію Криму Росією, але тільки українці вирішують, куди йти і як та де проводити операції у своїй країні, це їхні рішення”, - наголосив представник Білого дому.

За його словами, США очікують імовірного чергового наступу з боку російських військ, тому хочуть бути певні, що українці мають усі можливі спроможності для захисту.

"Ми не говоримо українцям, де завдавати ударів, де атакувати, де проводити наступальні операції. Це їхні рішення, але ми хочемо переконатися, що вони мають відповідні можливості, щоб не тільки захищатися від російського нападу у найближчі тижні та місяці, коли погода покращиться, а також мають можливість відвойовувати свою суверенну територію".